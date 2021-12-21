هل هناك تقبُّل للآخر؟

في المادة الـ35 من الدستور الكويتي «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب»، وفي الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمد عام 1948 في المادة الـ18 «لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره».

ومن أهم ما صادقت عليه دولة الكويت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 وأصبح نافذاً على أراضيها بموجب القانون 11 لسنة 1966، يعتبر هذا التوجه من الدولة هو دعم المقومات الأساسية لحقوق الانسان من دون التطرق للدين أو الأصل أو العرق، وأيضاً وسط التصريحات السياسية لبعض من يريد تقليص الحريات على الآخر من الأقليات الدينية أو غيرها لأهداف كانت سياسية أو شخصية من المهم أن نُقيِم موقع دولة الكويت من الحريات بوسط التغييرات الإيجابية في المحيط الإقليمي، والتي تعتبر تغييرات سريعة وإيجابية بمجال حقوق الإنسان وتطبيقها وتقييمها دولياً.

ففي هذا التوقيت من الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة من كل عام في السنوات الأخيرة، نجد من يقلص الحريات بل ويخنق الآخرين المختلفين؛ ليستمتع بفنون التضييق بشعارات سطحية ترفع من أرصدته الانتخابية وحسبته الشخصية على حساب الدستور ومواده المعززة للتعايش، فنجد بعض القرارات الشخصية والتصريحات البراقة لتهدئة موجات الهجوم بالمواضيع التي لها علاقة بحرية الفرد وتعايش الآخرين بالدولة المدنية الحديثة.

مادة اعلانية

ونستغرب من التناقض بأن الدولة تسمح في دستورها ومعظم مواد قوانينها حرية ممارسة الشعائر الدينية وإنشاء دور العبادة الخاصة للمختلف والأقليات من دون تضيق لنشر ثقافة التسامح ونبذ التطرف، ولكن مع الأسف التطبيقات الفعلية من قبل البعض من المضيقين لها منحنى ومفهوم آخر شعبي، وهذا ما يجعل صورتنا دولياً متراجعةً في تقارير الحريات العالمية، وترتيبنا بمؤشرات حقوق الانسان ليس بالمستوى المنافس، ومن خلال نظرية العقد الاجتماعي التي بدأت منها الدولة المدنية، والتي تعزز فكرة الحق وطنياً ومتساوياً للمواطنين لتحقيق التوازن الفكري والثقافي والسياسي والاقتصادي، فكما يقول مارتن لوثر كينغ: «لا يزال لدينا خيار اليوم: إما التعايش السلمي، وإما إفناء بعضنا بعضاً بشكل عنيف، فعلينا أن نغير ترددنا في الماضي إلى فعل».

فالاختلاف يعتبر ميزة في الدول الحديثة التي يرتاح بها الجميع، ويكون فيها الدستور والنظام السياسي مصدرَينِ للاستقرار والمرونة، وتكون مجتمعاتها مؤسَّسة على القواعد الأخلاقية والتنوع السلمي، وذلك من خلال إعلاء دور القانون واحترام التنوّع الديني والثقافي، وتحقيق المُساواة والعدالة بين المواطنين، فالجيل القادم جيل متطلع لما هو جديد، ويحضر معظم المناسبات والاحتفالات المتنوعة دينياً وثقافياً بالتصفح الإلكتروني والتكنولوجي الحديث المدني، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فالمنع والإزالة والتصريحات السطحية لا تتماشى مع عقول شاباتنا وشبابنا المعاصرين، ويجب تغيرها وتحليلها بصفة عاجلة.

ودمتم سالمين.

* نقلا عن " القبس "