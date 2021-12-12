"الشأن اليمني" في زيارات ولي العهد السعودي

نال "الشأن اليمني" حصته من سطور البيانات الختامية الصادرة عقب زيارة سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان لأشقائه على ضفاف الخليج العربي من 6 إلى 11 ديسمبر 2021م. واستبشر متابعو الزيارة السعودية اللافتة بما تضمنته البيانات من إشارات عن الاهتمام الخليجي المشترك بكثير من الشؤون وبينها اليمني الذي لا يفوق اهتمام المعنيين اليمنيين.. طبعاً.

ودون تبشير بقرب حلول السلام، توطد اليقين بجدوى العمل الخليجي المشترك من خلال "مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية" بغية الوصول إلى نهاية لن تقترب سريعاً ما لم يقارب اليمنيون طاولة المباحثات – المشاورات – المحاورات حول المبادرات المعروضة لوقف الحرب والالتزام باتفاقياتهم البينية.

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تكرار إيراد "الشأن اليمني" كغيره من شؤون التعاون الخليجي المشترك، يتجاوز بروتوكولية وروتينية إدراجه خلال تلك البيانات، إذ يوضح الدور المرجو لكل دولة خليجية شقيقة في مشاطرة السعودية -صاحبة القسط الأكبر من الاهتمام والمسئولية تجاه الشأن اليمني- لمداواة أدوائه المتعددة المكوِّنة لظاهرة "اليمننة".

ففي سلطنة عمان "اتفق الجانبان" حسب نص البيان "على مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية"، توكيداً لاستمرار استعانة الرياض بمسقط، لإسقاط المتاريس النفسية وحالة انعدام الثقة لدى جماعة أنصار الله (الحوثيين) بصنعاء.

ومن دولة الإمارات العربية المتحدة برز تطابق "وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما -أيضاً- لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".. وتفرد البيان الإماراتي السعودي بلقطة خاصة عقب إيضاح غاية الحل السياسي الشامل والمتمثلة في أن "يحفظ لليمن وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية". كانت اللقطة الأهم هي تأكيد الجانبين "على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض". لماذا؟ لأن تعاون أبو ظبي وتفاهمها مع الرياض وتأثيرهما معاً على المعنيين بهذا الاتفاق اليمني مما يُعين على استكماله، ومن ثَمَّ يُشكل أساساً متيناً لإنجاح المبادرة السعودية المعروضة منذ مارس 2021م. فلن يتأتى الذهاب إلى مشاورات حل شامل، بينما تتلكأ الأطراف المعنية عن التنفيذ الدقيق لما اتفق عليه أو أُجمِعَ على استكمال تنفيذه.

ثُم اشتمل بيان الدوحة "تنويه الجانب القطري بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق".. ويأتي "التنويه" هنا بمعناه الصحيح وسياقه السليم أي الإشادة والثناء، لا كما يذهب البعض خطئاً إلى اعتباره وصف إشارة وتنبيه.. إنما يحتمل تنبيه دولة قطر لمَن تعرفهم مِن المُتمنعين عن القبول بالمبادرة التي ستظل معروضة وتحلق في الجو إلى أن يتم القبول والأخذ بها، وصولاً إلى تحقيق #السلام_لليمن.

وخُتمت الزيارات بدولة الكويت، حيث اختص بيان الزيارة في "الشأن اليمني" بإعراب الجانبين عن "دعمهما لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن ومبادرات الدول الصديقة"، وكذا دعوتهما "المجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بواجباته تجاه وقف الهجمات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وتمس الأمن والسلم الدوليين" والتهديد الحوثي للممرات المائية الدولية، وغيرها من المنشآت الحيوية.

وفي المنامة قبل اختتام الزيارة وصدور بيان احتوى كل ما سبق عن "الشأن اليمني"، دار حديثٌ ودي بين وليي عهدي المملكتين الجارتين، البحرين والسعودية، يكشف عن جوهر رؤية الأمير محمد بن سلمان بمقولة صائبة حول عدم التمكن من تحقيق طموح النهوض السعودي وسط محيط أو قرب جوار غير ناهض أو غير ممسك بمتطلبات التميز المماثل لطموح السعودية الجديدة، وتبعاً لذلك فإن نهوضاً وتجديداً كهذا يستلزمه عمل مشترك بين الجيران الأقربين تاريخياً إلى القلوب، وكذلك العقول والنفوس، كمملكة البحرين.. ومن المنطقي أن الجمهورية اليمنية غير مستثناةٍ من هذه المقولة والرؤية السديدة. مثلما لم يُستثنَ شأنها من الاهتمام المشترك، فالسعودية الجديدة آخذة حتماً ودوماً بيد اليمن الجديد. جريًا على ما عرف عنها تجاه اليمن في الماضيين القريب والبعيد.