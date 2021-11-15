أفضل اختراعات ٢٠٢١

فى كل عام تنشر مجلة «TIME» الاختراعات التى «تجعل العالم أفضل وأكثر ذكاءً، وحتى أكثر مرحاً»، وتهتم بها كل دول العالم وتعتبرها مقياساً للتقدّم. القائمة السنوية لهذا العام لأفضل 100 اختراع لمجلة «TIME» للإبداعات «التى تغير طريقة عيشنا وعملنا ولعبنا ونفكر فى ما هو ممكن»، اشتملت على لقاحات «COVID-19»، وروبوت لعبة لدعم الأطفال فى المستشفيات، وحذاء رياضى ذكى، ومضخة ثدى مخفية، وشكل مكرونة جديد، ومنتجات العناية بالشعر الخالية من الماء، وصبغة الجينز الصديقة للبيئة.

لكن كيف تم الاختيار؟ لتجميع قائمة 2021، طلبت «TIME» ترشيحات من محرريها ومراسليها من جميع أنحاء العالم، وعبر عملية تقديم عبر الإنترنت، قامت لجنة التحكيم بتقييم كل متنافس على أساس «العوامل الرئيسية»، بما فى ذلك الأصالة والإبداع والفاعلية والطموح والتأثير، فى كل عام. للأسف الشديد خلت القائمة هذا العام من أى اختراع عربى فى أى مجال، بينما نافست إسرائيل بأربعة اختراعات فى الصدارة، ما تلك الاختراعات؟

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1 - OrCam Read

وهو جهاز ذكى لدعم القراءة، طورته «OrCam Technologies»، الشركة المصنّعة للأجهزة القابلة للارتداء القائمة على الذكاء الاصطناعى لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على قراءة النصوص عبر التغذية المرتدة الصوتية، وهو قارئ رقمى محمول يهدف إلى مساعدة الأشخاص فى مواجهة تحديات معالجة اللغة، بما فى ذلك عُسر القراءة، الجهاز (بسعر 990 دولاراً أمريكياً) يلتقط ويقرأ صفحات كاملة من النصوص والشاشات الرقمية، ويتبع الأوامر الصوتية، وهو جهاز يشبه القلم.

تعد الشركة إدخالاً متكرراً فى قائمة «TIME» لأفضل 100 اختراع، وقد احتلت الشركة نفسها مكاناً فى عام 2019 لـ«OrCam MyEye»، وهو جهاز يعمل بالذكاء الاصطناعى يتم إرفاقه بإطار النظارات ويمكنه تحديد الوجوه أو العملة أو قراءة نص، أو معلومات أخرى بصوت عالٍ.

2 - Percepto AIM

برنامج من قِبل شركة أمن الطائرات بدون طيار «Percepto». تستخدم الشركة الطائرات بدون طيار والروبوتات فى الموقع لـautomate أتمتة عمليات التفتيش والاستجابة للطوارئ والأمن للبنية التحتية الحيوية والمواقع الصناعية، مثل محطات الطاقة والمصافى والمناجم.

3 - شركة التكنولوجيا الزراعية «SupPlant»، مطورة تكنولوجيا الاستشعار للزراعة، الشركة تجمع بين استشعار النبات والذكاء الاصطناعى والبيانات المتراكمة لتزويد المزارعين بتوصيات الرى لاتخاذ قرارات أفضل، تقول إدارة الشركة إن منتجها «يعزز بشكل كبير كفاءة استخدام المياه»، بالإضافة إلى كمية ونوعية المحصول، وأحدث مشروع لها هو عبارة عن منصة رى تستهدف نحو 450 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة فى الهند وأفريقيا فى جنوب الصحراء.

4 - شركة «إلكتريون» للتكنولوجيا اللاسلكية «الذكية للطرق»، مطورة نظام يشحن المركبات الكهربائية (EVs)، وهى تعمل بكامل طاقتها.

يستخدم نظام الشحن اللاسلكى لشركة ElectReon، الذى تأسس فى عام 2013، ملفات نحاسية موضوعة أسفل الأسفلت لنقل الطاقة من شبكة الكهرباء إلى الطريق ولإدارة الاتصال بالمركبات المقتربة، يتم تثبيت أجهزة الاستقبال على أرضية المركبات لنقل الطاقة مباشرة إلى المحرك والبطارية أثناء التنقل، والتخلص من المخاوف المتعلقة بمدى القيادة المحدود والعمر الافتراضى للبطارية، ووصل هذا الاختراع إلى السويد، وقامت «ElectReon» بتركيب امتداد كهربائى بطول 1.65 كيلومتر (1 ميل) تستخدمه حافلة وشاحنة على طريق 4.1 كيلومتر.

هذه أربعة اختراعات إسرائيلية فى القائمة، إذا أردنا أن ننتصر ونتفوق نحن العرب لا بد أن ندخل تلك القائمة بعشرة اختراعات، لنصبح أفضل أمة اخترعت للناس، لرفاهيتهم وسعادتهم.

* نقلا عن " الوطن"