يا صلاح..هلك المتنطعون!

لا أعتقد إطلاقا أن نجمنا العزيز، اللاعب الموهوب، والشخصية المصرية المشرفة، محمد صلاح، قد خطرت على باله بعض ردور الأفعال التى صدرت على الحديث, الذى أجراه معه فى لندن الإعلامى البارز عمرو أديب!. لقد سأله عمرو عن موقفه عندما يكون فى موقف تقدم فيه الخمور مثل اللقاءات والحفلات التى يدعى إليها فى لندن، قال صلاح بالنص: ما اعرفش... بحس إن عمرى نفسى ماراحت إنى اشرب حاجة. حقيقى، السؤال نفسه ما بفكرش فيه كتير. قال له أديب: بس أكيد بتتعرض لده فى حفلة مستر صلاح. ضحك صلاح وقال: الناس هنا مابيرغموش حد انه يعمل حاجة.بس أنا فى الآخر عمر ما حد ضغط على وقال لى لازم تشرب.لأ ! ونفسى نفسها ..مش عايز أشرب...إلخ.إنها إجابة تلقائية وصادقة لمواطن مصرى بسيط لم يتعود على شرب الخمر، وبالتالى لم تذهب نفسه إليها! غير أن هذه الإجابة لم تعجب بعضا ممن ينسبون أنفسهم للدعوة الإسلامية....لماذا..؟ لأنه لم يقل إنه لم يشرب الخمر لأنه مسلم! وكأن محمد صلاح داعية إسلامى، عليه أن يلقن الإنجليز مبادئ الإسلام. ولكن محمد صلاح استوعب بذكائه الفطرى، وتجربته المباشرة، أنه يعيش فى مجتمع لا يسأله عن هويته الدينية، ويحبه ويحترمه لمهارته الفائقة كلاعب كرة محترف، ولسلوكه الاجتماعى الراقى، ولا يفرق معهم على الإطلاق إن كان صلاح مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو بوذيا أو لادين له! ومع ذلك، فإن حركة السجود التى اعتاد على أدائها شكرا لله بعد إحرازه لأحد الأهداف، جعلت الإنجليز وبالذات الأطفال يتساءلون: لماذا يفعل ذلك؟.. فربما عرفوا أنه يفعل ذلك لأنه مسلم! وبصراحة، فإن هذه المآخذ على صلاح تذكرنى بالحديث الشريف: «هلك المتنطعون»! والتنطع فى بعض تعريفاته: هو الخوض فيما لا يعنى، والسؤال عما لاينبغى، وتكلف البحث فيما لايغنى! .وأخيرا فإنى آخذ على دار الإفتاء دخولها على الخط، دون أى داع، واضطرارها إلى أن تقول فى النهاية: إن عدم التفكير فى إتيان الأشياء المحرمة عبادة فى ذاته!.

* نقلا عن " الأهرام "