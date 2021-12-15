ربما كان التفكير فى المسألة السكانية لا يقل أهمية عما جرت مناقشته من قبل فى «قضية الوعى»، ولعلهما فى الأول والآخر مترابطان. والأمور المهمة هى تلك التى لابد من التعامل معها لكى يستمر المشروع الوطنى الحالى فى التقدم والإنجاز من الاستمرار والديمومة، هى قضايا لا يمكن تأجيلها، ولا يمكن غض البصر عنها، ويستحيل السكوت عليها.

ولتحرير قضية الزيادة السكانية فإنها متعددة الأوجه، وبعضها كمى له علاقة بالزيادة المتواترة لعدد السكان على عكس البطء الذى يأتى لزيادة الموارد المتاحة. وبعضها الآخر نوعى يتعلق بحالة التعليم والصحة ونوعية الحياة والتى عندما تكون منخفضة فى نسبة كبيرة من السكان فإنها تعنى شد الأمة كلها إلى الخلف مهما كانت المحاولات والجهود للدفع إلى الأمام. وتاريخيا فإنه يذكر فى التاريخ أن العالم الإنجليزى «مالثوس» وضعها فى شكل قانون تاريخى يزيد فيه السكان على الموارد، وعندها تدخل الطبيعة بالأوبئة والإنسان بالحروب لكى تعيد التوازن إلى حاله.

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فى مصر فإن المؤرخين يجمعون على أن مصر فى نهاية العصور الفرعونية كان عدد سكانها يتراوح ما بين ٨ و١٠ ملايين نسمة تهالكت الكثرة منهم بالطبيعة والتخلف والغزو والاستغلال الأجنبى، حتى كان عدد السكان، فى نهاية القرن الثامن عشر، مليونين ونصف المليون نسمة، نصفهم من العميان والمصابين بالرمد وعلل متعددة أخرى.

فقط مع بداية القرن العشرين بلغ عدد السكان فى مصر عشرة ملايين بعد قرن كامل من النمو نتيجة ثورة زراعية جديدة والدخول إلى آفاق الثورة الصناعية الأولى بأشكال شتى. تكرس فى مصر قانون قوامه أن التنمية فى مصر صاحبتها دائما زيادة سكانية نتيجة تحسن فرص العيش من ناحية وانخفاض الوفيات، خاصة الأطفال، من ناحية أخرى. هذا القانون استمر جاريا حتى منتصف الستينيات من القرن الماضى عندما باتت المعادلة مختلفة نتيجة زيادة السكان بأكثر مما تستطيع التنمية أن تلبى حاجات السكان الأساسية.

سبعة عقود الآن مضت على هذا الخلل حتى تعدى عدد السكان المائة مليون بمليونين عدا المقيمين فى الخارج (من ١٠ إلى ١٢ مليون نسمة) ومعهم تعقدت سلبا نوعيات كتلة رئيسية من السكان، فى ظل مناخ زادت فيه المعرفة باحتياجات الإنسان الأساسية فى التعليم والصحة والسكن والترفيه. والحقيقة أن الخلل المرصود لم يكن فى حجمه فى كل الأوقات، فتشهد التجربة التاريخية أنه كانت فيها فترات نجح فيها النمو الاقتصادى فى تحقيق تراجع فى النمو السكانى أقربها كان تسعينيات القرن الماضى عندما دفع الإصلاح الاقتصادى، فى أعقاب حرب الخليج، إلى تراجع معدلات النمو السكانى رغم التراجع الملحوظ فى معدل الوفيات، خاصة وفيات الأطفال. والحقيقة أن بعضا من هذا يحدث الآن فى مصر، فبعد خمس سنوات من النمو الاقتصادى المستمر أدت فى عام ٢٠١٩ إلى أول انخفاض فى معدلات الفقر فى الدولة، وتلاه انخفاض آخر فى عام ٢٠٢٠.

وبالمثل حدث ذلك بالنسبة لمعدل النمو السكانى، حينما جاءت أولى البشائر عند مقارنة عام ٢٠٢٠ مع عام ٢٠١٩، حيث بلغ عدد المواليد ٢.٢٣٣ مليون مولود مقارنة بالعام السابق حينما كان عدد المواليد ٢.٣٠٤ مليون. الفارق نسبيا طفيف، ولاتزال التجربة فى أولها، لكن صعود الاهتمام بالقضية يفتح أبوابا كثيرة للتعامل معها، يقع فى مقدمتها الكثير من الوعى بالقضية، والتقدم الكبير فى وسائل تنظيم الأسرة تكنولوجيًا وطبيًا، وهو الأمر الذى باتت الوزارات والهيئات المعنية على بينة به والمرجح أنه كما هو الحال فى المشروعات القومية الأخرى سوف يلقى الاهتمام والتطبيق خلال المرحلة المقبلة.

ولكن حجر الزاوية فيه أن تحقيق الهدف القومى لتخفيض معدل الخصوبة، من ٣.٤ مولود لكل سيدة إلى ٢.١ مولود لكل سيدة خلال حياتها الإنجابية، سوف يقتضى إدراك التنوع الحادث فى مصر فى مدى تأزم المسألة السكانية بين المحافظات والأقاليم المختلفة. فالثابت هو أنه رغم أن صعيد مصر يمثل ٣٨.٤٪ من إجمالى السكان فإنه يقدم ٤٤.١٪ من إجمالى المواليد على مستوى الدولة.

العكس تماما هو الحادث فى الدلتا والوجه البحرى عامة حيث يمثل ٤٣٪ من إجمالى السكان، بينما يقدم ٣٨.٤٪ من المواليد. محافظات القناة عامة ودمياط والدقهلية، وهى التى تسجل أعلى المعدلات الخاصة بالتنمية البشرية، هى الأقل مساهمة فى الزيادة السكانية. ولكن لب القضية يظل أن عملية التنمية وقوة اندفاعها سوف تظل هى رأس الحربة فى التعامل مع المسألة السكانية من جانبين: أولهما أنها تزيد الموارد العامة بالقدر الذى يتيح الأدوات الطبية اللازمة لتنظيم النسل والاحتياجات المباشرة للسكان.

وثانيهما أنها فى نمطها الحالى القائم على «الانتشار من النهر إلى البحر» أو إلى درجة من التطابق بين «الديموغرافيا» المصرية مع «الجغرافيا» البالغة مليون كيلومتر مربع (مضافا لهما المناطق الاقتصادية الخالصة فى البحرين الأبيض والأحمر) يرتب فى حالة المعدلات العالية والسريعة للنمو تراجعا ملحوظا فى الزيادة السكانية.

التجارب الإصلاحية الصينية والهندية التى قادت إلى تخريج أكثر من مليار نسمة من الفقر إلى الستر، وإن كانت اعتمدت فى البداية على الكثير من الإجراءات القسرية لفرض تنظيم النسل، فإن النجاح الأكبر جاء من الاعتماد على التنمية التى تتعدى معدلاتها ٨٪ فى الدول المتقدمة والتى لا يتجاوز فيها معدل النمو السكانى نصف فى المائة مثل بريطانيا واليابان، فإن ذلك فى معظمه يرجع إلى ما بلغت فيه من نمو. الأولى عدد سكانها فى عام ٢٠٢٠ بلغ ٦٧.٢٢ مليون نسمة، واقعين على مساحة قدرها ٢٤٢.٤٩٥ كم مربع، بينما ناتجها المحلى الإجمالى ٢.٧٠٨ تريليون دولار. الثانية عدد سكانها ١٢٥.٨ مليون نسمة، يقعون على مساحة قدرها ٣٧٧.٩٧٥ كم مربع، بينما ناتجها المحلى الإجمالى ٥.٠٦٥ تريليون دولار فى عام ٢٠١٩.

الخلاصة هى أن المسألة السكانية ليست قدرا وقضاء نافذا لا يمكن التخلص منه، وإنما من الثابت أنه ممكن كما حدث فى بلدان أخرى كثيرة، كما أن التجربة المصرية ذاتها تعطى مؤشرات عليه. التجربة المصرية الحالية مبشرة وتسير فى الاتجاه الصحيح حينما باتت تربط بين «التوعية» و«التنمية»، والاستهداف التنموى للمناطق الأكثر فقرا إقليميا بالاهتمام بصعيد مصر، وعامة فى مبادرة حياة كريمة الذى يصب فى القرى الأكثر فقرا فى البلاد. الهدف القومى الذى يقرب من تحقيق الأهداف التى تقرب مصر والبلدان الأكثر تقدما هو تحقيق معدلات نمو مرتفعة أكثر مما حققنا حتى الآن رغم أنه مسجل ولافت للنظر. ولكن هكذا تكون عملية التقدم فكلما تحققت أهداف فإنها تفتح أبوابا وآفاقا أكثر طموحا من أى وقت سابق.

نقلا عن المصري اليوم