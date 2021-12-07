فى آداب معركة الوعى

كان الشيخ «كشك»- رحمه الله- أحد الأعلام ذائعة الصيت فى سبعينيات القرن الماضى، وكان صيته راجعا ليس فقط لقيامه بخطبة الجمعة فى أحد مساجد القاهرة التى يغشاها عدد كبير من المصلين، وإنما لأنه اعتاد مستنكرا استخدام مشاهد من الأفلام والتمثيليات التليفزيونية، وشطر من الأغانى هنا وهناك لكى يدلل على مدى الفسق والفساد الذى وصل إليه المجتمع. وضمناً الدولة.

كانت لديه سخرية سوداء تذهب بالعجب من الكيفية التى يحث بها مستمعيه للبعد عن المشاهدة والاستماع والطرب مما كان يراه رجسا من عمل الشيطان، بينما هو ذاته ينقل عما رآه واستمع إليه. ولكن هذا كان فى العادة تناقضا فرعيا وهامشيا، ولم يكن يكفى لكى يمنع التساؤل عن مصداقية ما يقول ويعنيه بالنسبة للمستمعين بعضهم مشى طويلا، ووقف فى الشمس كثيرا، لكى يتاح له الاستماع إلى الرجل المصمم أن ما غنت به أم كلثوم فى رائعتها «انت عمرى» حينما قالت «خدنى لحنانك خدنى»، حيث لم يكن فى التعبير أكثر من ملامسة أحضان رجل وامرأة.

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فى هذا المقام يسقط كل ما للفنون والكلمات والأشعار من خصوصية تمثيل الحياة، بما فيها من أشكال ومشاعر، ومثلها كان استعادة لتقاليد إنسانية رفيعة وقديمة قدم الإنسان عندما رسم على جدران الكهوف، وجدران المسلات، واستلهم من العيدان والأوتار أدوات موسيقية، وأشعارا فى البطولة والغزل. الشيخ «كشك» كان دائما فى حالة هجومية ليس فقط على الفنانين والفنانات، والممثلين والممثلات، وإنما كان هجومه أساسا على المستمعين فى المسجد أو فى الطابور الطويل أمامه. كان هؤلاء هم الهدف، وهو الإحساس الدائم بالإثم والذنب والمعصية لأنهم يشهدون ويستمعون وياللفاجعة يستمتعون أيضا.

لم يكن الشيخ «كشك» وحده فى الميدان، لكن كان معه طابور طويل من السلفيين والإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية التى كانت فى دور الصنع تحت مسميات مختلفة. وجميعها كان آخذا فى الهجوم على مجتمع فارقه اليقين الناصرى بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧. قصة ذلك يعرفها كثيرون أكثر مما أعرف، لكن القصة لم تكن لتصل إلى إرهابها وعنفها وهيمنتها على مجالس نيابية وأجهزة إدارية إلا بفشل ذريع من المقابل المدنى الحكومى والأهلى الذى انقسم بين اليمين واليسار، وما بين التقليد والتجديد، وهجوم الحرية الليبرالى، وهجوم الطبقة الاشتراكى والماركسى والناصرى.

كان الصراع أحيانا بين هؤلاء، فى أحيان كثيرة، ضاريا، وعندما يجتمعون يكون ذلك فى مواجهة الدولة فى تماس مع الآخرين الذين كان هدفهم دائما التقويض الصبور طويل المدى الذى لا ينتهى بالدولة إلا بعد المرور الدائم على المرأة والمسيحيين. كان هذا التماس هو الذى أخذ ثورة يناير إلى ما وصلت إليه، عندما اجتمع المدنيون والأصوليون فى تحالف غير مقدس، وعندما انفض السامر بقى الإخوان والسلفيون فى الساحة أو فى المنفى أو ساكنين بين الضلوع، ووصلت الأحزاب المدنية إلى ما وصلت إليه من اختلاف أو فناء.

الآن مضت مياه وأزمنة كثيرة تحت الجسور، وجرت هزيمة كبيرة للإخوان والسلفيين والإرهاب. ورغم النصر فإن المعركة لاتزال مستمرة، لأن هناك دائما استراتيجية الدعوة وقت «الضعف» بالتركيز على المرأة والغرب والأديان الأخرى، والأخلاق العامة، والفنون التى تنقسم إلى واحدة نظيفة وأخرى قذرة، والآداب المختلفة التى تنقسم بدورها إلى واحدة مستقيمة تحترم المقدس والأخرى تزدرى الأديان.

وهذه المرة فإن على التيار المدنى، فى الحكم أو خارجه، أن يكسب هذه المعركة من حيث إنها ليست بين فريقين فى الرياضة بين الأهلى والزمالك، أو فى فنون الغناء بين التقليد للزمن الجميل، والانحلال والبذاءة فى الزمن القبيح. المعركة واقعة على الوعى المصرى، وكما هو الحال فى كل أشكال الوعى فإن المعارك لا تتوقف فقط على مضمونها، بقدر ما هى واقعة أيضا فى شكلها السياسى. فلاسفة اليونان أعطوا قدرا كبيرا من التركيز على ما يسمونه الفضائل السياسية والتى كان أكثرها سموا «الحكمة» وأضافوا لها أخريات مثل «الحصافة» و«الكياسة» و«حسن الكلام» و«الاعتدال» الذى نعرفه تحت تعبير أن «الملافظ سعد».

أسوأ ما يحدث فى المعارك السياسية عندما تتراجع لكى تكون شخصية يٌحط فيها من شأن وقدرة الواقعين فى المعسكر الآخر، أو يجرى الدخول فيها بالصوت العالى (الحنجورى) المطول بالمترادفات، أو وضع الطرف الآخر فى مواقع التلاميذ الذين عليهم مد أصابعهم لكى يضرب عليها الأستاذ بعصاه. ما لا يجب البعد عنه هو ضرورة ملاحظة أن المعركة فى الحقيقة ليست بين طرف وآخر من الأفراد أو الجماعات، وإنما هى تجرى من أجل طرف ثالث هو الجمهور الذين لاتزال أفئدتهم مقسمة ما بين التقليد والتجديد، وبين ما هو أصيل وما هو مناسب لمقتضى الحال، وما هو مقبول التعايش مع التناقض وكفى.

الموضوع، كما هو واضح من محتوى الحديث، هو تلك المعركة الجارية بين التقليد والتجديد فى مجال الغناء، وعما إذا كان من حق نقابة المهن الموسيقية أن تمنع آخرين أو تحكم عليهم بانعدام الصلاحية. وفى مجال الأدب بين الولوج فى مناطق فلسفية وفكرية وثيولوجية من الفكر الإنسانى، أو الاتهام من قبل أطراف أخرى بازدراء الأديان. مثل هذا الانقسام يجرى فى مجتمعات شتى، وفى أكثر الدول الديمقراطية والليبرالية، فإن الكثير من قضاياها التاريخية تعود إلى السطح مرة أخرى حول حرية المرأة فى جسدها، وحق الإجهاض المتفرع عنها، والمدى الذى يمكن فيه للمجتمع أن يقبل الأصول البيولوجية للمثلية.

وبينما من الممكن لبعض المجتمعات أن تحل الانقسام باللجوء إلى قاعدة الأغلبية والأقلية فى التشريع، فإنها فى مجتمعات أخرى قد يؤدى الانقسام فيها إلى الحرب الأهلية. الحساسية هنا مطلوبة ليس فقط فى وجود معسكرات فكرية متباينة، وإنما فى مراعاة المشروع الوطنى الذى يجرى تنفيذه حاليا، والذى يمكن أن يكون حاكما فى بعض هذه الأمور.

المعركة الحقيقية التى نخوض فيها حاليا هى من أجل تقدم مصر، والتقدم مفهوم واسع ومركب مثل الوعى والحداثة، وكل منها يفترض أنه فى الوقت الحالى، فإن مصر لم تصبح دولة متقدمة بعد، أو أن عملية التحديث قد وصلت إلى منتهاها، أو أن الوعى المصرى بات كاملا، وفى كل هذه الأحوال فإن الطريق إلى الهدف لايزال طويلا. ما هو واجب أن نصل إلى هناك وعلى كل منا أن يحقق نصيبه التراكمى فى الوصول بكثير من الجهد والعرق. موقع الكاتب من كل ذلك معلوم، مع التقدم والحداثة واحترام الفنون والآداب المختلفة، بحيث تأخذ سقوفها العليا من الإبداع والمتعة، لكن لبناء الوعى آدابه الأكثر فاعلية.

* نقلا عن " المصري اليوم "