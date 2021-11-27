.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المراسل علي اليامي وآخرون

  • الخط

المراسل علي اليامي وآخرون

يوسف القبلان
نشر في: آخر تحديث:

يستحق الأستاذ علي اليامي أن نخصص له مقالاً باسمه، ويستحق التقدير من منتسبي وزارة الصحة وفي مقدمتهم الوزير الذي طبع قبلة على رأس اليامي تعبر عن الاحترام والتقدير والامتنان له ولأمثاله من العاملين الذي يقدمون خدمات لا نعرف قيمتها حتى نفقدها.

المراسل الذهبي اليامي خدم وزارة الصحة أكثر من نصف قرن منذ أن كانت الوزارة في مكة المكرمة، وعمل مع 22 وزيراً.

في تكريم هذا المراسل المميز قال وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل مخاطباً المراسل: "أنت عندك من النصائح والفوائد خلال 60 سنة و22 وزيراً، أريد سماعها منك دائماً".

أجد في كلمات الوزير معانٍ كثيرة من المهم جداً تعزيزها في بيئة العمل لتكون بيئة إيجابية منها التقدير واعتبار جميع العاملين بمختلف مستوياتهم ومسمياتهم الوظيفية، زملاء عمل لهم أدوار مهمة ومشاركة وإضافة لمنظومة العمل، كل حسب طبيعة عمله، وهم يشكلون فريق عمل تتكامل جهودهم وأفكارهم نحو أهداف مشتركة.

يوجد نماذج كثيرة من العاملين في جهات حكومية وغير حكومية ينتظرون من يلقي التحية ويسأل عن أحوالهم ويشعرهم بأهمية ما يقومون به. العاملون في الصيانة والنظافة والأمن والخدمات المساندة وغيرهم أعضاء في منظومة العمل وعليهم مسؤوليات مثل غيرهم.

في كثير من الجهات نماذج من أمثال المراسل علي، هذه النماذج التي تستحق التقدير بمعايير الأمانة والإخلاص وليس بمعيار مدة الخدمة فقط، هذه النماذج تستحق من يوثق مسيرتها المهنية والإنسانية تكريماً لهم، إضافة إلى كونها جزءاً من تاريخ الإدارة في المملكة وذات فائدة لأجيال المستقبل، نوثق سيرة هذه النماذج مثلما نفعل مع الآخرين الذي بدؤوا من الصفر ووصلوا بالجدية والإرادة إلى مراكز قيادية أو علمية وحققوا نجاحات وإنجازات مميزة في مجالات مختلفة.

العاملون في أي جهة أو مجال وفي أي مستوى علمي أو وظيفي هم فريق عمل لا يحقق النجاح من دون مشاركة الجميع وشعورهم بالأهمية ودعمهم بالثقة التي تؤهلهم لتحمل المسؤوليات.

* نقلا عن "الرياض"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اختيار المحررين
العالم يستنفر.. والصحة العالمية: لهذا السبب ظهر متحور أوميكرون المثير للقلق العالم يستنفر.. والصحة العالمية: لهذا السبب ظهر متحور أوميكرون المثير للقلق
كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟ كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟
الأكثر قراءة
سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها
مصري باع ابنه على فيسبوك عارضا صورته والسعر.. مصري باع ابنه على فيسبوك عارضا صورته والسعر.. "الجوع كافر"
سعودي ذهب لعلاج ابنه في أميركا.. فعاد بطلاً للعالم سعودي ذهب لعلاج ابنه في أميركا.. فعاد بطلاً للعالم
كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟ كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟
بعد صور بعد صور "حفل زفافه الثاني".. بيغ رامي يخرج عن صمته
بلجيكية عادت من مصر وأصيبت بـ بلجيكية عادت من مصر وأصيبت بـ"أوميكرون".. أين التقطته؟
قبل أن تذهب
لماذا تعتبر فرنسا رسالة جونسون إلى ماكرون تشكل خيبةَ أمل؟
لماذا تعتبر فرنسا رسالة جونسون إلى ماكرون تشكل خيبةَ أمل؟
اكتشف المزيد