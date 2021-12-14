السؤال عن الأمة العربية

لا يزال بإمكاننا الحديث عن العرب بوصفهم أمة؛ ذلك أن العوامل المشتركة من وحدة التاريخ واللغة والدين ونسق القيم الاجتماعية السائد ما زالت فاعلة وحية وقادرة على أن تصوغ هوية مشتركة بسجل من الأهداف والاستحقاقات وأنماط التفاعل.

ورغم كل التحولات الدراماتيكية التى شهدتها المنطقة العربية فى العقد الأخير؛ فإن قدراً من الاتساق ما زال قائماً وفاعلاً؛ وهو أمر يمكن إيجاده فى بعض مقولات الخطاب السياسى المتبادل، والمُنتج الفنى والإبداعى والتراثى، والعلاقات التفاعلية بين المواطنين العرب فى الفضاءين الواقعى والافتراضى.

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ومع ذلك، فثمة عوامل تضغط فى الاتجاه المقابل، وتُحد من القدرة على الإبقاء على قدر مناسب من الروابط اللازمة لإدامة مفهوم الأمة، فضلاً عن استحقاقاته ومفاعيله الضرورية على الأرض.

واليوم تبدو «الأمة» أكثر من مرتبكة حين تجتهد لتشخيص «العدو»، وحين يحدث ذلك لأى أمة، فإنها تكون قد وقعت فى أزمة.

بتشخيص «العدو» يتبلور الهدف الأعلى، ومن ثم تتضح الآليات، التى من دونها لن تكون هناك رؤية للأمة، ولا سجل معلناً للمهام.. أمة بلا رؤية، وبلا مهمة، وبلا موقف متسق من العالم.. ذلك أقسى ما يخافه محب، وأفضل ما يأمله كاره.

إذا قرأت صحف الأمة، وطالعت شاشاتها، أو فحصت مناهج التربية الوطنية والقومية المقرّرة على صغارها، يجب أن تجد تشخيصاً واضحاً لما تراه ضد مصلحتها، وما تعتبره واجباً لا تستقيم الحياة من دون إنجازه، وحين يغيب ذلك، تصبح الأمة بلا هدف.

اختلطت التشخيصات بين الإرهاب، والتطرف، وإسرائيل، وإيران، والولايات المتحدة، والغرب، والجهل، والفقر، والمرض، وعوضاً عن ذلك، راحت هويات عدائية تُستحدث، وبعضها للأسف مختلق.

لا يوجد نظام إقليمى عربى.. تلك عبارة حادة وحاسمة، وبقدر ما يمكن أن تتلقى نقداً، فإن شواهد كثيرة ستُفضى إلى تأكيدها.

لا نتحدّث عن اختلافات وتباينات بين دول رئيسية وثانوية، ولا نستعرض عدم الاتفاق على السياسات التى يجب أن يتبعها الإقليم إزاء تطورات حاسمة تتدافع بلا هوادة يوماً بعد يوم، لكننا نشير إلى أن الدول العربية لا تنتظم فى منظومة يمكنها أن تفكر وأن تقرّر.

لم يمر يوم على العالم العربى منذ إعلان الدولة الوطنية نعم فيه العرب بنظام إقليمى متماسك وقادر على قراءة الأحداث واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يُحقّق الحد الأدنى من المصالح المتفق عليها، وبما يضمن لهذا النظام الاستدامة، وللدول التى يعبر عنها البقاء والازدهار.

لكن فى تلك الأثناء لا يوجد لدينا نظام إقليمى عربى فى الأساس، ولا تعبر الجامعة العربية سوى عن الحد الأدنى من التوافق بين حلفاء تربطهم مصالح مؤقتة، يظل حجمها وأثرها أقل كثيراً مما يتفاعل بينهم من تناقضات جوهرية وثانوية. وهنا تضيع الفرصة الضئيلة السانحة فى تصليب اتجاه أو اتخاذ قرار.

وبموازاة ذلك، يواجه النظام العربى واحدة من أكثر الأزمات استفحالاً وخطورة؛ إذ يظهر ميل واضح لتفكيك الدولة الوطنية أو تقويض سيادتها من دون بديل بطبيعة الحال. وبعد أحداث العراق، جاءت ليبيا، ثم سوريا، وأخيراً اليمن، والآن يعانى لبنان ومعه السودان.

لم تعد الدولة العربية الوطنية يقيناً كما كانت على مدى العقود السبعة الفائتة، بل هى فى اختبار للقدرة على الوفاء بمتطلبات البقاء.

وفى غيبة النظام الإقليمى العربى، لا يُنتظر من الفاعلين الإقليميين تطوير خطط لاستعادة الدول التى تفكّكت، بقدر ما يُستدعى الأمل فى عدم انزلاق دول أخرى إلى الفوضى.

لقد ظهر لنا بوضوح أن بعض تلك البيارق، والأناشيد، والصحف والإذاعات الرسمية، وقصور الرئاسة، وبعثات التمثيل الدبلوماسى، لم تكن أكثر من ادعاءات، لا تسندها وقائع، وحين هبّت العواصف، تهاوت مع أول اختبار.

لم تعد الرموز موضع اتفاق، فنحن نشجّع الفرق العالمية، ونرتدى «البراندات»، ونتعارك فى «السوشيال ميديا»، ولا نبقى رمزاً من دون استباحة وتجريح.

لم تعد اللغة محل اعتبار، والأنكى من ذلك أن التوسّل باللغة الأجنبية بات علامة من علامات التحضّر، ومع كل ما ندعيه من مظاهر تديّن شكلى، لم نبقِ لمعنى الدين وقاراً، وبعد تطويع التأويل الدينى لمقتضيات المصالح السياسية الضيقة، بات موضوع اقتتال.

ليست تلك هى كل المشكلات التى تواجه مفهوم الأمة وشروط ازدهارها، بل إن الفقر ما زال يلقى بالظلال الكثيفة على المشهد الكلى. الفقر -وليس نقص الموارد- يهيمن على مناطق كثيرة فى عالمنا العربى وينحر فى إنسانه، والشاهد أن سوء الإدارة وقلة الكفاءة وشيوع الفساد تلعب الدور الأعظم فى ذلك.

رغم ما تمتلكه «الأمة» من ثروات، فإن بعض دولها أظهرت خطلاً مزرياً فى توظيفها فى خدمة الإنسان العربى الفرد.

نحن نعلم حجم تلك الثروات، ونعلم كيف تم التصرّف فيها، لكننا لا نعرف طريقاً لاستعادة ما تم هدره، أو الاتفاق على طريقة لتوظيفها بما يخرجنا من دوائر العوز.

ورغم ذلك يقتضى الإنصاف القول إن ثمة إشراقات تضىء فى هذا الواقع التعس، قوامها بعض الدول العربية التى نجحت فى تلبية استحقاقات العصر وحافظت على تماسكها وأمّنت لمواطنيها قدراً مناسباً من الحقوق، لكن مع ذلك فإن الكتلة العربية تعانى وينتشر العطب فى أرجائها.

ذلك وقت يجدر فيه أن نبحث فى مفهوم الأمة ونرصد ما جرى عليه من تغيرات فارقة وصادمة فى آن.

نقلا عن الوطن