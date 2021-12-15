اجتهادات تأجيل الانتخابات الليبية

لم يبق سوى 9 أيام على موعد المرحلة الأولى في الخطوة الأخيرة والحاسمة من العملية الانتخابية الليبية، وهي الاقتراع الرئاسي الذي سيليه انتخاب البرلمان. خطوة ستنقل البلاد من فوضى عصفت بها على مدى عشر سنوات، وتُعيد الدولة الغائبة طوال هذه الفترة، لكن في صورة أفضل مما كانت عليه لنحو أربعة عقود قبلها. فقد اكتملت معظم التحضيرات اللازمة للوصول إلى يوم الاقتراع، رغم الصعوبات التي ما زالت تواجهها، فيما يتوق الليبيون للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية في تاريخهم. لم يذهبوا إلى صناديق اقتراع لانتخاب رئيس منذ أكثر من نصف قرن. وقبل ذلك، كان نظام الحكم برلمانياً، والانتخابات فيه تشريعية لا رئاسية، إذ كان البرلمان ينتخب رئيس حكومة يتولى السلطة التنفيذية. ويتجلى هذا التوق في الإقبال الواسع على التسجيل في قائمة الناخبين، إذ سُجل أكثر من 2.8 مليون مواطن، وبلغ عدد بطاقات الاقتراع التي سُلمت فعلاً إلى أصحابها 2.4 مليون بطاقة.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل يُمكن إجراء الانتخابات في موعدها فعلاً؟ كل من يرجو الخير لليبيا وشعبها يتمنى جواباً بالإيجاب، لكن ليس كلُ ما يتمناه المرءُ يُدركه، ولهذا ربما يفرض الواقع تأجيلاً تقنياً محدوداً لإكمال الإجراءات اللازمة لضمان انتخابات نزيهة، ولقطع الطريق على من يُحاولون استغلال حالة القلق التي تزداد كلما اقترب يوم 24، سعياً إلى تأجيل الانتخابات لفترة طويلة عبر مقترحات قديمة تُقدم في شكل جديد، وتتطلب تغييراً كبيراً في القانونين اللذين ينظمانها.

وليست هذه أول انتخابات تؤجل، أو بالأحرى يُرحل موعدها لأسباب تقنية، فقد حدث مثل ذلك في بلدان أكثر استقراراً وأمناً حين وُجد أن إجراء الاقتراع في موعده ليس مُمكناً، وأن الجهة المسؤولة عنها تحتاج فترةً قصيرةً إضافية.

لقد قُطع الشوط الأطول في طريق الانتخابات، ولا ضير في تأجيل الخطوة الأخيرة لفترة قصيرة، لكن من دون تغيير يُعيدها إلى نقطة البداية، أو إعادة النظر في إطارها القانوني بشكل كامل، ويحسن أيضاً تحديد المدى الزمني لهذا التأجيل حال الاضطرار إليه، مع تسريع معدلات العمل لتحقيق القدر المعقول من الأمن لضمان سلامة الناخبين ومراكز الانتخاب، لأن من يُريدون تأجيلاً طويل الأمد سيُحاولون عرقلة الاقتراع بوساطة مُسلحين تابعين لمليشيات معروفة انتماءاتُها.

وفي غضون ذلك تعمل المفوضية العليا للانتخابات مع البعثة الأممية لحث المجتمع الدولي ليكون أكثر إيجابيةً بشأن الوفاء بتعهداته لضمان إجراء الانتخابات التي نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قبل أيام إلى أخطار تواجه الأمل في أن تكون «جزءاً من الحل وليس من المشكلة» وفق تعبيره.

غير أن الأمل يبقى كبيراً في أن تُنهي صناديق الاقتراع مرحلةً شكّلت صناديق السلاح والذخيرة ملامحَها، وأن تكون كلمة الناخبين هي الفاصلة، حتى وإن اضطرت المفوضية العليا إلى التأجيل لأيام معدودات.

مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

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نقلا عن الاتحاد