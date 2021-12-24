نهاية قصص 2021 وأمل في عام افضل

كانت أمل، الطبيبة المتفانية والمبدعة التي لم تتجاوز ال25 عاماً، تحث الخطى لشراء وجبة الغداء حتى تتمكن من العودة بسرعة للاعتناء بالمرضى في المشفى الذي تعمل فيه. وقد فاجئتها رصاصة طائشة في ظهرها وهي تسير مهرولة في شارع مزدحم. استقرت الرصاصة في كليتها وسقطت أرضاً. دخلت امل في غيبوبة وصارع زملاؤها الأطباء في غرفة العناية المكثفة لأسبوع كامل سعياً لإنقاذ حياتها. وفي ردهة المشفى تجمع أهل مريم وزملاؤها وخطيبها جمال يتضرعون لله بأن يمن عليها بالشفاء. وبينما تصارع أمل الموت كان يتذكر جمال أيام الخطوبة وخططهما من أجل الزواح بعد ستة أشهر.

في نهاية الأسبوع بدأت أمل تستجيب للعلاج وشهدت حالتها تحسناً، ولكن لم يتوقع أحد أن وباء كوفيد-19 القاتل لا يزال يتربص بها ليهاجمها ولا يتمكن جسدها المنهك من المقاومة. لقد سلمت الروح بعد معركة قاسية مع الوباء لم تدم سوى أربع ساعات.

قصة الطبيبة الشابة أمل المأساوية هي واحدة من سلسلة لا تحصى من القصص المأساوية التي يزدحم بها فضاء كثير من الدول العربية التي تمر بحروب وأزمات وسياقات إنسانية طال أمدها واستعصت. ففي مناطق النزاع وحيث الأزمات المعقدة قد ينجو كثيرون من الرصاص الطائش ولكنهم قد يواجون الموت غرقاً في سعيهم للهجرة غير الشرعية طلباً لحياة افضل ومزيد من الفرص والأمل، آخرون يعانون الأمرين في مخيمات اللجوء ومواقع النزوح جراء تكالب عومل كثيرة بينها عوامل الطقس السيئ والأمراض والأوبئة ونقص الخدمات الأساسية والهجمات المسلحة على مخيماتهم وأماكن نزوحهم والعنف القائم على النوع الاجتماعي من مثيل مضاعفات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية "ختان الإناث" ومضاعفات الحمل المبكر ونقص خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الملائمة وشح المياة ونقض الغذاء. وللأسف يجبر ملايين اللاجئين والنازحين والفئات الأكثر استضعافاً في منطقة الدول العربية على مواجهة هذه الظروف يومياً، لكنهم لا يفقدون الأمل في نهاية هذه المآسي والمعاناة. لهؤلاء الملايين أحلام وآمال وحقوق.

وتعمل الأمم المتحدة ، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان ، جادة لدعم حقوق جميع الأفراد ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم خاصة في البلدان التي تواجه أوضاعًا وأزمات إنسانية، إننا نطالب بحزم بضرورة حماية حياة الناس وكرامتهم. إن الجميع حول العالم متساوون ويتمتعون بحقوق متساوية.

ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على إنقاذ حياة النساء والفتيات، بما في ذلك الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال توفير المساحات الآمنة لهن وخدمات أخرى. ومع ذلك فإن الواقع على الأرض يمثل تحديًا كبيرًا. إنني أدعو جميع الجهات الفاعلة الإنسانية إلى مواصلة جهودهم والعمل الجاد لدعم من هم في أمس الحاجة إليها ومساعدتهم في التمسك بالامل في مستقبل أفضل وواقع يوفر لهم جميعاً الحماية والكرامة.

اتمنى أن يجلب عام 2022 بيئة عالمية أفضل شمولاً تسمح لنا باستثمار جميع الوسائل والموارد الممكنة لتمكين البلدان من تحقيق أجندة التنمية المستدامة وتوفير القدرات للحكومات والجهات الفاعلة المختلفة لضمان القيادة التي تركز على الناس والحوكمة القائمة على حقوق الإنسان، جميع الناس، في كل مكان.

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