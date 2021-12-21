ثلاث أزمات فى عام ٢٠٢٢

أيام قليلة ويلفظ العام ٢٠٢١ أنفاسه، وكما فعلت كل السنوات قبله فإنه سوف يحمل من زمن إلى زمن آخر أزمات دولية تتأرجح ما بين الحل تسوية كان أو صلحًا، والانفجار فى حروب أو معارك. ومن الطبيعى أن تتصدر أزمة الكورونا أزمات العالم التى سوف تنتقل بين عامين، ولكن ذلك لن يكون جديدًا، فقد عاش العالم تلك اللحظة الانتقالية من قبل عام. وساعتها عرفنا «المعتاد الجديد»، الذى سوف يعيش العالم فيه، وهو أن الوباء مستمر، وقادر على التحدى والتمحور وإعادة تشكيل نفسه فى مواجهة اللقاحات والعلاجات المتوقعة.

فى العام القادم سوف يستمر السباق بين الإنسان و«الجائحة»، ولكن المفاجأة سوف تكون غائبة، واستأنفت الدنيا نشاطها الاقتصادى الذى يأتى مع الكثير من الإجراءات الاحترازية. المؤكد أن العالم سوف يكون أكثر تعقيدًا، ولكنه سوف يعود مرة أخرى إلى استدعاء أيام مزدهرة تنمو فيها الدول وتتزايد فيها المخترعات. ومع وضع المرض جانبًا، وحتى مقاومة الإرهاب التى باتت معتادة هى الأخرى، فإن هناك أزمات مزمنة فى النظام الدولى ينتهى العام، وهى واقفة على الحافة ما بين التسوية والتحول إلى حالة من الحرب.

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وقبل أن ينتهى العام ٢٠٢١ فإن العام ٢٠٢٢ سوف يحمل فى طياته ثلاث أزمات دولية مُلِحّة: الأولى بين حلف الأطلنطى وروسيا حول أوكرانيا وموقعها الاستراتيجى فى القارة الأوروبية؛ والثانية أزمة الولايات المتحدة مع إيران حول امتلاك الأخيرة السلاح النووى؛ والثالثة الأزمة الفلسطينية فى طبعتها الأخيرة الناجمة من حرب غزة الرابعة فى مايو ٢٠٢١، وما إذا كان العام القادم سوف يشهد السلام أو الحرب.

لم تولد الأزمة الأولى فجأة، فقد كانت لها أصول تاريخية سابقة على ما تولد فى العام ٢٠٢١، وقبل أكثر من ثلاثة عقود كان وجود الحرب الباردة الأولى التى جعلت أوكرانيا فى مدار الاتحاد السوفيتى؛ وبعد انتهاء الحرب وانهيار الاتحاد السوفيتى وبزوغ روسيا الاتحادية مرة أخرى، إذا بحلف الأطلنطى يتمدد فى الفراغ الاستراتيجى الذى نجم عن انهيار حلف وارسو. روسيا الضعيفة لم يكن لديها ما تفعله سوى محاولة بائسة لكى تكون فى معسكر الغرب عندما دخلت إلى مجموعة الدول الثمانى؛ ولكن وصول بوتين إلى السلطة جعل من وصول حلف الأطلنطى إلى جورجيا وأوكرانيا خطًا أحمر.

بدأ التاريخ يأخذ مسارًا آخر عندما تولى «فلاديمير بوتين» السلطة الروسية فى عام ٢٠٠٠، وعامًا بعد عام بزغت روسيا مرة أخرى، تدخلت عسكريًا فى جورجيا وسوريا وضمت إقليم القرم من أوكرانيا؛ ووجدت الأقلية الروسية فى شرق أوكرانيا المناسبة مواتية للانشقاق على الحكومة المركزية. المعادلة المعقدة أصبحت تحتوى على ما تبقى من تراث ما بعد نهاية الحرب الباردة فى نشر الديمقراطية والرأسمالية والأمن الغربى حتى الحدود مع روسيا؛ وما بات ظاهرًا من واقع روسى حازم على الجبهة الشرقية؛ والحالة الأوكرانية المعقدة ما بين الاستقلال والوحدة وحق تقرير المصير لأقلية روسية فى شرق الدولة على الحدود الروسية الأوكرانية.

العام ٢٠٢٢ سوف يحاول حل هذا التعقيد فى صفقة تلمع كالنور أحيانًا، وتذهب إلى غياهب الظلمات أحيانًا أخرى. والصفقة هى: تبقى أوكرانيا على حالها ولا تدخل حلف الأطلنطى، ولكنها من الممكن أن تكون لها علاقات خاصة مع الاتحاد الأوروبى، أما روسيا فإن القرم بات من نصيبها، وبينما توجد مساعدات عسكرية غربية لأوكرانيا فإن الصواريخ الغربية لن يتم نشرها فيها.

مما يعزز هذه الصفقة أن الاعتماد المتبادل الروسى الأوروبى يجعل من الحرب ضررًا بالغًا للطرفين؛ وهناك أمور أخرى تجمع أكثر مما تُفرق، من الهجرة إلى الإرهاب إلى كورونا إلى الاحتباس الحرارى إلى أن انتشار الأسلحة النووية والصاروخية (إيران) سوف يكون مُهدِّدًا للطرفين.

الأزمة الثانية لم تحدث أيضًا فجأة، ولكنها استغرقت عدة سنوات، منذ بدأت إيران فى تطوير السلاح النووى، وفى عام ٢٠١٥ جرى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران فى صيغة ٥+١ (الدول الخمس الأعضاء فى مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا) على وقف هذا التطوير مع رفع العقوبات الواقعة على إيران. فى ٢٠١٨ قام الرئيس الأمريكى ترامب بالانسحاب من الاتفاق، وأعاد فرض العقوبات؛ وفى العام الذى تغرب شمسه عادت أمريكا بقيادة بايدن إلى ذات المعادلة: وقف التطوير مقابل رفع العقوبات، فهل يمكن للعام ٢٠٢٢ أن يأتى بحل لما جرى على هذه المعادلة من تغيرات؟، فلا كانت إيران ساكنة نوويًا واستراتيجيًا خلال سنوات الانقطاع- فقد تسارعت خطواتها فى تخصيب اليورانيوم وتوسعت فى عمليات الهيمنة الإقليمية- ولا كان العالم، وأمريكا خاصة، قادرًا على تحول قوة نووية جديدة علنًا أو سرًا.

العام ٢٠٢٢ سوف يجد حلًا يكرس لمعظم القديم، ولكنه يعطى مساحة للتعامل مع ما هو جديد، ولكن نهاية الأزمة النووية الإيرانية لن تعنى نهاية الأزمة الإيرانية فى عمومها عالميًا وإقليميًا، فهى لن تحل معضلة سباق التسلح فى المنطقة وفى قدرات الصواريخ الإيرانية، ولا الحرب الخفية الجارية بين إيران وإسرائيل فى البحر وفى البر السورى.

الأزمة الثالثة متلامسة مع الأزمة السابقة من خلال توسعات إيران الإقليمية، والأزمة الفلسطينية العريقة بدورها، والتى كانت آخر حلقاتها حرب غزة الرابعة، حيث حلف إيران قائم مع حماس فى غزة، وحزب الله فى لبنان، والدولة السورية بجوارهما، حيث توجد أزمة استغلال أراضيها، بحيث تدور فيها حرب إسرائيلية إيرانية، وأخرى بالوكالة مع حزب الله. الأزمة تحدوها من ناحية الوساطة المصرية النشطة من أجل اتفاق للتهدئة وتعمير غزة من جانب، والتوتر المستمر بين حماس وحزب الله وإيران ومن ثَمَّ إسرائيل من جانب آخر.

الجانب الأول تتماشى معه عملية تهدئة ومصالحات فى الإقليم، وتعميق فى علاقات السلام والتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل؛ والجانب الثانى تتماشى معه العمليات العسكرية فى الأجواء السورية بين إيران وإسرائيل، وحزب الله وإسرائيل، بينما تمارس حماس القفز على القيادة الفلسطينية من خلال استمرار الحرب مع إسرائيل. المنطقة باختصار ساخنة، ولكنها لا تتمتع بما تتمتع به الأزمتان الأخيرتان من اهتمام دولى.

مصر تقوم بدبلوماسية نشطة، ومعها استعداد لتقديم تضحيات اقتصادية مهمة، ومشروع للتهدئة طويلة المدى تتيح لاستقرار المنطقة أن يحدث ويكفل عملية سلام قابلة للنجاح؛ ولكن «حماس» على الناحية الأخرى لا ترى لأحلامها تجسيدًا إلا بالتحالف مع إيران وحزب الله اللبنانى، وفرض سلطة الإخوان ليس فقط على غزة، وإنما على الضفة الغربية أيضًا. مسار عام ٢٠٢٢ يبدو غائمًا، ولكن تحت الغيوم سوف تكون مسارات العام المنصرم نشطة فى العام الجديد. وربما لن يوجد جديد فى القضية الفلسطينية، اللهم إلا المعتاد الآن، وهو أنه كلما تعقدت القضية المركزية تحسنت العلاقات العربية الإسرائيلية.

* نقلا عن " المصري اليوم "