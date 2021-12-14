التدخين والحرية الشخصية

تتخذ حكومة نيوزيلاندا مواقف حاسمة غير مسبوقة فى العالم فى محاربة التدخين بدءا من العام القادم، عندما يمرر البرلمان مشروع قانون للحكومة، يستهدف منع من بلغ الـ16 عاما فى 2022، من أن يشترى سيجارة واحدة، وسوف يسرى المنع لبقية عمره. ثم، وفى مرحلة ثانية عام 2027، سوف يجرى تطوير الإجراءات، ليسرى المنع على من بلغ الـ14، ويمتد المنع أيضا لبقية عمره. وتأمل الحكومة فى أنها بهذا سوف تنجح فى هدف أن تأتى أجيال فى المستقبل لم تجرب التدخين فى حياتها قط. وتروِّج الحكومة لأن هذا سيكون أكثر فاعلية من الإجراءات الحالية بطيئة التأثير ومحدودة الأثر! ويقول ممثلو الحكومة إنهم لا يستهدفون فقط إنقاذ صحة المدخنين، ومعهم غير المدخنين ضحايا التدخين السلبي، ولكن أيضا حماية الهواء الذى يتلوث من التدخين. لاحِظ أن الحكومة تحرص على نظافة البيئة فى وقت تحتل فيه نيوزيلاندا المرتبة الأولى فى مؤشر التأثير الإيجابى على كوكب الأرض والمناخ، على مستوى دول منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

انظر إلى أن بقية العالم لا تزال فى المراحل التى تريد نيوزيلاندا أن تتخطاها، التى لا يُمنَع فيها التدخين بالمطلق إلا فى مثل وسائل المواصلات والمستشفيات، ثم تُخصَّص للمدخنين أماكن مثل المطاعم والمقاهي. وهو ما يعارضه بعض المدخنين فى بقية دول العالم خارج نيوزيلاندا، ويقولون إنهم صاروا مضطهدين، وإنهم يتعرضون لاعتداء على حريتهم الشخصية، كما إنهم صاروا فى صورة سلبية تنفر الناس منهم، ويزيد بعضهم بأن هذا انتهاك لحقوق الإنسان.

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هذا الطرح الأخير يتطلب من أنصار النصوص القديمة الخاصة بحقوق الإنسان أن يعدلوا أفكارهم ومواقفهم، لا ليتخلوا عن رسالتهم، ولكن لأن يتفهموا التجارب الجديدة فى التصدى لأخطار لم يكن أثرها مُدرَكا فى الماضي، بعد أن تبين أن لطرفى تجربة التدخين مصالح متعارضة، وكل منهما يرى أنه يستحق الإنصاف من نشطاء حقوق الإنسان، وهو ما يتطلب من النشطاء أن يجتهدوا فى أن يتفقوا مع المفاهيم الجديدة التى أدركت أخطارا لم تكن أضرارها بهذا الوضوح.

نقلا عن الاهرام