العمل لا الشعارات

هناك مَن تخصص فى رفع الشعارات بدلًا من العمل بها، وهناك مَن ادّعَى محاربة الفساد بالكلام وفى الممارسة أصبح جزءًا منه، وهناك مَن رفع شعارات الوطنية وهو فى الواقع لا يخدم وطنه إلا بالهتاف والأغانى.

صحيح هناك مَن يرى أن الشعارات الحماسية قد تكون مطلوبة فى البلاد الأضعف اقتصاديًّا وتكنولوجيًّا وعسكريًّا، والتى تعتبر أن بث الحماسة الوطنية فى نفوس الشعب أمر يفيد فى الحشد والتعبئة ونشر الحماسة فى فترات مواجهة الاستعمار والحروب أو فى ظل تحديات وجودية كالإرهاب وغيره.

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وتبقى الأزمة الحقيقية حين يُقدم البعض على سحب نفس «الشعارات التعبوية» المشروعة فى أوقات الحروب والتهديدات الوجودية على مشاكل الإدارة والأداء والكفاءة والعدالة.

والحقيقة أن هناك نماذج كثيرة للشعارات «غير الحميدة»، التى لا تُحمس على العمل إنما تكون بديلًا عن العمل وإخفاء للمشاكل الحقيقية، فمثلًا ما طالبت به وزيرة الصحة، عقب توليها منصبها الوزارى، منذ حوالى 4 سنوات، بعزف السلام الجمهورى فى المستشفيات، وتلاوة الأطباء قَسَم ممارسة المهنة قبل عملهم (لم تطبق الدولة هذه المطالب)، وتبقى مشاكل المنظومة الصحية فى مصر كثيرة، من فقر الإمكانات، وعدم الاهتمام الكافى بالبحث العلمى، وضعف رواتب الطواقم الطبية، وليس عدم عزف السلام الوطنى فى المستشفيات.

وهناك المسؤول الذى نشرت مواقع التواصل الاجتماعى صوره وهو يرتدى زيًّا عليه شعارات تدعو إلى محاربة الفساد، وقُبض عليه فى قضية اتُّهم فيها بالفساد، وكذلك الحال مع رئيس جامعة دمنهور، الذى أتحفنا بشعارات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم أُلقى القبض عليه أيضًا فى قضية فساد.

ولانزال نتذكر المسؤولة السابقة فى إحدى المحافظات الساحلية التى كانت تغنى أغنية: «ماتقولش إيه ادِّيتنا مصر وقول حنِدِّى إيه لمصر» وتعطى للناس دروسًا فى التضحية والعمل، وأُلقى القبض عليها لاتهامها فى قضية فساد.

إن كل مَن يبدأ عمله بالاهتمام بالشكليات: دهان المبنى، تغيير الأثاث، الشعارات المُعلَّقة على الجدران، النشيد والأغانى الوطنية، فتأكد أنه يخفى فشله أو سوء أدائه برفع هذه الشعارات.

إن الشعارات الحماسية تصبح زائفة إذا رُفعت لكى تُخيف الناس بجمل كبيرة وغير «ممسوكة»، فى حين أن المطلوب هو معالجة أوجه القصور للحفاظ على الإنجازات.

لقد أصبح لدينا «متخصصون» فى صنعة «تظبيط» شكل الشغل بدلًا من الشغل، ولذا علينا ألّا نندهش من أن يكون حمَلة مباخر الشعارات هم من أكثر مَن اتُّهموا بالفساد وغياب الشفافية وانعدام الكفاءة، والمطلوب ألّا تصبح الشعارات حصانة لأى شخص إنما فقط عمله وجهده وكفاءته ونزاهته هى معيار الحكم والتقييم.

سيظل فى مصر آلاف البشر الذين لا يملكون إلا عملهم وجهدهم وكفاءتهم المهنية، ولا يمتلكون قدرات البعض فى الشعارات البراقة أو «تظبيط» شكل الشغل بدلًا من مضمونه، وهؤلاء دون غيرهم قادرون على نهضة البلد وتقدمه.

*نقلاً عن "المصري اليوم"