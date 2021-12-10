من أغلبية وطنية إلى أغلبية شعبية

طرح السيد مقتدى الصدر مشروع حكومة الاغلبية الوطنية ، وله الحق في ذلك ، فهو صاحب تيار شعبي عراقي واسع الطيف ، وقد حصدت الكتلة الصدرية 73 مقعدا ، ويمثل ثقلا سياسيا متحركا فاعلا مؤثرا ، وقبل هذا وذاك يمتلك مؤيدين وحلفاء من قوى سياسية أخرى ، مما يزيد من فرصة تحقيق مشروعه السياسي المتمثل في حكومة أغلبية وطنية .

والحقيقة ليس العبرة بحكومة أغلبية وطنية ، إنما العبرة في حكومة أغلبية شعبية ، وإذا كان رصيد حكومة أغلبية وطنية هو عدد الاصوات والناخبة وعدد المقاعد في البرلمان وسعة التحالفات فإن حكونة أغلبية شعبية هي التي تحوز على رضا الناس بعد استلام زمام السلطة ، سواء جاءت نتيجة اغلبية وطنية أو توافقية !

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وإذا ما شكل التيار الصدري حلم حكومته ، حكومة أغلبية وطنية ، فهل يا تُرى سوف تحقق على ارض الواقع مشروع حكومة أغلبية شعبية ؟

أي حكومة تلبي مطالب الناس الملحة في توفير لقمة العيش لهذا الكم من العاطلين عن العمل ، وتوفير الخدمات الضرورية من كهرباء وماء ودواء وتعليم وسلام وأمان ؟

هنا السر وهنا بيت القصيد ...

ليس المهم حكومة أغلبية وطنية ، بل المهم بعد ذلك حكومة اغلبية شعبية ، وذلك لا يكون الّا بالاستجابة ا لى حجم التحدي الذي يعيشه العراقيون على كافة الصعد ، الامنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

حكومة اغلبية وطنية ليس بالهدف المستحيل ، ولا بالصعب جدا ، وإنما الصعب أن تتحول حكومة الاغلبية الوطنية ا لى حكومة شعب ، حكومة خدمات واستقرار وتنمية وتماسك اجتماعي وتحرير المجتمع من العسكرة وعصابات السلاح المنفلت.

نقلاً عن "المدى"