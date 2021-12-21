مَن قتل الإمام؟!

يَرى العراقيون جميعاً - بتنوّع مذاهبهم وأصولهم القوميّة - في عَليّ بن أبي طالب تجسيداً لِلعدالة والحكم الرشيد، وهذه الميزة التي تشكّل الركيزةَ الأساس لِلشعور المغروس في الروح المجتمعية العراقية التي تكوَّنت بفعلِ تراكمٍ ثقافي وامتزاج فاعلٍ شكّله الحيّزُ المكانيُّ مترسخاً في الوجدان الشَّعبي بفعلِ السَّردية الشيعية المدعومة مِن السيرة التاريخية النقيّة للإمام ومواقفه وأحاديثه،

حتّى تكوَّنت سرديةٌ عراقيةٌ خالصةٌ عمادها النزاهة والشَّرف والبطولة والحكم العادل والإخلاص وحُبّ الخَير وَتقديم مصلحةِ النّاس على المصلحة الشخصية، والزهد رغم امتلاك السلطة، وعدم محاباة الأقارب والمعارف ومساواة الكُلّ بِالكُل.

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انغرسَتْ السَّرديةُ العَلَويّةُ في الباطن الشَّعبي والمخيَّلة العامّة والتصورات اليوتويبية الحالمة كحَتميّةٍ لابدَّ أن تحصل؛ واستناداً إلى هذا أصبحت مفردات ومحتوى هذه السَّردية معياراً حاكماً بين الحُكمِ الصالح والطالح، وفيصلاً بين الحاكم الجيّد والسُّلطَويّ القَبيح؛ وعلى طول التاريخ وعلى خلفيّة هذه المقاربات بين الآنيّ والماضيّ أصيبَتْ الروحُ العامّة بمشاعرِ الخيبة والخذلان مِـمَن تولّى الأمر، فقد ابتعدوا بخطوات واسعة أو قصيرة عن المسطرة العَلَويّة كلٌّ حسب سلوكه السلطوي. فبعضهم اتَّسَمَ بفعلٍ قريب، وآخرون ابتعدوا كلَّ البُعد، وفي أنموذج “عبد الكريم قاسم” كحاكم توفَّرت خصال كالزُّهد وحُبّ النّاس، لاسيّما فقراء المدن والريف ومساندتهم والعيش ببساطة مأكلاً ومَلبساً وسَكناً، كانت هناك عَلَوية بدرجة ما أغدقت على صاحبها حُبّاً وَقبولاً شَعبياً بدرجةٍ مقبولة.

كانت السّيرة العَلَويّة تؤكّد العيشَ بين النّاس وعدم اتخاذ الحاشية الفاسدة المترفة، ولا السكن بالقصور الفارهة، والتجوال في شوارع عاصمة الدولة (الكوفة) ومشاركة بائع التَّمر ميثم التمّار دكّة دكّانه والاستماع لما يقول النّاس وما يريدون، وإظهار الإمام الحاكم نفسَه كفردٍ مِن أمّة لا ميزات سلطوية فيها ولا نفوذاً متقدّماً على الآخرين. وإذ يُشتَم على المنابر وفي الأسواق والأزقة على لسان مناوئيه وأعدائه، فلا سجنَ ولا اغتيال ولا تعنيف، بل الرَّد بالسيرةِ والفعلِ الحَسنَين، ولا غرابة أن يقف الإمامُ بالدين والحاكمُ بالدنيا أمام قاضٍ في ساحة محكمة ضدّ خصمٍ ليس مِن دينهِ؛ وهذه ببساطة حكومة شَعبيّة تستند إلى مَبدأ العدالة وَالحقّ ودَعم الضعيف المضطهَد في مواجهة القَويّ المعتدي.

جسَّدَ شيعةُ العراق مطلبَهم بحاكمٍ ذي سمات عَلَويّة يقتدي بهذا الخطّ، وكانت عيونُهم ترنوا إلى شخصيات منهم تشرَّبَت بالمبادئ النَّبيلة، عبر شعارٍ تاريخي يعبّر عن سخطِهم الغاضب من فقدان العدالة والدولة الرَّشيدة الصالحة بـ(ما كو وَلي إلا عليّ ونريد قائد جعفري). والغريب إن هناك مَن يوجّه اللومَ لِلشيعةِ، لِرفعِهم هذا الشعار في تغافلٍ دالٍ على جهلٍ وضعف فهم لحالة التهميش والظلم التاريخي الذي أصابهم، فراحوا يبحثون عن أمل ومخلّص منهم، لعلَّ في بلوغه الحكمَ إنقاذ لهم مِن محن السلطة وتعرضهم للاضطهاد كجماعةٍ تمسَّكَت بهويتها الخاصة، مستجيبةً لتحديات ومخاطر وجوديّة. ويحدوهم الأملُ في الحاكمِ الجعفريّ بالإنصاف وحكم العَدالة بوصفه يمثّل شيعياً موال للإمام بالسيرة والمسيرة والفعل السلطوي. وفي مفصلٍ زمنيّ دراماتيكي حدث التحوّلُ العظيم في بُنية السلطة والحُكم والنظام السياسي في العراق في ٢٠٠٣ وارتقى سياسيو الشيعة وأحزابهم سدّةَ الحكم في الوقت الذين كان ملايين العراقيين يحلمون بدولةٍ جديدة وحكم عادل متوازن يحقق السَّلام والاستقرار وينبذ الظلمَ كعارٍ تاريخي لابدَّ مِن رميه بعيداً، والبدأ بصفحةٍ بَيضاء مِن العمل السياسي والاجتماعي يفيض على الناسِ بالمساواة والحياة الكريمة بمؤسسات دولتية فاعلة تدير البلادَ وتقود تنميتَها وفرض شروط التقدمّ والبناء برجالِ دولةٍ لهم سمات عَلَويّة مندمجة بروح العصر. وكانت أحلام النّاس كبيرة بدولة الرفاهية الاجتماعية واستعادة مسيرة الاقتصاد الوطني المرتكز على أسس قويّة تتمثّل بثروات طبيعية هائلة وطاقات بشرية متعلّمة وعالمة.

بدأت البوادرُ الأولى لِلسياسة والسلوكيات المتناقضة مع السَّردية العَلَوية والنموذج الاعتقادي والتصوري عندما ساحت القوى السلطوية الجديدة بكلّ مسمياتها وانحداراتها العقائدية في أرض الرافدين وهي تحتلّ مباني الدولة وعقاراتها وقصورها وتتخذ منها مقرّات لأحزابها ومساكن لشخوصها الذين تدفّقوا على البلاد مِن المنافي، وكأنَّهم جراد هاجم زَرعاً يانعاً وفيراً. ومع أن الأفعال الأولى لم تك قد أحدثت صدمةً عنيفة، بيد أن الاستمرار في مخالفة السَّردية العَلَويّة المتأصّلة في الحس العام تزايدت بمرورِ الزَّمن، فبدل الزهد تحوَّلَ رجالُ السلطةِ إلى أباطرة في المالِ والجاهِ والنفوذ والحمايات والتصرفات، وبدل الحكم العادل أمست المحاباة والولاء لِلحزب والشخص معياراً لتبوّأ المنصب والوظائف المرموقة، وبدل السَّلام والبناء ورفع الظلم وإشباع الفقراء طعاماً وإيوائهم في مساكن لائقة وحكم القانون والاستقلال الوطني حلَّت الشعارات والعنتريات والاقصاء والمظالم والفوضَويّة والجشع والسلاح المنفلت واللابناء والبحث عن المنصب لا لغرضِ الخدمة العامّة، بل لِلنهب والمنافع الشخصية والحزبية والتستر على القتلة ومعاندة القانون وتفتيت مؤسسات الدولة وإضعافها وإحياء نزعات ما قبلها. غير أنَّ الأمر الأكثر إثارةً لِلغضب أن السلطويين وَفي محاولةٍ منهم لتنفيذ أكبرِ عملية خداع وتضليل استمرّوا وبإصرار على التلفّع بالتشيّع لِعَليّ بن أبي طالب كمثالٍ ونهج وسلوك، ويوم بعد آخر أصبح الناس يزيلون أغلال عقولهم وأحاسيسهم، مكتشفين حجمَ الخداع الذي وقعوا في شراكه، ولم يجدوا مِن العَلَويّة إلا الادعاءات والترويج لِلطقوس بإفراط. وخلف هذا الترويج والدعم تختفي الشيطنةُ السياسية ودهاء المتلبسين بثوبِ التشيّع لِعَليّ. وفي نهاية المطاف وقف النّاسُ وَهُم يتحسَّرون على آمالِهم الضائعة وابتعاد حكّامهم الجُدد عن خصال وسمات عليّ زهداً واستقامة وعدالة، حتّى بأقل النسب، فقد برهن السلطويون أنَّهم يقتلون نهجَ الإمام ويفترون عليه بصلافة.

سار أهلُ السلطة بمسارٍ معاكس تماماً لما يختزنه الناسُ في أعماقهم مِن مُثُلٍ ومعايير وشكل لِلحُكم والحياة ترسَّخت بفعلِ السَّردية العَلَويّة كأنموذج لِلحاكمِ العادل، فافترق الواقعُ عن المعتقد وجاءت لحظة الافتراق بينهم وبين مَن خدعهم وخذلهم ذاهباً مع حياة الترف ولذة الحكم والتسلّط والاستئثار بالمال والنفوذ، وذهب النّاسُ في البحث عن مخلص بسمات وطُهرٍ عَلَويّ.

نقلا عن المدى