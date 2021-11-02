.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حقيقة الصورة المفبركة لطالبان

  • الخط

حقيقة الصورة المفبركة لطالبان

أحمد عبدالتواب
نشر في: آخر تحديث:

برغم جهود حركة طالبان لتجميل صورتها، داخل أفغانستان وخارجها، منذ استيلائها على الحكم فى منتصف أغسطس الماضى، فإن حقيقتها المخيفة تنكشف فى تصرفات بعض أعضائها التلقائية التى يستحيل إخفاؤها أو مداراتها، ثم فى كيفية تعامل القيادات مع ما يقترفه الأعضاء. ففى الأيام الأخيرة فقط، تراكمت لهم عدة جرائم بشعة، وقد تمكنت وكالات الأنباء من التقاط بعضها. ومنها ما حدث بشرق البلاد، حيث أطلق مسلحون للحركة الرصاص على حفل زفاف، فقتلوا اثنين من المدعوين وأوقعوا عددا من الجرحى! وانظر إلى أن ما استفز مسلحى الحركة، أن حضور الزفاف كانوا يستمعون إلى الموسيقى الأفغانية!! وأما الأكثر غرابة فهو ما جاء على لسان المتحدث الرسمى باسم حكومة طالبان، وبعد أن قال ما يحب أن يعلنه فى رسم الصورة التى يفضلونها، عن أن حكومته تدين ما حدث، وتعارض أى انتهاكات، وأنه لا يحق لأحد أن يمنع أحداً عن الموسيقى أو عن أى شيء آخر، وعن أن الحكومة سوف تقوم بمحاكمة من خرجوا على القانون..إلخ، ثم إذا به يكشف ما فى خلفيته، بقوله إنه كان يجب بدلاً من قتلهم أن يحاول مقاتلو طالبان أن يقنعوهم بأنهم أخطأوا فى الاستماع إلى الموسيقى!! وهذه الجملة الأخيرة تفضح موقفهم المعادى للموسيقى ولكل الفنون، ويكفى التذكير بأنهم منعوا الموسيقى، عندما حكموا أفغانستان فيما بين عامى 1996 و2001، كما لم يصدر عنهم قط أنهم غيَّروا موقفهم المعروف الذى يعتبر الموسيقى غير الدينية مُخالِفة لرؤيتهم عن الشريعة الإسلامية.

وفى واقعة أخرى، تجاور أيضاً الشيء ونقيضه، فقد أعلنت طالبان أنها سمحت للفتيات فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، فى شمال أفغانستان، بالعودة إلى المدارس، وفضلاً عن أن السماح لا ينطبق على باقى البلاد، فإن طالبان لم توفر الظروف التى تشجع الفتيات على العودة للمدارس، حيث لا يزال مسلحو طالبان يصطفون فى الشوارع، وهو ما يثير رعب الفتيات اللائى يتذكرن الخبرات المؤلمة السابقة عندما كان المسلحون يطلقون الرصاص على الفتيات لا لشيء سوى أنهن يذهبن إلى المدارس!

نقلا عن الأهرام

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اختيار المحررين
ماتت ماتت "قهراً".. وفاة حمدة الخياطة تفجر غضباً في الأردن
الأغنى بين أصحاب 20 ثروة بالعالم يملك 335 مليار دولار الأغنى بين أصحاب 20 ثروة بالعالم يملك 335 مليار دولار
الأكثر قراءة
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل
تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر
لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء
فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح
ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر
قبل أن تذهب
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
اكتشف المزيد