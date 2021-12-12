أين الوطن من انتخابات الجامعة؟!

تابعت احتفالات الطلبة بنتائج انتخابات مؤسسات تعليمية، مثل الجامعة والمعهد التطبيقي.. فلخصت الموضوع بكلمتين.. ذهب الوطن وجاءت القبيلة.

استمعنا إلى صيحات وفزعات وشيلات قبلية وطائفية فرحاً بالفوز، ولم أسمع النشيد الوطني الكويتي.

رأيت أعلام القبائل بألوانها وأسمائها، ولم أر علم الكويت بينها.

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هذه الصورة تقرع جرس الخطر بكل معنى الكلمة.. وأنا هنا لا ‏أعني القبائل كمكون من مكونات الحياة داخل الكويت والتي نحترمها ونجلها، ولكن كلنا بالكويت نخاف من هذا الخطر على نسيج الوطن.

لفت نظري وحز بقلبي، كمواطنة كويتية، غياب الكويت كوطن في احتفالات الطلبة الذين فازت قوائمهم في هذه المؤسسات التعليمية، والتي ابتعد فيها الوطن بُعد السماء عن الأرض.. بينما اقتربت القبيلة إلى القلب، وكأن هؤلاء الطلاب‏ والشباب لا يعرفون سوى القبيلة.

أعجبني ما قاله السيد جمال النصافي تعليقاً على هذه الظاهرة.. حين تساءل: هل القبيلة هي التي علمتنا ودرستنا، أم الكويت؟ هل القبيلة هي التي احتضنتنا ووفرت لنا الأمن والأمان، أم الكويت؟ هل القبيلة هي التي عالجتنا وعَزَّتنا ووضعتنا في مصاف الدول، أم الكويت؟

مشاهد هذه الاحتفالات توحي، للأسف، بأن القبيلة هي كل شيء، ولا ذكر للكويت الوطن.

عندما قام أحد الطلبة الذي يمثل إحدى القوائم ‏بتعداد القوائم الأخرى، كان يذكرها حسب اسم القبيلة… قائمة ال… وال… وال..

‏قلتها مرات ومرات وأكررها مرات ومرات، أقف تقديراً واحتراماً لمؤسسة الحرس الوطني التي أدرك قادتها مند سنوات طويلة أن الولاء للوطن فقط ولا شيء غيره، فصدر قرار بمنع وضع اسم القبيلة بنهاية اسم أي عسكري فيها، والاكتفاء باسم العائلة فقط.

قرار صدر قبل سنوات طويلة بمنع كتابة اسم القبيلة في آخر اسم أي عسكري مهما كانت رتبته، حتى إن الأسماء التي كانت تكتب وتعلق على صدورهم كانت تنتهي باسم العائلة وليس القبيلة. وهذا ما يجب أن يكون على مستوى الوطن كله، ويجب ألا يمر كل ما حصل مرور الكرام، بل يجب أن يتوقف عنده المتخصصون وأصحاب القرار، وليتحمل كل حسب موقعه مسؤوليته في الحد من ظاهرة الانسلاخ من جسم الوطن وانحصاره في مستوى القبيلة، وذلك حفاظاً على ‏لحمة هذا الوطن ووقف أي تحزبات، سواء على الصعيد القبلي أو الطائفي أو المذهبي، الذي ليس من شأنه سوى تقطيع أواصر المجتمع وإضعافه شيئاً فشيئاً.. من دون أن نشعر، وبسرعة يصعب تصورها.

* نقلا عن " القبس "