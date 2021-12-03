هل القذافي طوق النجاة الوحيد لليبيا؟

بعدَ مرورِ نحو عشرِ سنواتٍ على سقوط حُكم والِدهِ العقيد معمر القذافي في العام 2011، مازالت ليبيا تعيش عدم استقرار أمني وانقساماً سياسياً، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية نهاية العام الجاري، والتي من المفترض أن تفضي إلى إنتاج رئيس للبلاد ليس بعيداً من التدخلات الخارجية.

سيفُ الإسلام القذافي، الرجل الذي عادَ ليعيش في عباءة أبيه، شكّلَ محورَ الحديثِ والنقاشِ ليسَ فقط في ليبيا إنّما من المراقبين في العالم العربي أيضاً، بعد دخوله السباق الرئاسي، فالشابُ صاحبُ الشخصية "الكاريزماتية" الذي ظهرَ مع بدايةِ الأحداثِ في ليبيا، لم يعد نفسه الذي ظهرَ خلالَ تقديمِ أوراقِ ترشحه.

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في ظلّ المشهدِ الانتخابي الغامض تُطرحُ على الساحةِ السياسية أسئلة كثيرة، منها عن تاريخ الرجل وعائلته المثيرِ للجدل، فبعدَ كل هذه التضحيات التي قدّمها الليبيون في السنوات الماضية للتخلصِ من حقبةِ والده التي وصَفوها بـ "الاستبدادية"، هل ينتخبونَ نجلَ الزعيم الذي انتفضوا عليهِ وذاقوا منه الأمرّين!

سيفُ الاسلام بدّل مظهره فهل يتقبله الشارع الليبي اليوم؟ وإلى أيّ مدى سيتمكنُ في حالِ فوزهِ من إعادة ليبيا إلى سابقِ عهدها من الناحيةِ الأمنية أقله؟

ربما يكونُ الخيارُ المرُّ والأصعبُ الذي قد يُقدِمُ عليه الليبيون في تلكَ الانتخابات، نظراً لكون السنوات الماضية لم تُنتجْ بعد ديمقراطيةً لطالما أرادوها، بل على العكس غرقت ليبيا بحمامِ دمٍ دفعَ الكثيرين من الموفدين الدوليين إلى التخلي عن إكمال مهمتهم في إرساءِ السلام والصلح بين الأطراف المتصارعة، ومن هنا فقد يكونُ سيفُ الإسلام خيارَهم الأقرب على قاعدةِ "اللي جرّب غيري بيعرف خيري".

ماذا عن سيف الإسلام نفسه؟

يتساءل الكثيرُ من المراقبين والليبيون أنفسهم عمّا إذا تغيّرت قناعاتُ الرجل بين الأمسِ واليوم، وعمّا إذا كانَ يؤمنُ فعلاً بمبدأ الديمقراطيةِ وتداولِ السلطة. والأهم ما هي الخططُ التي يحضّرها لانتشالِ ليبيا من المستنقعِ الأمني والتخبط السياسي، إذ إنّ الرجل وحتى اليوم لم يعلن عن أيّ برنامج انتخابي.

لكن وفي غَمرة الحديثِ عن القذافي الابن وشخصيته وأسلوبه في المستقبل، ثمة تحديات كثيرة أمامه على الصعيدِ المحلي والدولي، فداخلياً مازال موضوع الإفراجِ عنه بـ "عفو عام" في العام 2017 مثارَ جدلٍ واختلاف خصوصاً بين معارضيه، أما دولياً فهو ملاحقٌ من المحكمة الجنائية الدولية بتهمٍ تتعلقُ بقتل المتظاهرين إبانَ الانتفاضةِ على حُكمِ والده في 2011.

إن وضَعنا كل ما سبق جانباً، لا يمكن إغفالُ بعض الأمور التي ستصعّبُ مهمّتَهُ من نواحٍ عدة، داخلية وخارجية، فهوُ في حالِ انتُخبَ رئيساً للبلاد، لن يكونَ قادراً على السفَرِ للخارج ونسجِ علاقاتٍ دولية طبيعية مع العالم، وبالتالي سيكون مقيّداً، فيما قد يلجأ المجتمعُ الدولي إلى عدمِ الاعترافِ به كرئيسٍ للبلاد كما حدث مع حركة طالبان في أفغانستان حتى اليوم، مع الأخذ بالاعتبار الاختلاف بين الحالتين.

وربما يتعدّى الأمرُ ذلكَ بفرضِ عقوباتٍ عليه أو على ليبيا أو شخصياتٍ مقربةٍ منه، ما سيعقّد المشهد بدلاً من حلحلته ويدخل البلادَ في نفقٍ مظلمٍ من جديد.

كي أكون منصفاً، إن شئنا أم أبينا، فسيفُ الإسلام وضَع بصمَتَهُ في المشهدِ السياسي الليبي منذُ ظهورهِ أول مرة بعد غيابٍ دام سنوات منذ الإفراج عنه، الأولى في مقابلةٍ مع صحيفة "نيويورك تايمز"، والثانية عندَ تقديمِ أوراقِ ترشحه وإعلانِهِ دخولَ المعتركِ السياسي، ففوزه أو عدَمُه في السباقِ الرئاسي أمرٌ غير مؤكد، لكن الأكيدَ أن دوره في المستقبل السياسي لليبيا سيكونَ لافتاً من دونِ شك، وتبقى أيام قليلة تفصلنا عن استحقاقِ فائق الأهمية في مسارِ ليبيا السياسي، ولطالما انتظرَه الليبيون للعبورِ إلى الدولة.