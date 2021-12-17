الوصايا العشر لـ«إيلون ماسك»

الحالم المجنون، والطفل المتمرد، والمغامر المحلق، والقاسى البرىء، صفات أُطلقت على أغنى رجل فى التاريخ إيلون ماسك، الذى اختارته مجلة «تايم» على غلافها الأخير كشخصية العام.

الطفل الذى وُلد متوحداً والآن يتوحد العالم مع أحلامه، بنقرة أصبع وتغريدة منه تنقلب البورصة، تنتعش أو تنهار، سافرت أحلامه معه من جنوب أفريقيا إلى كندا إلى أمريكا، واجه التنمر فى طفولته والسخرية من أحلامه فى شبابه والحرب على قفزاته الأسطورية طيلة حياته، يقتحم الفضاء ويحلم بمستعمرة على المريخ، يصمم الصواريخ ويبتلع «ناسا وبوينج»، هو فى حالة حلم مزمن، وكلها أحلام تتجاوز خيالنا العادى الفقير، قريباً ستنطلق أقماره الصناعية بعشرات الآلاف لتوفر الإنترنت بسرعات هائلة حتى ولو كنت فى منتصف المحيط، برغم أنه يستولى على ثلثى سوق السيارات الكهربائية فإنه لم يشبع من الإبهار والابتكار، يفكر فى العام القادم أن تكون هناك عربات «تسلا» تسير فى اتجاهات عرضية!!، تعالوا نقتبس بعض مقولاته لكى نعرف كيف يفكر أغنى رجل فى التاريخ:

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١- «لا يجب أن تفعل الأشياء بشكل مختلف لمجرد أنها مختلفة، يجب أن تكون... أفضل، ولا بأس أن يكون لديك بيضك فى سلة واحدة طالما أنك تتحكم فى ما يحدث لتلك السلة».

٢- «من المهم جداً أن تحب الأشخاص الذين تعمل معهم، وإلا فستكون الحياة ووظيفتك بائسة جداً».

٣- عندما صنع هنرى فورد سيارات رخيصة، قال الناس: «آه، ما هو الخطأ فى الحصان؟ لقد كان رهاناً كبيراً، وقد نجح».

٤- «إذا كنت تحاول إنشاء شركة، فإن الأمر يشبه خبز كعكة، يجب أن يكون لديك جميع المكونات بالنسب الصحيحة».

٥- «يجب على الناس السعى وراء ما يحبونه، هذا سيجعلهم أكثر سعادة من أى شىء آخر».

٦- «أن تكون صاحب مشروع هو مثل أكل الزجاج والتحديق فى هاوية الموت».

٧- «انتبه حقاً إلى الملاحظات السلبية واطلبها، خاصة من الأصدقاء.... لا يكاد أحد يفعل ذلك، برغم أنه مفيد للغاية».

٨- «إذا استيقظت فى الصباح معتقداً أن المستقبل سيكون أفضل، فهو يوم مشرق. وإلا فلن يكون كذلك».

٩- «العمل مثل الجحيم. أعنى أنه عليك فقط أن تعمل 80 إلى 100 ساعة كل أسبوع. هذا يحسن احتمالات النجاح. إذا كان الأشخاص الآخرون يقضون 40 ساعة عمل فى الأسبوع وكنت تعمل 100 ساعة فى الأسبوع، حتى لو كنت تفعل الشىء نفسه، فأنت تعلم أنك ستحقق فى غضون أربعة أشهر ما يحتاجون لتحقيقه فى عام».

١٠- «الموهبة مهمة للغاية. إنها مثل الفريق الرياضى، الفريق الذى لديه أفضل لاعب فردى سيفوز فى كثير من الأحيان، ولكن بعد ذلك هناك مضاعف من كيفية عمل هؤلاء اللاعبين معاً والاستراتيجية التى يستخدمونها».

* نقلا عن " الوطن"