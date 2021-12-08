نصيحتى لمحمد صلاح التجاهل، فالتجاهل انتقام راقٍ، وصدقة جارية على فقراء الأدب، هكذا نصحنا طيب الذكر «جبران خليل جبران».

لو سُئِل محمد صلاح عن تحريم الخمر لأجاب إجابة المسلم، «تحريم شرب الخمر ثابتٌ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين».. وهذا ما غرد به صلاح صبيحة الحملة الممنهجة التى شيّرتها منصات سلفية إخوانية عقور.

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الغرض مرض كما يقولون، وأفصح عن مكنون البغض لصلاح تاليًا السلفى ابن السلفى حاتم بن الحوينى.

السؤال الذى ساقه الإعلامى «عمرو أديب» فى مقابلة صلاح، عادى، والإجابة (على قد السؤال).

■ سين: هتعمل إيه لو حد أجبرك فى إنجلترا تشرب خمر فى حفلة مثلًا؟

■ جيم: «ماحدش هنا بيجبر حد على حاجة، وماحدش أجبرنى أعمل حاجة قبل كده.. وأنا حتى مش مجبور أعملها من نفسى لأن ماعنديش فضول ليها مثلًا، ومش عايز أجربها».

لا سُئِل عن تحريم الخمر باعتباره شيخ المسلمين، ولا حكم الإسلام فى الخمر باعتباره مفتيًا. شاب مسلم طبيعى لا هو سلفى ولا إخوانى، سُئِل صلاح فأجاب، لم يتطرق السؤال إلى حكم الخمر حتى تضطر دار الإفتاء إلى بيان حكم الخمر، ما مد الحملة على صلاح بوقود إضافى!

ابتزاز صلاح بحملة ظالمة (ليست مصرية)، بناء على حكى بغيض، لا يستقيم دينيًا، ولا أخلاقيًا، ما هذا البغض الذى تُكِنّه الجماعات الإرهابية من كراهية لفخر العرب، وتعلية «ابن الجماعة» على «ابن مصر»؟

حملة الكراهية الإخوانية المنظمة ضد صلاح يرفدها مشايخ السلفية بفتاوى وأحكام دون تثبُّت، فيصيبون صلاح، ليس عن جهالة، ولكن بعمدية مُقزِّزة!

استباحة (صلاح) عبر المنصات السلفية، مقرونًا بموقف «أبوتريكة» من المثلية، تنطبق عليها مقولة «الغرض مرض». مثلًا حاتم بن الحوينى، الذى لا يعرف عدد اللاعبين فى ملعب الكرة، يهجم بغشومية سلفية على صلاح، ويرتكب «فاول» يستحق عليه الطرد، يقول: «لم أتابع الكرة يومًا ما! لكن الآن علمت لماذا هذا الفارق الكبير بينك (يقصد صلاح) وبين أبوتريكة»!!

ويكمل القصيدة: «عندما تكون الشهرة بلاء يستحى المشهور من أن يُظهر دينه بقوة فى موضع يجب عليه فيه إظهار عقيدته، ويقول: (لا أشرب الخمور لأن دينى يحرّمها!)، وإنما ينسب الأمر إلى عفّة نفسه فقط خوفًا من هجمات الغرب الكافر.. بئس ما قلتَ يا صلاح».

وبالمقابل بئس ما قلتَ يا حوينى، خِلِصنا من الحوينى الكبير طلع لنا الصغير فى المقدّر، لا شاف ولا قرأ ولا حتى راجع ما قاله صلاح، فقط تفسيق يصل حد التكفير.

لا أدافع عن صلاح، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تخيل ابن الحوينى يطلب من صلاح فى محل تلويم إظهار عقيدته، وبقوة، فى مواجهة الغرب الكافر. عذر الحوينى أنه لا يشاهد سجود «أبومكة» فى ملاعب الغرب الكافر، ولا مكارم أخلاق صلاح فى مواجهة العنصرية البغيضة، ولا سلوك صلاح فى شمالى لندن لدرجة خفضت منسوب الإسلاموفوبيا بين سكانها، (راجع دراسة جامعة «ستانفورد» بولاية «كاليفورنيا» فى الولايات المتحدة الأمريكية حول تأثير انضمام صلاح على العداء تجاه المسلمين فى إنجلترا).

* نقلا عن " المصري اليوم "