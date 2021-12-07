قارنت صورة اللاعب محمد صلاح وهو يقرأ القرآن فى الطائرة فى صمت ويسمعه بالسماعة من الموبايل فى خشوع وهمس، بفيديو الشاب المسلم الذى يعيش فى بريطانيا ويتعمد قراءة القرآن بصوت عالٍ فى المترو، بل ويصور بالموبايل توابع هذا الصوت المرتفع على الناس من حوله، السلوك الذى جعل الراكب الإنجليزى الذى يجلس أمامه يقول له معترضاً «احترم خصوصيتى ومساحتى الخاصة، هل شاهدت أى شخص من أى عقيدة أخرى يفعل مثلك؟»، وهو نفس ما كانت تفعله معنا ونحن طلبة فى كلية الطب الجماعة الإسلامية، حين يقتحم أفرادها المدرج ويبدأون فى القراءة بصوت مرتفع، وإياك -حتى الأستاذ- أن تعترض!.

هذا هو الفرق بين تديُّن الهمس وتديُّن الصراخ، هذا ما جعل محمد صلاح أيقونة للإنجليز بسلوكه الهادئ واحترامه لمساحات الآخرين وتأقلمه مع الثقافة الكوكبية، وهو ما جعل أيضاً من سلوك بعض المتأسلمين هناك مثار إزعاج وضوضاء بل وفوبيا، لإصرارهم على فرض أنفسهم والصراخ بطقوس تديُّنهم وكأنهم يقولون «نحن هنا»، وافتعال المشاجرات والاستفزاز المتعمد والتحرش الدينى، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك جعلت من هؤلاء المتأسلمين صداعاً مزمناً فى دماغ أوروبا، مثل تعمُّد إغلاق الشوارع بالصلاة فيها، أو الإصرار على مكبرات الصوت فى الأذان.. إلخ.

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الفضاء المجتمعى العام فى تلك البلاد الذى من المفروض أن يكون فى بلادنا ليس حكراً على فئة أو دين أو جنس أو طائفة دون غيرها، هذا الفضاء ملكنا جميعاً، وفضائى الخاص ومساحتى الضيقة المحدودة هى ملكى، اتركها لى دون أن تدس أنفك أو تحشر فضولك، محمد صلاح لم ينجح لأنه يجيد الترقيص أو ضربة الرأس أو لأنه سريع وحريف كرة قدم، نجاحه الأساسى غير المسبوق لأى مصرى قبله، هو لأنه حريف إنسانية وليس متطرف جماعة، أول لاعب مصرى فى تاريخ كرة القدم فهم بفطرته معنى العولمة والحداثة والكوزموبوليتان واحترام التنوع وقبول الآخر «زى ما هو»، بضبط المصنع الذى أنتجه وولد فيه، فهم أن دوره أن يلعب فقط، ويتدرب فقط، ويشتغل على نفسه فقط، يحترم النادى الإنجليزى الذى يلعب له وفى نفس الوقت يحترم عَلَم بلده والسلام الجمهورى لبلده، لم ينتمِ مثل آخرين إلى جماعة دينية سياسية أو يدعم رابعة أو يحيى قتلة كرداسة.. إلخ، محمد صلاح نجح لأنه فهم أن الإنسانية مثل قوس قزح لها ألوان وأطياف كثيرة، استوعب أن الشمس تشرق على صاحب البشرة السمراء والبيضاء، وتوزع ضوءها على البوذى والهندوسى واللادينى، بدون تمييز، محمد صلاح أزعج من يدعون احتكار الحقيقة من حراس الوهم عندما استعصى عليهم تشكيله كما يريدون، هم يريدونه فوتوكوبى منهم، ولا يرضون عن ذلك بديلاً، إما أن تكون مثلنا فتصبح فخر العرب، وإما أن تكون مثلهم منفتحاً على جميع الثقافات فنكفّرك وتصبح مارق العرب، محمد صلاح قرر أن يكون نفسه، وهم لا يقبلون إلا من يدخل ماكينة استنساخهم الرديئة.

* نقلا عن " الوطن"