وجّه المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كل الوزراء بإصدار قرار تنظيمى بعدم السماح بدخول العاملين المقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو تحليل «pcr» كل (٣ أيام)، ووفقًا لكتاب دورى صادر عن رئاسة مجلس الوزراء وموجه إلى جميع الوزراء.

لو مكانه، لمنعت الدخول قطعيًا على غير متلقى اللقاح، ولا يُسمح إلا لمن تعاطى اللقاح، موضوع «pcr» كل ثلاثة أيام دلع لا مؤاخذة مِرِئ، لسه هنتحنن.. وهنحلل، وكل ثلاثة أيام، والوباء يضرب على مدار الساعة وبشدة، وأرقام الإصابات فى ازدياد مطرد، والحكومة بُح صوتها، يبدو نحتاج إلى حزم أكثر.

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وما الذى يؤخرهم عن التطعيم؟ لماذا التقاعس عن تلقى اللقاح؟ لماذا تعريض حيواتهم وحياة الآخرين للوباء؟ اللقاح بالمجان، وتشكيلة لقاحات متنوعة وعلى مديات زمنية، ما بين ثلاثة أسابيع وثلاثة أشهر، وتلقى اللقاح فى المنافذ ميسور.

الحكومة لسانها دلدل من النداء على تعاطى اللقاح، هو مش عِند وخلاص، واللى ميشوفش بلاوى الوباء يخطف الطيبين من أحضاننا يبقى أعمى عن إدراك حقيقة الوضع الوبائى، والشتاء داخل علينا، ولفحة برد تقلب كورونا، أقله اللقاح يوفر حماية فى البيوت، وعندكم شباب فى المدارس، عيال صغيرة فى الحضانات ورضع.. خافوا عليهم.

أنت حر ما لم تضر، ولا ضرر ولا ضرار، وسيبكم من فتاوى المقاهى، وشائعات اللقاح المميت. تخيل سمعت شائعة تقول إن اللقاح يؤثر على الذكورة، بلغ بنا الهزل مبلغه، لو صدق هذا الهراء لكان المشهد عبثيًا، العالم كله يتعاطى اللقاح، والمؤامرة فقط على خصوبة الذكر المصرى، يااااه العالم مركز معانا قوى، وينفق مليارات على كبح ذكورة الفحول المصرية، ما هذا الهراء، ومن يردده، ويصدقه؟!، عيب.. فى رؤوسنا عقول تفكر.

اللى مجننى طائفة المفتين من أطباء المقاهى، يفتى فى المهرى، بلاش اللقاح المصرى، خليك فى الأجنبى، وفى الأجنبى بلاش الروسى خد الإنجليزى، والصينى سيبك منه، تفضيلات ما أُنزل بها فى روشتة، ولا صحة مطلقًا لهذه التفضيلات.

اللقاح المصرى بنفس المواصفة المعملية والأثر الفعال، والإنجليزى زى الصينى أخو الروسى، ولا تفضيل للأمريكى.. المهم تتلقح، لم نعد نملك رفاهية الدلع فى مواجهة وباء مميت.

أنصح المترددين بمراجعة أرقام الإصابات التى تعلنها وزارة الصحة يوميًا، المعدل فى صعود م ستمر، الوباء يزحف، والقادم أسوأ، ودعوات بأن يرفع الله الوباء عن البلاد والعباد، والوقاية خير من الحجر الصحى، واللقاح أرحم من أجهزة التنفس الصناعى، وكفى مقامرة بالحياة، سبحانه وتعالى منحنا الحياة نعمة، فلماذا نكفر بالنعمة ولا نصونها بتلقى اللقاح.. شكة إبرة لن تؤلمك كثيرًا، ولكنك تؤلمنا إذا جرى لك حاجة، المشرحة مش ناقصة أرجوكم، بالله عليكم تلقوا اللقاح يرحمكم ويرحمنا الله.

نقلاً عن "المصري اليوم"