ليبيا وفرص النجاة

يثار الكثير من الجدل حول الانتخابات الرئاسية الليبية، الذى بدأ منذ إصدار القانون الخاص بها، وادعاء فصائل سياسية- أغلبها منتمية لتوظيف الدين فى السياسة- أن هذا القانون الذى أصدره مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح قد تم إصداره لصالح أطراف معينة، وكالعادة كان السيد خالد المشرى، رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة، الذى سبق إنشاؤه فى إطار ترتيبات اتفاقية الصخيرات 2015 هو الأعلى صوتا وانطلقت معارضته الصريحة إلى ترشح عدد من الشخصيات، على رأسها قائد الجيش خليفة حفتر وسيف القذافى وآخرون، وقد هدأت هذه الضجة الأولى نسبيا بعد توالى التصريحات الأممية والغربية الرافضة لأى تعويق للعملية الانتخابية والداعية إلى ضرورة إجرائها فى موعدها هذا الشهر فى 24 الجارى.

لكن تصاعد مناخ التوتر مرة أخرى وبشكل أكثر حدة مع المعارك القضائية حول المرشحين، فى البداية باستبعاد عدد من المتنافسين المهمين، وعلى رأسهم سيف القذافى ونورى أبوسهمين، رئيس المجلس النيابى السابق على مجلس النواب خلال الفترة الانتقالية، والذى لعب دورا خطيرا آنذاك لإرباك العملية السياسية ومحاولة تمهيد الطريق لحكم الإخوان وإبعاد ليبيا عن مصر بشكل خاص، لكن هؤلاء عادوا بحكم صادر من القضاء الليبى، وكان أصعب هذه الأحكام سيف القذافى الذى أعاقت ميليشيات مسلحة وصول رجال القضاء إلى المحكمة لعدة أيام حتى تمكنوا من الوصول وإصدار قرارهم سابق الذكر، بينما أعادت المحكمة نورى أبوسهمين وآخرين دون ضجة تذكر، ومن ناحية أصدرت إحدى المحاكم حكما باستبعاد خليفة حفتر ثم نجح بالعودة من خلال محكمة الاستئناف، وحسم القضاء أيضا مسألة ترشح رئيس الوزراء الحالى عبدالحميد الدبيبة. الجدير بالذكر أنه رغم حكم محكمة سبها لصالح القذافى إلا أن هذا الترشح لا يمكن وصفه إلا بالمعقد فى ضوء الاتهامات الموجهة ضده فى المحكمة الجنائية الدولية والتى لم تصدر بها أى أحكام بعد.

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واضح أنه تتركز الصعوبات الآن حول أمرين، الأول أن تتمكن البلاد من عقد هذه الانتخابات فى موعدها، وأن تقبل الأطراف المختلفة الناتج أيا كان، والثانى مسألة التعامل مع المرتزقة الأجانب وترحيلهم من البلاد، ويتصل بهذا مسألة الميليشيات المسلحة ووضعها فى الدولة الليبية إذا حسمت نتائج الانتخابات. وفيما يتعلق بالبعد الأول فإن الشواهد تشير إلى أن ما هو قادم ربما يكون أكثر تعقيدا، فلم تتضح بعد تداعيات نتائج المعارك القضائية، وما هى تداعيات عودة القذافى الابن رغم وجود قطاعات واسعة معارضة ومتحفظة ورغم وجود احتمالات بنتائج محاكمة دولية، وفى الحقيقة أنه من تبسيط الأمور وافتراض حسن النوايا تصور أن هذه الانتخابات ستعقد بسهولة، على الأقل فى جميع الدوائر، وكذا توقع أن كافة المرشحين سيقبلون النتيجة أيا كانت، والسوابق ترجح أن فصائل توظيف الدين فى السياسة لن تقبل أى نتيجة لا تأتى برئيس قريب منهم أو يمكن عقد صفقات معه. من ناحية أخرى تظل القضية الأكبر فى ليبيا هى مسالة الميليشيات المسلحة، وكل هذا السلاح خارج منظومة الدولة وهى قضية مهمة فى ذاتها وفيما يتعلق بأثرها على عقد انتخابات سليمة ونزيهة، وكذا بالنسبة لقبول نتائجها، فضلا عن انقسام فى مؤسسة الجيش الليبى وإصرار كل طرف فى الشرق وفى الغرب على أنه ممثل الجيش الحقيقى. وفى وقت تتوالى اجتماعات لجنة 5 زائد 5 فى العواصم المختلفة، وتناقش بشكل جاد مسألة انسحاب الميليشيات الأجنبية من البلاد، بل، وفى مشهد أراه مسرحيا، تعقد اجتماعين مؤخرا فى تركيا وروسيا لتدعو مرتزقة البلدين، فضلا عن المرتزقة السوريين والدواعش الذين جلبتهم تركيا للخروج من البلاد، فى هذا الوقت يتحرك الموقف الأوروبى والأمريكى خطوات مهمة للأمام ويعرض الاتحاد الأوروبى القيام بالمساعدة فى نقل هذه الميليشيا خارج البلاد، وهو عرض بالغ الأهمية والإحراج لتركيا وروسيا، ثم جاءت العقوبات الغربية مؤخرا ضد شركة فاجنر للمرتزقة الروس، وما يبدو من توجهات لمزيد من التصعيد تجاه مواقف أكثر جدية فى الضغط لإخراج المرتزقة من كافة الجنسيات الذين يهددون بإفشال جهود هذه الترتيبات.

كنت دوما أشير إلى أن الأزمة الليبية تسير فى دوائر مغلقة، كلما تحركت تجاه الانفراج تتعقد فى نقطة أخرى، فعندما عقدت الانتخابات فى 2014 وتشكل مجلس النواب ولجأ إلى طبرق هربا من التيارات المتطرفة، اعتبرت هذه القوى المتطرفة هذا وهذه الانتخابات ذاتها سببا فى ترسيخ نفوذها فى الغرب اعتمادا على القوة، وكان المخرج فى اتفاق الصخيرات الذى عرضت له كثيرا هنا والذى سبب خللا فى العملية السياسية وأعطى الفرصة لقوى لا وزن سياسى لها، لكن عسكرى، أن تسرق العملية السياسية باسم الوفاق، واندلع الصراع العسكرى الذى انتهى بالتدخل التركى والإنذار المصرى الذى منع استمرار العمليات العسكرية لتبدأ عملية سياسية جديدة يفترض أن قمتها كانت عقد هذه الانتخابات المقبلة، واليوم تكاد هذه الانتخابات أن تكون مخرجا لبدء تسوية حقيقية أو لبدء دائرة جديدة من الصراع.

* نقلا عن " المصري اليوم "