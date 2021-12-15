صاعق ماحق، بيان وزارة الداخلية بشأن تسريب عبدالله غير الشريف صادم لجماعة تزعم طهرًا.. وهم أنجاس مناكيد.

لم أشك لحظة- وكل المؤمنين بالمشروع الوطنى لجمهوريتنا الجديدة- فى قدرات أجهزة الأمن المصرية على تعقب المكالمة المفبركة، التى احتفت بها مواقع الإخوان الكذابين، ووصفتها بـ«التسريب».

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ولم يخامرنى شك فى أنها مفبركة فى فبريكة الإرهابية، التى بلغت الحد الأسفل من التسفُّل والانحطاط الأخلاقى، فعلًا «إخوان كاذبون».

المهم والمعتبر أن بيان وزارة الداخلية جاء مدعمًا بالصور والوثائق، التى تفضح المكالمة المفبركة والعاملين عليها (النصابين) والمتورطين فى تفاصيلها، من داخل وخارج مصر، خاصة أراجوز الإخوان، عبدالله «غير الشريف»، صاحب التسريبات الغرامية التى فُضحت قبلًا، فبات على ثأر، فاصطنع تسريبًا، فحفر قبره بيديه، ودفن فيه نفسه، لا أعرف أى وجه ملتحٍ يواجه به متابعيه.

تحية تقدير لقطاع الأمن الوطنى بعيونه اليقظة التى لا تنام حماية للأمن. الجهاز فى معركة مستدامة مع أقدم وأخطر وأقذر تنظيم إرهابى عالمى، ويوجه الجهاز الوطنى ضربات ساحقة إلى العمود الفقرى لجماعة الزيف والبهتان.

الجهاز، الذى يواصل العمل ليلًا ونهارًا، كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها فى تسريب عبدالله «غير الشريف»، وضبط المتحدثين خلالها.. حيث تبين أن الأول يُدعى حنفى عبدالرازق السيد محمد، (٦١ عامًا، عاطل، يقيم بمحافظة القاهرة، مسجل خطر جرائم نصب، وسبق اتهامه والحكم عليه فى عدد ٢٢ قضية متنوعة «نصب، وقتل خطأ، وتنقيب عن آثار»).. والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوى، (٥٢ عامًا، حاصلة على ليسانس الحقوق، تقيم بمحافظة الإسكندرية)، راجع فيديو النصابة لتعرف أى درجة انحطاط بلغتها الجماعة، التى باتت تستعين بالسماسرة والنصابين وعصابات من الأوباش اتْلَمُّوا على بعض، وتواصلوا مع أراجوز الجماعة ليقدم نمرة فاسدة على «يوتيوب».

المكالمة المضروبة كانت مثار استغراب البعض من فرط ما فيها من كذب بواح مفضوح، سقطت معه كل أوراق التوت عن عورة جماعة «إخوان كاذبون».

التحرك الأمنى جاء سريعًا ومُوثَّقًا بالصور والفيديوهات وصور و«سكرين شوت» من المحادثات، ردَّ كيد إخوان الشيطان فى نحورهم، وماحقًا لمخلفات هذا التسريب الفاسد، وفاضحًا لمخططات الإرهابية، التى لاتزال تكذب كما تتنفس، ويمتهن عناصرها الكذب، وهم موصومون بالكذب أينما حلوا أو ارتحلوا.

نحن أمام جماعة دينها وديدنها الكذب السياسى لخدمة أغراض قذرة، تنضح بها منابرها المُموَّلة، ينفقون على قذارتهم إنفاق مَن لا يخشى الفقر، ولا يتطهرون أبدًا.

نقلا عن المصري اليوم