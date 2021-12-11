تغيير العطلة الأسبوعية.. لِمَ لا؟

ذكرنا فى المقال الماضى أن الرغبة فى عدم التعارض مع أنظمة العمل فى الدول الأوروبية الاقتصادية كانت السبب فى تغيير موعد الإجازة الأسبوعية من يومى الجمعة والسبت إلى السبت والأحد فى الإمارات، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية الرسمية للأسواق العالمية، مع منح الموظفين القدرة على العمل من المنزل يوم الجمعة، مع تحديد موعد بدء صلاة الجمعة فى الإمارات السبع، فى الساعة 1.15 ظهرًا. وعلق رئيس مجلس الإمارات للإفتاء، عبدالله بن بيه، على سؤال بشأن وقت إقامة صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن الأهمية تكمن بـ«إقامة الصلاة فى المساجد وبشروطها وصيغتها المقررة».

وعن إمكانية العمل فى يوم الجمعة، شدد كبير المفتين، مدير إدارة الإفتاء فى دائرة الشؤون الإسلامية، أحمد بن عبدالعزيز الحداد، على أن «الصلاة صحيحة مادامت فى وقتها، سواء فى أول الوقت أو وسطه أو حتى آخره».

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القرار نال استحسان كثير من المصرفيين ورجال الأعمال بشكل خاص، وأكدوا أن تعديل الإجازة الأسبوعية أتى ليحل فجوة زمنية كانت تعانى منها الكثير من الأعمال بسبب اختلاف مواعيد الإجازات فى الإمارات عنها فى معظم دول العالم، التى تعتمد السبت والأحد إجازة أسبوعية، واعتبر الجميع أن التطورات الاقتصادية التى تشهدها الإمارات حاليًا تجعلها أكثر ارتباطًا بالأسواق الدولية، وبالتالى فمن مصلحة الكل أن تتماشى مواعيد العمل المحلية مع الصيغة المتبعة فى الخارج.

ربما كانت هناك أسباب أخرى لدعم خيار تقليل عدد أيام العمل، ومنها مكافأة الموظفين، وتوفير المصاريف، وإعطاء الوقت اللازم للموظفين الشباب لكى يطوروا من أنفسهم ما يعود بالنفع عليهم وعلى مؤسساتهم من قبل. ولكن يبقى التساؤل المهم: إلى أى مدى هذه الأمور حاضرة فى مجتمعاتنا؟ وإلى أى مدى نحن جاهزون لها؟

وعلى الجانب الآخر، فإن هناك تجارب فى بعض الدول العربية لتحديد موعد صلاة الجمعة، وهو الجزء الذى أخذه كثيرون على القرار الإماراتى، ومنها تونس التى كانت تحدد الصلاة فى الثانية والنصف عصرًا. كما أن مسألة تحديد وقت صلاة الجمعة عليها خلاف فقهى وتستحق المناقشة، ولاسيما أن الصلاة لا تتجاوز فى وقتها الساعة أو الساعتين، إذًا ليس هناك تعارض مع المسألة الدينية هنا. فالعمل يوم الجمعة مقبول، بل مستحب فى المجتمعات التى تحتاج إلى العمل المكثف، وأظننا من هذه المجتمعات. وأضيف أن هناك مجالات عمل لا يناسبها إلا العمل المستمر. مثل العمل فى مجال الإعلام. وهذا لزملائى فى «المصرى اليوم».

أتصور أن مناقشة تطبيق تجربة تغيير عطلة نهاية الأسبوع هنا فى مصر جديرة بالمناقشة والطرح، وموقفى مؤيد مبدئيًا لها، خصوصًا إذا كانت لها أهمية اقتصادية واجتماعية مع الحفاظ على الخصائص الثقافية. وأرجو ألا ألقى هنا نفس رد الفعل الذى تلقاه محمد صلاح عندما أجاب عن سؤال شرب الخمر.

نقلاً عن "المصري اليوم"