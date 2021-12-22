قبلة على رأس كل من صوّت لمرزوق رئيساً

لم أتمن تقبيل رأس أحد باستثناء والدي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته كما تمنيت تقبيل رأس كل من انتخب السيد مرزوق الغانم رئيساً لمجلس الأمة الحالي من النواب والوزراء (عددهم 33 صوتاً)، لأنهم جنبوا البلد أخطر منعطف في تاريخه، وأعتقد أنه بمراجعة بسيطة لما يجري على الساحة الآن من تداعيات كفيل بأقناع أصحاب الرؤوس «اليابسة» بصحة مثل ذلك القرار التاريخي.

أداء الرئيس الغانم في مجلس الأمة الحالي أثار إعجاب الخصوم قبل الحلفاء، وهذه أمانة تاريخية تتطلب الوقائع الإشارة إليها مهما كانت هناك من تحديات، وبالتحديد في «حلحلة» أهم قضيتين كانتا تشدان الساحة شداً، وتكادان تمزقانها، وهما قضيتا العفو عن المتورطين في «دخول مجلس الأمة»، وما يسمى بـ«خلية العبدلي»، فقد تمكن السيد الغانم من نزع فتيل القضيتين، وطوى ملفيهما إلى الأبد، وأعتقد أن كل من ارتبط بأي شكل من الأشكال بتلك القضيتين مدين له.

الانفراجة السياسية التي عبر عنها أداء الرئيس الغانم، وما زالت نتائجها ساخنة على الأرض رغما عن أنف بعض قصار النظر، أدخلت الفرحة إلى كل بيت عانى بسبب أخطاء سياسيين في مرحلة «ملتبسة» من تاريخنا الوطني، ولولا الجهد الذي حمل أعباءه الرئيسية الرئيس الغانم، وتسامى خلاله عن كل الجراح وطعنات الظهر من بعض الشخوص، بالتعاون مع مجموعة من المخلصين، لما تمكنا من تجاوز تلك المرحلة بكل سوءاتها.

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أجمل ما في تلك الانفراجة أنها كشفت بما لا يدع مجالا للشك عما تحمله بعض ضمائر المستفيدين منها، واقصد الانفراجة (في الفريق الواحد) من أحقاد وضغائن بعضها نحو بعض، مما يؤكد المرة تلو المرة ان الموضوع لم يكن أبدا في تلك المرحلة موضوع مبادئ، ودفاعاً عن مثل تلك المبادئ، بل كان الأمر برمته من أوله إلى آخره موضوع مكاسب معنوية ومادية سنحت الفرصة للاستفادة منها، وأتوقع أن هناك المزيد في قادم الأيام للانكشاف أكثر وأكثر، وربما تكون عندها الساحة قد تعافت مما ألم بها، وأصبح الطريق ممهداً للإنجاز الحقيقي.

* نقلا عن " القبس"