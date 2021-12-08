اللهم آمين

نترقّب بين يوم وآخر إعلان التشكيل الحكومي الجديد، الذي لن أقول إنه من أهم التشكيلات الحكومية أو إنه يأتي والكويت بمرحلة صعبة وحاسمة، لأننا تعودنا على هذا الكلام دائماً.

ولكنني أعتقد بل على يقين بأن هذا التشكيل الحكومي يجب أن يكون قوياً بمعنى القوة، التي تُبنى على المواجهة الصحيحة والصدق والأمانة والشفافية، ودعم قائم على العمل الصادق والأمانة والشفافية والنظافة والقوة.

إذا لم يتحقق ذلك، فإن هذا التشكيل سيكون شأنه شأن أضعف التشكيلات الحكومية السابقة، بل أكثر.. لماذا؟

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لأن هذا التشكيل جاء بعد أن أيقن الجميع (سواء صَدق هذا اليقين أم لا) بأننا نفتح صفحة جديدة تسهل وتيسر الحياة السياسية في الكويت، بعد أن تعقدت وعقدت معها كل متنفس وبرامج إصلاح وخطط مستقبلية.

التشبث بآخر أمل والتعلّق بآخر نفس لحياتنا السياسية، والنجاح فيه.. هذا كله من شأنه أن‏ يدفع كل جوانب الحياة إلى الأمام.. الجانب الاقتصادي والمالي والتعليمي والسكني والاجتماعي وغيرها.

لم تعد الكويت، وأقولها بكل صراحة، تتحمّل أي مزيد من المماطلة والشد والجذب بين أقوى سلطتين في أي دولة، وهما السلطتان التنفيذية والتشريعية، لأننا جميعاً علينا نحن - الكويتيين - كشعب يتطلع إلى أن تمضي بلاده قدماً شأن الدول الشقيقة والصديقة والمحيطة التي ‏مضت ‏قدماً ‏في خططها وإستراتيجياتها المستقبلية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنوات طويلة أو قليلاً، أدركنا أن الوقوف في المكان الذي ما زلنا فيه لا يحقق شيئاً، بل للأسف يحبط الشعوب ويؤثر على ثقتها في قيادتها، وهذا هو أخطر الأمور على الجانبين.

نتطلع كلنا إلى صدق في التعامل ونظافة النوايا وأمانة الالتزامات وإصرار على مصلحة الوطن بعيداً عن الانتقام والثأر وتصفية الحسابات بين الأطراف كلها.

بالفعل، لم يعد هناك متسع من الوقت ليضيع من حياة وطننا لهذه الأمراض السياسية بحجة مصلحة الوطن، فقد كفانا تمثيلاً ووعوداً وتزليفاً.. فقطارات الناس والبضائع والمستقبل مضت قدماً حولنا، ونحن لاهون في الغمز واللمز والتهديد والوعيد.

أقولها بالبلدي المصري.. «قرفنا بقى من الحال ده».

اللهم احفظ بلدي واهد كل من يتحمّل مسؤولية فيه.. من يعي أن ما يقوم به لمصلحة البلاد، أو أن ما يقوم به تعبير عن إخلاصه وحبه لها.. وقد تأتي نتائج ذلك في الاتجاه المعاكس.. بقصد أو من غير قصد.

* نقلا عن " القبس"