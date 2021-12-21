الفنانون.. وتجارة الخصوصية

فى العام 2021 الذى يحث الخطى ليغادرنا قريباً، استأثرت أخبار الحياة الاجتماعية الخاصة لعدد من الفنانين المعروفين باهتمام واسع من الجمهور ووسائل الإعلام، سواء كانت «تقليدية» أو «جديدة»، وهو أمر يدعونا إلى الانتباه والتأمل واستخلاص الدروس والعبر.

بجهد بسيط، وبالاعتماد على الذاكرة فقط، أمكننى إحصاء عشر وقائع على الأقل شهدت استباحة لخصوصية عشرة من الفنانين على مواقع «التواصل الاجتماعى» وعبر الأقنية «التقليدية».

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فقد انتشرت الأخبار والمقابلات الخاصة بذلك الفنان القدير الذى يتعرض لاستهداف قضائى من إحدى بناته وأسرتها بسبب نزاع على أمواله التى كان قد خصصها بمقادير لأسرته فى حياته، قبل أن تشعر تلك الابنة بأنها تعرضت للظلم، فتذهب إلى المحاكم لمقاضاة أبيها.

كما عرفنا جميعاً التطورات الخاصة بطبيعة الخلافات الزوجية بين مطربة شهيرة وزوجها المطرب الأقل شهرة، بل سمعنا أيضاً تسريباً لمكالمة لوالد الزوج تحتوى على مفاجآت صادمة، قبل أن يقع الطلاق بين الطرفين، ثم تحلق المطربة شعر رأسها تماماً، وتربط بين هذا السلوك الحاد وبين وقائع الطلاق والهجران.

وقبل أن نستوعب تلك التطورات المتتابعة، كانت هناك تفاصيل طلاق فنان كبير من زوجته غير المصرية، وفى تلك القصة أمكننا أن نعاين حقائب حوت متعلقات الزوجة المطلقة، وأن نستمع إلى تفاصيل الخلافات الزوجية، والمطالب التى طلبتها الزوجة، ووصفها الزوج بأنها مرهقة ولا تناسب حالته المادية.

وذكرتنا تلك الوقائع بالطبع بقصة طلاق أخرى وقعت قبل شهور بين مطربة عربية مرموقة ومخرج مميز، حيث تبادل الجانبان التجريح و«فتح النيران» على بعضهما البعض، بحسب وصف بعض وسائل الإعلام.

ليس هذا فقط، لكن لدينا أيضاً قصة تلك الممثلة المعتزلة كبيرة السن التى تطعن على الهواء فى سوية أبنائها الأخلاقية، وتتهمهم بالإساءة إليها وتجريدها من أموالها. وبموازاة ذلك تابعنا وقائع غيرة خطيب إحدى الممثلات بسبب الأدوار التى تقدمها، واحتمالات طلاق فنان شهير لتعدد علاقاته ولهوس المعجبات به، وغير هذا الكثير والكثير.

والشاهد أن الخصوصية قيمة حيوية جوهرية جديرة بأن تُصان وتُحترم، بل إن الدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتصلة بحقوق الإنسان كلها أجمعت على ضرورة صيانتها وحمايتها، كما تضمنت القوانين عادة عقوبات زجرية بحق كل منتهك للخصوصية.

لكن بموازاة ذلك فإننا ندرك أن العالم أجمع يشهد مقاربات مختلفة لمسألة خصوصية الفنانين والمشاهير من الناس، وقد استقر منذ عقود أن مساحة الخصوصية التى يتمتع بها هؤلاء المشاهير ربما تكون أقل من تلك التى يتمتع بها المواطن العادى، ومبعث هذا الاختلاف يكمن بطبيعة الحال فى أهمية الشخص المشهور، وتمتعه بأعداد كبيرة من المتابعين والمعجبين، وحرص هؤلاء على متابعة كل ما يخصه من وقائع حتى لو كانت شخصية.

وفى كثير من الممارسات الصحفية والإعلامية الدولية يمكننا أن نرصد تغولاً وانتهاكاً لخصوصية بعض المشاهير بدافع تحقيق المشاهدات والقراءات، بل إن عدداً من النجوم الكبار أو المغمورين للأسف أداروا تجارة للخصوصية وانخرطوا فى برامج مثل «تليفزيون الواقع» بحيث يبيعون للناس خصوصيتهم مقابل الحصول على شهرة وأموال.

يظل هذا عملاً منبوذاً وغير مقبول فى عديد البيئات، لكن ذلك لم يمنع ازدهار تلك التجارة، إلى حد أن انتقلت إلى عالم الجمهور العادى على أجنحة وسائل «التواصل الاجتماعى»، التى مكنت كثيرين من استعراض أنماط حياتهم الشخصية والتفريط فى خصوصيتهم مقابل الحصول على متابعين وعلامات إعجاب ومشاهدات أمكن ترجمتها لاحقاً إلى أموال.

ولما تغولت مواقع «التواصل الاجتماعى» على الخصوصية وتاجرت فى بيانات المستخدمين، نشأت حركة عالمية تدعو إلى تقنين تجارة الخصوصية، بحيث يحصل المستخدمون من تلك المواقع على أموال مقابل التفريط فى خصوصيتهم.

وفى هذا السياق، دعا باحث الحواسيب المعروف جارون لانييه والاختصاصى الذى يعمل فى «مايكروسوفت» جلين نويل، إلى فكرة جديدة اختارا لها عنوان «كرامة البيانات»، وفى تفاصيلها أنه من الضرورى أن يتم تأسيس «نقابات» لـ«المستخدمين» للتفاوض بشأن البيانات الخاصة للجمهور مع الشركات العملاقة والحكومات، للحد من هذا الانتهاك المطرد والتسليع البغيض.

وفى مقابل ذلك الاقتراح، ظهرت دعوة لافتة للنظر من حاكم كاليفورنيا، جافن نيوسوم، الذى طالب بسنِّ قانون باسم «أرباح البيانات»، يتمكن من خلاله «المستخدمون» من مشاركة الأرباح المتولِّدة عن بيع بياناتهم الخاصة للمعلنين والجهات الأخرى مع تطبيقات «التواصل الاجتماعى».

لا يختلف هذا كثيراً عما يفعله هؤلاء الفنانون والمشاهير الذين يبيعون خصوصيتهم على هواء المحطات الفضائية، أو فى أقنية «التواصل الاجتماعى»، مقابل حصد المزيد من الاهتمام الذى ينعكس لاحقاً فى فرص وتأثير ورواج وأموال.

أما السمات المشتركة بين هؤلاء الفنانين فى إنجاز أعمال تجارتهم تلك فتكمن أساساً فى أنهم ذهبوا بخصوصيتهم إلى الجمهور بإرادتهم الخالصة، وعندما حدث أن تعرضت خصوصية أحدهم للانتهاك من طرف آخر، فإنه لم يضع الفرصة حيث التقط الخيط واستثمر اللحظة «على أفضل وجه» ممكن.

وظهر لنا أيضاً أن «السوشيال ميديا» لعبت الدور الأكبر فى تلك التجارة الجديدة، وأن معظم المتاجرين فى خصوصيتهم خرجوا رابحين على صُعد الشهرة أو التعاطف أو ازدهار الأعمال.

لكن الأكيد أن الجمهور لم يستفد شيئاً من حفلات التجريح والفضائح سوى التسرية وإمضاء الوقت، كما حُرم المجال العام من فضائل التركيز على الأولويات وافتقد الاتجاه، وهو أمر له عواقب ضارة.

نقلا عن الوطن