عودة لقصة مبارك مع «الجارديان»

فى 4 فبراير 2011 كانت مصر تغلى على فوهة بركان انتفاضة 25 يناير، وفيما كانت كل الاحتمالات واردة والسيناريوهات مطروحة، نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية المرموقة تقريرا سيحظى باهتمام عالمى وتأثير واضح، وسيسهم لاحقاً بقدر فى مآلات الأحداث التى قادت إلى إطاحة الرئيس مبارك بعد هذا التاريخ بأيام، ومن ثم تغيير وجه الحياة فى البلاد.

أما التقرير الذى كان له تأثير قنبلة صاعقة، فقد تحدث عن أن ثروة مبارك وعائلته خارج البلاد تناهز 70 مليار دولار أمريكى، وهو رقم كان له إيقاع السحر على هؤلاء المحتجين الذين خرجوا فى عموم البلاد مطالبين أولاً بإصلاحات، ثم ما لبثوا أن ضاعفوا طلباتهم لتكون إطاحة النظام برمته.

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عندما نقرأ تقرير «الجارديان» المشار إليه فلن نجد أى إثبات على أن مبارك يمتلك تلك الثروة، وسنتمكن فقط من رصد معالجة خاطئة أو مضللة لقصة صحفية متهافتة تعتمد على إفادتين من كاتب وأستاذ علوم سياسية، من دون أى قدر من الجدارة أو الاستحقاق يمكن أن يساعدهما على تقدير ثروة مبارك المزعومة.

لقد جرت تحقيقات كثيرة فى ملف ثروة مبارك وعائلته وأركان نظامه، وصدرت أحكام بالإدانة رافقتها تقديرات لحجم الأموال المختلسة أو المهربة أو المهدرة، لكن أحداً لم يثبت، بأى وجه من الوجوه، صحة هذا الرقم البالغ 70 ملياراً أو يقترب منه من قريب أو بعيد.

«الجارديان» نفسها نقضت الخبر لاحقاً، وتحدث مسؤولون بها عن معالجة صحفية خاطئة لمعلومات غير مؤكدة، لكن أحداً لم يبحث بروية عن السبب الذى جعل المجال العام داخل مصر وخارجها يتلقى تلك الإفادة على أنها معلومات صحيحة. وقد تورط فى تصديق تلك القصة وتبنيها وترويجها أشخاص على قدر كبير من الوجاهة والخبرة ومؤسسات سياسية ومنظمات مجتمع مدنى وخبراء وكتاب مرموقون، فضلاً بالطبع عن الكتلة المحتجة والثائرة التى اعتبرت أن هذا التقرير بمنزلة تكريس لسمعة النظام الفاسدة وحض مُلح على الثبات فى الميادين طلباً لإسقاطه.

يكمن السبب الذى جعل مبارك هدفاً سهلاً لمثل تلك التقارير فى مجموعة من العوامل، أولها يتصل بالسوية غير المستقيمة للنظام عموماً خصوصاً فى العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق، وثانيها يتعلق بطوفان أخبار الفساد الذى كان يعم المجال العام الوطنى آنذاك، وثالثها يختص بالطريقة التى تعاطى بها النظام نفسه مع مثل تلك الأخبار والتسريبات، وهى طريقة يمكن أن يكون الرئيس مبارك لخصها بوضوح فى عبارته الشهيرة «خليهم يتسلوا».

لسبب ما كان نظام مبارك فى عقده الأخير موقناً من قوة ركائزه، ومطمئناً لاستدامته ومنعته، وعازفاً عن محاولات تحسين سمعته والدفاع عنها، ولذلك، فإنه لم يهتم أبداً بملاحقة الأخبار الكاذبة أو الصادقة السلبية التى تستهدفه ومحاولة احتواء آثارها.

مهما بلغ النظام السياسى من قوة ومنعة استناداً إلى ركائز السلطة الصلبة والتحكم فى مفاصلها، فإن الرأى العام سيكون له تأثير ضارب فى لحظة ما، والعزوف عن تقصى الرأى العام ومعالجة انشغالاته والرد على تساؤلاته ستكون له عواقب وخيمة.

عندما ينشغل الرأى العام بتسريبات أو أخبار مضللة ومفبركة تطعن فى مصداقية النظام السياسى، فإن الحل لن يكون فى تجاهلها والاكتفاء بالعمل وتحقيق الإنجاز على الأرض، لأن المؤثرات التى تصوغ الرأى العام ليست واقع الحقائق والإنجازات فقط، لكنها تتكون من التصورات والرؤى، وبعض هذه الأخيرة مزور ومصطنع.

والحل يكمن فى أخذ كل استهداف لسمعة النظام السياسى على محمل الجد، ومقابلة الإفادات العدائية الباطلة، أو المستندة إلى حقائق، بحقائق تكشف أبعادها وتسبر أغوارها وتوضحها للجمهور.

فإذا كانت الاستهدافات العدائية مُحقة، فلنعلن للناس أننا بصدد تحقيق شفاف مع أطرافها ننتصر فيه للقانون، وإذا كانت مُختلقة، فلنوضح هذا، ونُعين مناط اختلاقها، ونفضح المزورين.

* نقلا عن "المصري اليوم "