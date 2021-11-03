هل نقاضي القنوات والبرنامج؟

العاطفة مهمة والتفاعل العاطفي والعشوائي والعفوي أحيانا بالإعلام ممكن يكون كمسكن الألم المؤقت ولكن ليس الحل الدائم للقضاء على الألم، وهذه حقيقة يجب الا نتغافلها ونعتقد ان مغردا او مجموعة مغردين قادرين على القيام بالمسؤوليات الإعلامية المطلوبة، نعم لدينا المجتهدين ولدينا المؤثرين لفترات محدودة وبعدها ينفض السامر وتختفي جميع الكلمات العاطفية والحماسية، امام بيان رسمي عبر الأجهزة الإعلامية الرسمية، علما ان القرارات الرسمية والبيانات الإعلامية لا يعتقد الكثيرون انها ردة فعل لعاطفتهم او تحمسهم!

العلاقات مع الدول تقوم على عدة اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية أيضا، تكون ردة الفعل اتجاهها له من الاعتبارات الشيء الكثير، بل بالعكس قد يكون الاستغلال غير الجيد لوسائل التواصل الاجتماعي له اضراره على الأقل من الناحية العلاقاتية بين الشعوب، فالبعض ذكي في اثارة النعرات والشتم وهو نكرة وردة الفعل المعاكسة قد تحوله الى مؤثر وهذه تجارب شاهدناها بصورة كبيرة ونجح من شتمنا في انه اصبح نكره مشهورة.

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الجبري وقرداحي ظهرا على قنوات رسمية وليست عبر حسابات شخصية، ولكن هل التفاعل من الناحية الرسمية كان بمستوى هذا الظهور المقزز لكليهما، قرداحي نعم، ولكن الجبري من وجهة نظري لم نتعامل معه كما يجب، استغربت بصراحة ردة فعل سفارتنا في واشنطن باستباق عرض البرنامج بإرسال بيان تقليدي لهم يفند لمقابلة لم تعرض، حتى لو كان مضمونها لدى المسؤولين الإعلاميين بالسفارة، من ابسط الأخلاقيات الإعلامية والتفاصيل القانونية التي تجعلنا نحرج القناة والبرنامج انهم استضافوا شخصية استغل منبرهم للإساءة لمسؤول دولة كبير ويحظى بشعبية كبيرة، الالفاظ التي استخدمها ضيفهم بالإمكان ان تدينهم قانونيا واعلاميا، فهو حق يجب نقاضيهم بالمقام الأول لهذا التجاوز الإعلامي اللاأخلاقي، لأنه ممكن ان نتقبل هذه الالفاظ من مشرد يعيش الاحلام انه معارض ولكن من برنامج وقناة محترمة غير مقبول اطلاقا، وهنا فقط البداية فما بالنا بالتفاصيل وان كانت لا تهمنا لأننا جميعا نعرف الاجندة الاستخباراتية التي رسمت هذا السيناريو.

هل يحق ان نقاضي القناة من المفهوم الإعلامي والقانوني، نعم والأخلاقي أيضا، وهذا هو العرف الإعلامي المتعارف عليه، خصوصا اننا امام قناة كبيرة وفي بلد ديمقراطي وكبير يوجد به أعتى المحامين الذين ممكن ان تتجاوز مكاسبنا الإعلامية معهم والقانونية البيان التقليدي الذي تم ارساله للبرنامج!!

نقلا عن الرياض