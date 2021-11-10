.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أحمد المعماري أحد صنّاع عروبة لبنان

  • الخط

أحمد المعماري أحد صنّاع عروبة لبنان

علي شندب
نشر في: آخر تحديث:

عند وفاة قائد جيش لبنان العربي احمد الخطيب عام 2014، بكى الرائد أحمد معماري (قائد منطقة الشمال في جيش لبنان العربي عام 1976-1977) قائده ورفيق دربه ونضاله، وتقبّل التعازي به في مقر دار الزهراء في أبي سمراء.

صحيح أن المعماري تنحى جانبا إبان الصراع على النفوذ بين الجيش السوري ومنظمة التحرير الفلسطينية، ورفض أن يكون جزءا من الاسقطاب الحاد بينهما، لكنه ظلّ حتى أيامه الأخيرة مؤمناً بكل الأسباب التي دفعته مع رفاقه العسكريين والضباط الى إشهار سيف التمرد على الجيش اللبناني والدولة معا، ويومها سيطر جيش لبنان العربي حتى على البنك المركزي دون أن تقرب قواته من الحسابات المالية السرية والعلنية لمصرف لبنان، بل وفروا له الحماية المطلوبة.

فجيش لبنان العربي برأي المعماري كرّس عروبة لبنان التي أقرّها الطائف كتسوية مع المسيحيين قابلها المسلمين بالموافقة على نهائية الكيان اللبناني.

منذ نهاية سبعينات القرن الماضي اعتكف المعماري عن العمل العسكري، وانصرف الى العمل الانساني والخيري، وخصوصا عوائل شهداء الجيش العربي. والبداية كانت من مركز قرب مطار القليعات في عكار، ثم انتقل الى طرابلس حيث وضع مداميك مشروع تعليمي انساني معني بفقراء طرابلس والشمال، فكانت دار الزهراء مشروع المعماري الذي بقي تحت رعايته واهتمامه حتى ايامه الاخيرة.

لكن اهتمام المعماري بالعمل الخيري والانساني، لم يصرفه عن متابعة الوضع العربي الممزق بين المحيط والخليج، وظل يردّد أنه فخور بما فعل، ولا يدعي أنه أدى قسطه للعلى، بل دائما ما يتمنى الا يكون مقصرا فيما اقتدر عليه.

احمد المعماري شخصية طرابلسية لبنانية عربية مسلمة تركت بصمتها القوية في التحولات والمنعطفات الكبرى التي شهدها لبنان. واذ لم تنصفه وجيش لبنان العربي الظروف والأقدار السياسية، فقد كان شديد الايمان بالله وبالناس التي تعرف الخبيث من الطيب، طالبا من رفاقه العسكريين ممن لم ينقطع معهم حبل التواصل الوقوف خلف الجيش اللبناني ودعمه. فالجيش هو الطرف الوحيد الذي أنجز المعماري مصالحة معه، أما بقية رموز الحرب والميليشيات التي فتكت بالوطن فموقفه منها لم يتبدل ولم يتغير رغم موجة المصالحات الفلكلورية في بعض المحطات والظروف، تماماً كما لم تتبدل بوصلته عن فلسطين والقدس الشريف.

اليوم شيعت طرابلس الرائد احمد العماري في جو من الحزن، عسى أن تستفيد الأجيال من تجربته الثرية. رحم الله احمد المعماري، والعزاء لأهله واسرته وأصدقائه ورفاقه ومحبيه وهم كل طرابلس والشمال.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اختيار المحررين
6 عادات غذائية إن لم تتخل عنها فلن تفقد الوزن أبداً 6 عادات غذائية إن لم تتخل عنها فلن تفقد الوزن أبداً
صحيفة: الكويت توقف جميع أنواع تأشيرات اللبنانيين صحيفة: الكويت توقف جميع أنواع تأشيرات اللبنانيين
الأكثر قراءة
يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته
تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه
فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة
ليست كورونا.. مفاجأة حول سبب وفاة أحمد خليل ليست كورونا.. مفاجأة حول سبب وفاة أحمد خليل
تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي
صدق أو لا.. هذا النوع من الحليب هو ترند 2022! صدق أو لا.. هذا النوع من الحليب هو ترند 2022!
قبل أن تذهب
"درس أفغانستان" يدفع أوروبا لتطوير نفسها عسكريا.. كيف؟
"درس أفغانستان" يدفع أوروبا لتطوير نفسها عسكريا.. كيف؟
اكتشف المزيد