معضلة التفاوض مع إيران

فى شهر فبراير من العام 2015، كان الرئيس الإيرانى السابق حسن روحانى يتحدث فى طهران أمام جموع حاشدة من مواطنيه، احتفاء بالذكرى الـ 36 للثورة الإسلامية، حين أكد أنه «لا يمكن بسط السلام والاستقرار فى المنطقة إلا من خلال إيران».

خلال هذا الخطاب المثير للاهتمام، حرص روحانى، الذى وُصف بأنه «رئيس معتدل»، على الإشارة إلى أن بلاده باتت تمتلك أوراقًا للعب فى أربع دول عربية؛ إذ قال: «لقد رأيتم كيف ساعدت إيران شعوب العراق وسوريا ولبنان واليمن على مواجهة الإرهاب».

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لذلك، فقد طمأن روحانى آلاف المواطنين الذين كانوا يستمعون إليه، بالقول إن مفاوضات بلاده مع الدول الكبرى من أجل حل مشكلة ملفها النووى ستمضى إلى «اتفاق يحافظ على عظمة الأمة الإيرانية وتقدمها».

بعد تلك الواقعة بأيام، كان على يونسى مستشار الرئيس الإيرانى يتحدث فى محفل عام، حين أعلن أن بلاده «أصبحت إمبراطورية.. وعاصمتها بغداد»، وكان يونسى الذى تولى مناصب رفيعة سابقة فى منظومة الحكم الإيرانية قد طالب فى تصريحات سابقة بـ «ضرورة عودة رمز الأسد، والشمس الحمراء» إلى شعارات الجمهورية، وهى طبعًا شعارات كانت تعبر عن العصر الإمبراطورى.

تنضم إلى تلك المواقف والتصريحات عشرات من المقولات الأخرى التى صدرت عن أركان فى الحكم والنخبة الإيرانية، وكلها تعكس عناصر رئيسية؛ أولها الاستعلاء والشعور بالتمكن، وثانيها الحس الإمبراطورى ونزعة الهيمنة، وثالثها تسخير النفوذ الإقليمى لخدمة التفاوض مع القوى الكبرى على الملف النووى.

واليوم تنتظم الجهود الدولية فى محاولة لإحياء الاتفاق النووى مع إيران؛ وهى جهود يمكن أن تنجح فى التوصل إلى حل متوازن بين الغرب وطهران، لكن هذا الحل الذى قد يتضمن عرقلة نمو البرنامج النووى الإيرانى فى مقابل حزمة من المميزات التى تحصل عليها طهران فى الإقليم ستكون تكلفته كبيرة.

فعشية توقيع الاتفاق النووى بين إيران ومجموعة الدول الست، لم يكن أمام الولايات المتحدة سوى خيارين للتعامل مع الإشكال الإيراني؛ أولهما خيار الحرب، وثانيهما خيار عدم الحرب.

لأسباب عديدة، لم تكن الولايات المتحدة، فى عهد أوباما- وفى عهد بايدن أيضًا- راغبة فى حسم الملف الإيرانى عبر الحرب، غداة حربين فى أفغانستان والعراق، سببتا مشكلات جوهرية لواشنطن، وهددت آثارهما السلم والأمن العالميين.

واستنادًا إلى ذلك، اتبعت واشنطن سيناريو تقبل من خلاله هى وحلفاؤها بحل يضع قيودًا على تطوير السلاح النووى الإيرانى، مقابل إعطاء امتيازات لطهران، على أن يكون ذلك وفق اتفاق، يؤمّن فترة زمنية من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، يمكن خلالها بناء «آليات احتواء»، مشابهة لتلك التى سبق أن بنتها الولايات المتحدة مع دول نووية من خارج المعسكر الغربى.

لقد وجدت واشنطن، وحلفاؤها الخمس فى مجموعة «5+1»، أن تطوير سياسة «ردع واحتواء» للجمهورية الإسلامية يمكن أن تكون حلًا مقبولًا، سواء فى فترة ما قبل تطوير السلاح النووى، أو بعد تطويره.

ارتكزت واشنطن ومعها حلفاؤها الأوروبيون فى هذا الإجراء إلى سياسة الإرجاء والضبط من دون إنهاء الرغبة الإيرانية فى امتلاك سلاح نووى؛ وهو ما بدا حينها سياسة محافظة تراعى المحددات والقيود التى تفرضها البيئة السياسة العالمية.

سارت إيران فى هذا الطريق، لأنه وإن أظهرها فى صورة المساوم على حقوقها النووية، فإنه لم ينه آمالها فى امتلاك السلاح النووى، بينما جنبها غرم العقوبات والاستهداف لفترة، ولم يغل يدها عن التوسع الإقليمى فى آن.

مشكلة دول الخليج العربية مع إيران ليست فقط فى فرملة سعيها إلى امتلاك سلاح نووى، ولكن فى كيفية الوصول إلى صيغة تكون فيها إيران دولة جارة يمكن التعاون معها وليس اللهاث للحد من آثار تدخلاتها فى الشؤون الداخلية لدول الإقليم.

نقلا عن المصري اليوم