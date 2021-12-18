ولكن السائح يأكلها!

مما قاله الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهو يبرر أمام مجلس النواب اقتراحه فرض جمارك مضافة على السلمون والجمبرى والاستاكوزا، أن الطبقة الوسطى لا تأكلها!.

وهذا صحيح طبعًا فى مجمله.. بل إن الطبقة الوسطى التى يقصدها الوزير لا تأكل ما هو أقل من هذا ولا تتعاطاه، ولا حتى تفكر فى تعاطيه.. وإذا شاء الوزير معيط فليسأل عن أسعار الأسماك الأقل من الجمبرى، ومن السلمون، ومن الاستاكوزا.. وعندها سيعرف أن أسعار غالبية أنواع الأسماك صارت فوق طاقة أفراد هذه الطبقة التى يتحدث عنها!.

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ولا تعرف كيف يحدث هذا فى بلد عنده من البحيرات ما عندنا، وعنده ألف كيلومتر شواطئ شمالًا، ومثلها شرقًا، وعنده نيل خالد طوله أكثر من ألف كيلو!.

لا تعرف.. غير أن الموضوع يبقى كالآتى: إذا كان المواطنون فى الغالبية منهم لا يعرفون هذه الأصناف التى يذكرها الوزير ويفكر فى زيادة الجمارك عليها، فالسائح الذى يختارنا دون غيرنا من المقاصد السياحية حولنا يأكلها فى فنادقنا إذا زارنا!.

وعندما يفكر وزير المالية فى فرض زيادات عليها، فهذا طبعًا سيزيد من موارده بعض الشىء.. ولا شك من حيث المبدأ فى ضرورة زيادة موارد الدولة.. ولكن ما لم يحسبه الوزير المسؤول أنه قد يخسر أكثر مما سيأتيه من هذه الموارد على جانب آخر.. بل إنه كوزير مالية سيخسر بالفعل، لأن زيادة أسعار هذه الأصناف ستجعل أصحاب الفنادق والمنتجعات يفكرون فى تكلفة تقديمها للسياح.

وقد يُقللون منها إذا لم يمتنعوا عن تقديمها.. والسائح فى النهاية يحسبها بالورقة والقلم.. يحسبها بينه وبين نفسه: أى المقاصد السياحية يقدم له ما ينتظره، وأيها لا يقدمه؟!.. فإذا انصرف عنّا إلى مقصد آخر من المقاصد التى تتنافس عليه وتتخطفه حولنا، فسوف يقل دخل الفنادق بالتالى، وسوف لا يجد الدكتور معيط دخلًا كبيرًا فيها يقوم بتحصيل ضرائب عليه، فيكون قد كسب مائة جنيه مثلًا من زيادات الجمبرى، والسلمون، والاستاكوزا، وخسر ألفًا فى المقابل فى ضرائب الفنادق!!.

وإذا كان الدكتور مصطفى مدبولى قد شدد، فى اجتماع أخير مع عدد من رجال السياحة، على أن دخل السياحة كصناعة بالنسبة لحكومته فى الفترة القادمة مسألة أمن قومى لا تحتمل أى هزار، وبالذات على مستوى توفير العُملة الصعبة، فلا بد أن يكون هذا المعنى واصلًا إلى كل وزير فى وزارته.. وإلا.. فإن ما قاله رئيس الحكومة سوف يظل يصب خارج الكأس!.

* نقلا عن " المصري اليوم "