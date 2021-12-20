أول ما يتبادر إلى ذهنك حين تسمع كلمة «قهوة» هو ذلك المشروب المنعش الذي يُعد من حبوب البن المحمّصة (مع إضافة مقادير قليلة من البهارات الأخرى بالنسبة للقهوة العربية مثل الهيل والقرنفل «المسمار» والزعفران وغيرها). لكن الأصل في المعنى هو أي شراب ترتشفه وتَشُفُّه ببطء. وكانت الكلمة في العصر الجاهلي تشير إلى النبيذ، والذي كان شربه شائعا بين العرب في تلك الفترة، حيث يقدَّم النبيذ في كؤوس لا تُملأ، وإنما يُصب القليل منه في قاع الكأس ويقدم للشارب ليرتشفه على مهل، كما هو الحال في تقديم القهوة العربية في المجالس.

ولا يتوقف الشبه بين القهوة والنبيذ عند حد هذه المفردة، بل الأهم من ذلك هو اعتبار كليهما «كيف» واشتراكهما في طقوس المنادمة ومناسبات التناول ومن يستحق أن يقدّم له الكأس أو الفنجال. تدار القهوة في المجالس باتجاه اليمين، ومن العيب أن يتخطى من يقدم القهوة أحد الجلوس ولا يقدم له الفنجال، فهذه إهانة تعني أنه لا يعد من الرجال الذين يستحقون الفنجال، ويعيّرونه بأنه «معقّب الفنجال». وكثيرا ما نجد في قصائد المدح عبارة «يستاهل الفجال...» ويذكر اسم من يرى الشاعر أنه يستحق أن يقدم له الفنجال كرمز لشهامته ومروءته وشجاعته. وهكذا كانت تدار كؤوس الخمر في الجاهلية. وهذا تماما ما عناه عمرو بن كلثوم في قوله:

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صددت الكأس عنا أم عمرو /‏/‏ وكان الكأس مجراها اليمينا



وما شر الثلاثة أم عمروٍ/‏/‏ بصاحبك الذي لا تصبحينا



ويبدو لي أن احتساء الخمر في الجاهلية كان بكميات قليلة، كما هو الحال في احتساء القهوة العربية، ولم يكن يقصد منه السكر والعربدة بقدر ما يقصد منه تحفيز النفس على البذل والجود والفروسية وغيرها من «علوم الرجال» ومكارم الأخلاق. فكانوا إذا لعبت برؤوسهم الخمرة وصلوا إلى قمة «الطناخه»، وهذا ما عناه عنترة بن شداد في قوله:



فإذا شربت فإنني مستهلك/‏/‏مالي وعرضي وافر لم يكلم



وعمرو بن كلثوم في قوله:



ترى اللحز الشحيح إذا أمرت/‏/‏عليه لماله فيها مهينا



بناء على ما سبق، دعنا نقارن تقديم القهوة العربية بطرق تقديم القهوة التركية أو الإيطالية أو الأمريكية. تثبت لنا المقارنة أن القهوة العربية لا تُحتسى لذاتها وإنما لما يتعلق بها من طقوس ثقافية ورمزية اجتماعية، بينما القهوات الأخرى مجرد عمليات استهلاكية فارغة تماما من أي معنى أو رمز. هذه الفروق الشاسعة هي التي تبين لنا أن شرب الخمر عند العرب أمر مختلف تماما عن شربه عند غيرهم. وأحيانا يقترن شرب الخمر عندهم بالقمار. لكن لا ينبغي أن نفهم القمار في الجاهلية بمفهومه المعاصر في صالات القمار. فالجاهليون كانوا يقامرون على جزور ينحرونها ليدعوا عليها أفراد القبيلة، أي أن الدافع هو السخاء والبذل.



ومعروف أن الخمرة والقهوة والشاي والدخان كلها تندرج تحت تصنيف «الكيف». ولا يخفى على أحد مقام القهوة عند العرب، حاضرة وبادية، في العصور الأخيرة. كذلك الدخان يحتل حيّزا مهما في أدب البادية، لكنه ليس كذلك عند الحاضرة، ربما لتشدد الحضر دينيا وتحرّزهم من الشبهات. أما في البادية فنجد الكثير من المشايخ والفرسان يفتتحون قصائدهم بالتعبير عن اشتياقهم لكوب من القهوة أو غليون من دخان العراق الفاخر. والغريب أن الشاي لم يَحُز على المرتبة التي حظيت بها القهوة والدخان، ربما لأن حلاوته لا تعكس مرارة العيش في الصحراء وقساوتها، وغالبا ما يرتبط ذكره بأنه المشروب المفضل للنساء اللائي لا تقر لهن التقاليد بشرب القهوة أو حتى الاقتراب من أدوات إعدادها، وكأن مرارة القهوة تعبر عن معاناة الرجال، بينما حلاوة الشاي تقترن بترف حياة النساء في خدورهن مقارنة بالرجال. كل هذه رموز تحتاج لمن يتدبّرها ويفكك معانيها المبهمة.



أدر مهجة الصبح وصب لنا وطناً في الكؤوس يدير الرؤوس



واسفح على القوم قهوتك المرة المستطابة



وقلّب مواجعنا فوق جمر الغضى



ثم هات الربابة، هات الربابة..

نقلا عن عكاظ