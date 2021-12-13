هل كان عبدالناصر ينوى إبعاد على صبرى؟

فى آخر زيارة رسمية له إلى موسكو، لم يضم الرئيس عبد الناصر نائبه أنور السادات إلى الوفد الرسمى، ولم يكن فى ذلك غرابة، جرت العادة أنه حين يسافر الرئيس إلى الخارج فلابد أن يبقى النائب هنا، ليتحمل المسؤولية إلى أن يعود الرئيس، وهكذا وجدنا السادات يجمع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى أثناء سفر الرئيس للنظر فى مبادرة روجرز، اقترحت اللجنة برئاسة السادات رفض المبادرة باعتبارها مناورة أمريكية (إمبريالية)، لكن عبد الناصر رأى قبولها، كان قرر ذلك فى اجتماعه مع «بريجنيف» فى الكرملين.

كان السادات عضوًا فى الوفد الرسمى أثناء زيارة عبد الناصر لموسكو سنة ٦٨، حيث كان رئيسًا لمجلس الأمة «البرلمان»، وحضر كافة الاجتماعات، أما فى الزيارة الأخيرة (سنة٧٠) فقد كان حاضرًا رغم غيابه، حيث ذكره الرئيس أكثر من مرة فى مباحثاته مع القادة السوفيت، ذكره وذكر غريمه على صبرى، أكثر من مرة، كان على صبرى عضوًا فى وفد الزيارة الأخيرة.

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جاء ذكر السادات فى سياق الحديث عن الوجه الجديد وقتها، فى المنطقة، معمر القذافى، كان القذافى يشغلهم، فقد أراد بناء علاقات معهم، ثم راح يتجه نحو الصين، وبعث بوفد لمقابلة الزعيم الصينى «شو ان لاى»، كانت الخلافات والمناكفات شديدة أيديولوجيًا وعمليًا بين موسكو وبكين، الواضح أنهم لم يكونوا مطمئنين إليه، خاصة مع توافر معلومات لديهم عن صلات له مع جماعة حسن البنا، فى ليبيا، دافع عبدالناصر بقوة عن القذافى، فى هذه الجزئية وأكد أنه مطمئن إليه؛ فسأل بريجنيف عن ثقافته ومصادر تعليمه، وكان رد عبد الناصر المكرر طوال الاجتماع أن كل ثقافة القذافى تتمثل فى خطبه- أى عبدالناصر نفسه- ومؤلفات أنور السادات، ويمكن أن نتفهم ذلك. كتب السادات كانت عن ثورة يوليو وأحداثها وعن تنظيم «الضباط الأحرار» وكفاح الضباط ضد الوجود البريطانى فى مصر، وعن الوحدة العربية وكتاب عن جمال عبدالناصر صدر سنة ١٩٥٧«يا ولدى هذا عمك جمال»، ولابد أن مثل هذه المؤلفات استهوت الضابط الليبى الشاب، خاصة مع أسلوب السادات السهل فى الكتابة وطريقته البسيطة فى الحكى، ترى هل كان ذلك الإعجاب لدى القذافى، هو ما جعل الأخير يهرول نحو السادات مبكرًا يريد الوحدة الاندماجية، خاصة أن السادات لم تكن لديه «كاريزما» سلفه، والتى كانت أقرب إلى قيد على الشاب الذى حكم ليبيا، فى المقابل راح السادات يقرب القذافى منه ويسمح له بدخول البيت كابن له، وكان الرئيس السادات مفعمًا بروح الأبوة والبنوة فى تعاملاته، ثم تطورت الأمور إلى النقيض بينهما، فيما بعد، فقد اكتشف كل منهما أن تصوره عن الآخر، وتطلعه إليه، لم يكن دقيقًا، بالأحرى لم يكن صائبًا، فانقلب الإعجاب إلى رفض، ثم الى كراهية عنيفة، ومن غرائب الأقدار أن كلًّا منهما يلقى حتفه، بغض النظر عن ظروف وسياقات كل واقعة، على يد نفس الفصيل من الإرهابيين، وأن دماء كل منهما تصير لعنة وعارًا على هؤلاء الإرهابيين.

السياسى والمسؤول المصرى على صبرى ورد ذكره أكثر من مرة فى سياق آخر، كان عبدالناصر منزعجًا بشدة من مستوى سلاح الطيران. حرب ٦٧ أكدت أن الحرب يكسبها الطيران الأقوى والأحدث، فضلًا عن ذلك كانت إسرائيل تمتلك الطائرات الفانتوم الأمريكية والميراج الفرنسية، وهما أحدث وأقوى من طائرات «الميج ١٧»، التى كانت لدينا، للعلم هذه الطائرة دخلت الخدمة فى الجيش السوفيتى سنة١٩٥٢، وهكذا راح يطلب طائرات أحدث وأكثر عددا ويريد تدريبًا أكثر للطيارين، وهذه كلها كانت مسألة وقت، المشكلة أن ذلك يجب أن يتم والحرب مشتعلة، كانت لديه مشكلة فى توفر قائد أو قادة لسلاح الطيران، الكل يعرف أنه فى فترة ما بعد هزيمة ٦٧، تم تغيير سريع لعدد من قادة هذا السلاح، شكا أن القادة لدينا «غير قادرين على إدارة عمليات عسكرية فى الجو»، وفى محضر الاجتماع يذكر أنه عين على صبرى، وهو طيار مقاتل، شارك فى الحرب العالمية الثانية، مستشارًا للقائد الأعلى لشؤون الطيران، وأنه «يمكن تعيينه قائدًا للقوات الجوية» ذكرها أكثر من مرة، وسط الحديث، واقترح بريجنيف لمواجهة قلة أعداد الطيارين فى مصر أن يتم اختيار مجموعة من الشبان المصريين الذين يدرسون فى موسكو ويتم تقديم تدريب سريع ومكثف لهم على الطيران فى سلاح الجو السوفيتى، ثم يعودون إلى القاهرة ويلحقون بسلاح الطيران. من يعرف عبد الناصر جيدًا لابد أن يكون متيقنًا من رفضه مثل هذا الاقتراح، فضلًا عن أنه من الصعب عمليًا تحقيقه. تقاليد القوات المسلحة وقواعد الجيش المصرى لا تسمح بمثل هذا الالحاق. كان رد ناصر أن على صبرى سوف يلتقى قبل عودته بهؤلاء الشبان ويبحث الأمر معهم، وهذا الرد يعنى الرفض المبطن للاقترح السوفيتى، وأنه يسند بعض مهام قيادة الطيران إلى على صبرى.

لكن استدعاء على صبرى مرة ثانية للخدمة العسكرية، إذا حدث، له معنى مهم وهو أن يترك كل مناصبه ومواقعه المدنية وأبرزها على الإطلاق إمبراطوريته فى الاتحاد الاشتراكى العربى، باختصار يفكر فى إنهاء دوره السياسى، لو عاد للقوات المسلحة ولو لشهر واحد، فهذا يعنى انتهاء دوره السياسى وظهور بديل أو بدائل له، ومن يخرج من الشارع السياسى ليس من السهل أن يعود إليه، وإن عاد فلا يكون فى موقعه ونفوذه السابق أبدًا؛ ربما يكون الأمر على هذا النحو، وربما أن عبدالناصر كان يرى أن الاتحاد الاشتراكى بالشكل الذى كان عليه لم يعد مستساغًا. لنتذكر أنه فى بيان ٣٠ مارس ١٩٦٨، تحدث عن التعددية السياسية والحياة الحزبية، فضلًا عن إتاحة الفرص لشباب وأبناء الثورة. ويجب القول إن الاتحاد الاشتراكى وصراعه الخفى حينًا والمعلن حينًا مع مجموعة عبدالحكيم عامر- كان جزءًا من السياق العام الذى انتهى بنا إلى يوم الخامس من يونيو، وقد قام كل من الفريق محمد فوزى والفريق عبدالمنعم رياض بعملية تطهير واسعة داخل الجيش وكان يجب أن يحدث شىء مشابه فى التنظيم السياسى ولم يكن أحد غير عبد الناصر نفسه يمكنه القيام بذلك. صحيح أن الاتحاد الاشتراكى جرت به عملية إعادة تشكيل لجانه، لكن الآليات معروفة وتسمح باستمرار نفس الأشخاص مع هامش محدود من التجديد، فى صيف سنة٧٠، كانت الأوضاع الداخلية أكثر استقرارًا بعد الهزيمة، القوات المسلحة صارت فى وضع أفضل كثيرًا، وباتت تستعد للانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، هل فكر ناصر بجدية فى إنهاء دور على صبرى سياسيًا؟ وهذا يعنى إزاحة الكثيرين من رموز هذا التنظيم، ولكن بطريقة ناعمة وراقية!.

يعزز هذه الفرضية أن عبدالناصر اختار السادات نائبًا له، وكان قريبًا منه فى تلك الفترة، هو يعرف جيدًا أن الود مفقود بين السادات وعلى صبرى ومن ثم الاتحاد الاشتراكى، هناك الكثير من الوقائع والشواهد تؤكد هذه الحقيقة، اختيار السادات لم يكن اعتباطًا، ولا كان عبدالناصر «مزنوق» فى نائب رئيس، كما صور هيكل فى كتابه «خريف الغضب». هذا الاختيار يعنى الذهاب إلى مرحلة جديدة، كذلك كانت مصر فتحت قنوات اتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية، فى بدايات عهد نيكسون، وكانت مصر تعول على أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تمارس ضغطًا على إسرائيل للانسحاب من الأراضى المحتلة، فى اجتماعه مع الرئيس النيجيرى، قبل وفاته بثلاثة أسابيع ذكر عبدالناصر أن ضغط الرئيس الأمريكى «إيزنهاور» على إسرائيل سنة ١٩٥٦، أثناء العدوان الثلاثى، أدى بها إلى الانسحاب من سيناء تمامًا. بالتاكيد لم يكن نيكسون فى قوة إيزنهاور والعالم سنة ٥٦، ليس هو نفسه سنة٧٠، لكن عبدالناصر كان يضع احتمالًا ولو ضئيلًا أن تساعد الولايات المتحدة فى انسحاب إسرائيل من الأراضى العربية المحتلة، إن لم تساعد، على الأقل يجب تحييدها، فى مثل هذا التوجه كان يجب إزاحة بعض الوجوه أو إبعادهم عن الصدارة، ويجب القول إن عبدالناصر كان شديد البراعة فى تدوير رجاله ومساعديه، د. محمود فوزى نموذجا، السادات كذلك، ولعله فكر فى الشىء نفسه بالنسبة لعلى صبرى، لكن تدافع الأحداث فى المنطقة فرض نفسه، الهجوم الشديد على قبول مصر مبادرة روجرز من أطراف عربية ونشوب القتال فى الأردن بين المقاومة الفلسطينية والجيش الأردنى- أزاحت قليلًا الشأن الداخلى، ثم يتدخل القدر ويرحل الرئيس عبدالناصر يوم ٢٨ سيبتمبر ١٩٧٠، ويبقى كل من السادات وعلى صبرى وجهًا لوجه.

* نقلا عن " المصري اليوم "