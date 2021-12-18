المبعوث الأممي إلى اليمن.. "المكرر"!

تتكرر ملاحظات متابعي فعاليات كل مبعوث أممي إلى اليمن بنفس الوتيرة، لا سيما وأن "اليمننة" تتواصل وتيرتها باشتداد القتال على نحوٍ استهل به السيد هانس غروندبيرغ الإحاطة الثالثة المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 14 ديسمبر، عقب تنبؤات اقتفاء مسير واللحاق بمصير أسلافه، وظهور انتقادات تباطؤ المساعي السلمية.. وتكرار فحوى إحاطته المتضمنة دعوته إلى المعنيين اليمنيين وغير اليمنيين إلى دعم جهوده ووصوله إلى "حلول شاملة غير جزئية" لكي يُبنى السلام اليمني "المُنْتَظَر" بناءً متيناً بما وصفتها الإحاطة "ترتيبات حكم جامعة، تكفل حقوق اليمنيين كافة" دون تمييز أو إقصاء.

طالما لا شيء تغير، ستتكرر الكلمات والمرادفات خلال إحاطات المبعوث الأممي (السويدي الجنسية)، وتصريحات المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ وغيرهما، لأن "اليمننة" مستمرة.. مثلما الانتقادات مستمرة ومتكررة لكل عبث وعجز مستمر ومتكرر. وسيبقى كل مَقولٍ ومَفعولٍ "معاراً أو معاداً من صنعنا مكروراً" نتيجة تمادي ما طالت آثارُه النسيجَ الاجتماعي بهتكه، والوضعَ الاقتصادي بتدهوره، والبيئي بتلوثه، وأمنَ المنطقة بمسه، والتنقلَ الداخلي بإعاقته، وباتت تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة، ما استدعى عرض المبادرة بإنهاء أمده.

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من الطبيعي، عِوضَ الأمل والثقة، أن يُشيع طول أمد "اليمننة" الملل والريب من احتمال نجاح أي جهد مبذول من أي مبعوث، إذ "لكل (مبعوث) طريقة" أ كان أممياً أم أميركياً أو سويدياً أم خليجياً أو حتى.. عربياً (علماً بأن الجامعة العربية لم تبتعث أحداً إلى اليمن، نتيجة ضآلة الموارد -ليس الاهتمام- بكل تأكيد!)، كما يستوطن النفوس الوهم واليأس والإحباط من إمكان الحل، وفوق هذا وذاك الإعلان عن السأم بإصدار "فرمانات" آمرة بفورية التنفيذ (...).

برغم هذا، سيواصل المبعوث الأممي مهمته ورحلاته المكوكية بين نيويورك وعمّان و"عواصم" اليمن، والدول المعنية بهدف "إقامة علاقات مقربة تتسم بالثقة مع الدول الأعضاء في المنطقة سعيًا لدعمهم في الوصول إلى عملية سياسية" حسب غروندبيرغ. وقد جدد بناء علاقات الثقة مع دول المنطقة واكتسب دعمهم حسبما أظهره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالبيان الختامي لزيارة الكويت 12 ديسمبر، وخطابه يوم افتتاح القمة الخليجية الأخيرة 14 ديسمبر.

وعلى النقيض من تيسير لقاءات المبعوث الأممي الرابع بالمعنيين اليمنيين في عدن وتعز والمخا والرياض، وكذا زيارة أبو ظبي والكويت والقاهرة وموسكو وباريس، يتعسر لقاؤه وبناء الثقة مع المعنيين اليمنيين داخل صنعاء، وإن التقى بعض ممثليهم في مسقط (13ديسمبر)، بعد أسابيع من زيارته إلى طهران المؤثرة عليهم (3 نوفمبر). وبسبب هذا الامتناع المؤقت أو التمنع "الحوثي" عن لقاء غروندبيرغ، لفتت إحاطته الأخيرة إلى أهمية "الإبقاء على جميع قنوات الاتصال مفتوحة، إذا ما أردنا أن تكون لدينا أي فرصة للتوصل إلى حل مستدام لهذا النزاع".

هنا ستتكرر التساؤلات، كما تتكرر الكلمات والأفعال والتواريخ والوقائع وحتى "المواتسات: رسائل الواتساب (...)":

ترى من لا يريد التوصل إلى حل مستدام لهذا النزاع؟ كيف يمكن إقناع الأطراف المختلفة بوقف هذا النزاع؟ ومتى يُكَف عن إغلاق قنوات الاتصال لحل النزاع؟ وترى من سيستطيع الحل الشامل لهذا النزاع؟ وهل سينجح المبعوث الأممي الرابع في قطع دابر النزاع؟ الإجابة المكررة عن ذلك: إن الحظ سيُحالِفُ هذا المبعوث فيحرز النجاح إذا اقتنع "اليمنيون أولاً.. وفعلاً" ورغبوا في السلام أكثر من غيرهم وذهبوا إليه مقتنعين بجدواه، حامدين عقباه، وليس مجرد "تكرار" الإعراب عن الرغبة مع "بقاء التركيز منصبًا على الخيارات العسكرية" كما تبين للمبعوث خلافاً للمرجو.

إن المرجو الآن، من كل ناقدٍ واعٍ وناقمٍ معذور ومغردٍ مقتنع بأن "السلام يصنعه (المغردون)"، تكريس طاقتهم و"تكرار" تغريداتهم للإقناع بجدوى الانتقال من ميدان القتال إلى مائدة المحاورات – المشاورات – المفاوضات لتحقيق التسوية السياسية وتخفيف المعاناة الإنسانية.

غردوا و"كرروا" جميعاً أن تعالوا إلى كلمةٍ سواء، وفعلٍ سوي: #السلام_لليمن.

@LutfiNoaman