عطلة نهاية الأسبوع (1)

فاجأتنا دولة الإمارات العربية المتحدة منذ يومين بخبر تقليص أيام العمل فى الأسبوع من خمسة إلى أربعة أيام ونصف، وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، وذلك بداية من يناير المقبل، وقد أثارت هذه القرارات جدلًا كبيرًا بين دعاة العمل بنظام عطلة الأسبوع العالمية، ومن يعتقدون أن ذلك لا يراعى القيم الدينية فى المجتمعات الإسلامية، ويربطون بين إجازة نهاية الأسبوع وصلاة الجمعة.

المدافعون عن القرار، ومنهم دار الإفتاء هناك، أشاروا إلى أن بعض الآيات القرآنية تقتضى جواز العمل يوم الجمعة، كذلك أكد آخرون أن العمل بتغيير العطلة إلى يومى السبت والأحد سيساهم فى وضع الإمارات فى قائمة الاقتصادات الكبرى فى العالم.

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وبغض النظر الآن عن التأييد والاعتراض على القرار الإماراتى، إلا أنه واجب أن نتفكر جيدًا فى نظرية وماهية العطلة الأسبوعية نفسها، فقد قال الفيلسوف اليونانى أرسطو: «إننا نعمل حتى نستريح»، والراحة بشكل عام كانت تقليدًا متبعًا عند الأمم السابقة، التى كانت تخصص يومًا لراحة الناس من العمل، ومع تعزيز قيمة الصلوات والعبادات فى الأديان، قيل إن السبت لليهود، والأحد للمسيحيين، والجمعة للمسلمين. وهى مواعيد أيام الصلوات الرئيسية والأساسية فى الأسبوع لكل متبعى الأديان، وبمرور الوقت تم دمج فكرة العطلة الأسبوعية بإقامة الشعائر الدينية، فأخذ المسلمون أو البلاد الإسلامية بشكل عام عطلتهم يوم صلاة الجمعة، وهكذا المسيحية ثم اليهودية.

ومع بدايات القرن الـ19 ظهرت فكرة الحاجة إلى تقنين الإجازة الأسبوعية، فكان انتزاعها من القداسة إلى فكرة قيمة العطلة الأسبوعية نفسها، حيث تمكنت النقابات العمالية فى إنجلترا من انتزاع الحق بعطلة أسبوعية تضاف إلى العطلة الدينية (الأحد)، فكان لهم يوم السبت إضافة إلى يوم الأحد، فصارت عطلتهم فى هذين اليومين.

أما معظم الدول العربية والإسلامية فواظبت على فكرة العطلة الدينية، مع اعتماد نظام اليومين، بإضافة يوم الخميس إلى يوم الجمعة، لكن مصر والإمارات فى 2006 قامت باستبدال الخميس بالسبت، فصارت العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، ثم جاءت المملكة العربية السعودية لتسير على نفس النهج فى 2013.

وفى بلد مثل الجزائر، فقد مرت فى تاريخها عبر ثلاث مراحل لتحديد عطلة نهاية الأسبوع، فى البداية كانت يومى السبت والأحد اقتداء بالنظام الفرنسى منذ دخوله الجزائر حتى سنة 1976، حينها عدل القرار الرئيس هوارى بومدين ليلائم الثقافة الإسلامية، فأصبحت يومى الخميس والجمعة، وفى 2009، وبعد أن لاحظت الدولة أن هناك خسائر بملايين الدولارات بسبب تعارض نظام العمل مع أنظمة الدول الأوروبية، تم اعتماد يومى الجمعة والسبت كعطلة نهاية الأسبوع، حتى تكون فترة الاختلاف أقل، ولهذا السبب كان قرار الإمارات بتغيير موعد العطلة، وهو السبب الذى نتحدث عنه فى المقال القادم.

نقلاً عن "المصري اليوم"