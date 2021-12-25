جولة مفاوضات أستانة الـ17

كان سحب بساط التفاوض حول القضية السورية من جنيف إلى أستانة محاولة لتعطيل دور الأمم المتحدة في الإشراف المباشر على مسار التفاوض، ويبدو أن المجتمع الدولي الذي فقد القدرة على إيجاد حل سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة، وجدها فرصةً لبدء التخلي عن مسؤولياته نحو السوريين، مدركاً أن مفاتيح الحل بيد روسيا وحدها.

وأذكر أننا في هيئة التفاوض العليا قمنا بزيارة دولة أوروبية عظمى في عام 2017 ولقي وفدُنا برئاسة الدكتور رياض حجاب ترحيباً كبيراً على المستوى الرسمي، ما جعلني أسرف في التفاؤل بحثِّ هذه الدولة على السعي الجاد لتنفيذ القرار الأممي 2254.

وبعد المداخلات العميقة، قال رئيس الدولة الأوربية باختصار: «علينا أن ننتظر ما سيفعل الرئيس الروسي»، وفهمت أن القضية تركت لروسيا التي دعت إلى لقاءات أستانة بمشاركة إيران وتركيا، وكنا يومها غارقين في مفاوضات جنيف بمناقشة قضايا ينص القرار الأممي على أنها فوق التفاوض، وكان الانشغال بها ذريعة لعدم دخول المفاوضات في صلب الموضوع، وجاء مسار أستانة لمناقشة البعد العسكري فيها على أن يتفرغ المفاوضون في جنيف لبحث تنفيذ القرار، وبدأت المراوغات حتى أفرغ مسار جنيف من مهمته، وبات مسار أستانة هو المسار السالك، ولم يبق لمسار جنيف سوى التصريحات التي جعلت القرار الدولي مجرد نص على الورق فقط.

ولقد جاء مؤتمر سوتشي ليشكل لجنة دستورية بولادة قيصرية، وهي لم تنجز شيئاً عبر ست جولات، ولا أتفاءل بقدرتها على إنجاز شيء في جولتها السابعة القادمة سوى تضييع الوقت وإطالة أمد التفاوض حول بدهيات لا تحتاج إلى نقاش، بينما يغرق السوريون جميعاً في مآسي مفجعة، في الداخل والخارج، وبات ملحاً أن يجد مجلس الأمن، بوصايته الدولية على حقوق الإنسان، حلاً إنسانياً لمئات الآلاف من المعتقلين والمفقودين والنازحين واللاجئين، وبخاصة أولئك الملايين من المشردين في مخيمات الصقيع التي تقتلعها العواصف وتجرف المياه كل ما فيها من فتات مستلزمات العيش في الوحل، وتفتك بسكانها الأمراض، فضلاً عن معاناة الجوع والخوف من القصف الذي لا يتوقف.

ومع تقديرنا لكل الدول التي تقدم الإغاثة، رغم شح ما يصل إلى المحتاجين إليها، فإن الإغاثة الجادة هي تمكين هؤلاء من العودة الكريمة إلى قراهم ومساعدتهم في إعادة بناء بيوتهم المدمرة، ولن يكون ذلك إلا عبر الحل السياسي الذي أقره مجلس الأمن.

ولقد أصاب بيدرسون حين اعترف مؤخراً بأن الحل ليس بيد السوريين، بل هو بيد الدول المعنية الكبرى، وقد انعكست صراعاتها على مسار القضية السورية، ويدفع الثمن الفادح لهذه الصراعات ملايين المعذبين في الأرض، وبخاصة الأطفال واليافعين الذين لا مستقبل آمناً لهم، وهم المحرومون من التعليم، والخطر أن يستغل الإرهابيون ضياعهم وحاجتهم، ويتم تجنيدهم لاحقاً في اتجاهات كارثية، وتقول الإحصائيات غير الدقيقة إن عدد الأطفال السوريين المحرومين من التعليم يتجاوز ثلاثة ملايين طفل، وهذا العدد يقارب عدد أمثالهم من العراقيين، وتذكر التقارير الرسمية أن قرابة نصف أطفال اللاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان محرومون من التعليم.

وأشعر بمرارة هذه الفاجعة لكوني أعلنت في عام 2010 بوصفي وزيراً للثقافة يومذاك، انتهاء مشكلة الأمية في أغلب المحافظات السورية، ويومها بدأنا برنامج محو الأمية الرقمية، ولم يخطر في بالنا أن يواجه ملايين الأطفال السوريين خطر الأمية المريع، لاسيما أن آلاف المدارس تعرضت للهدم، وكثير منها تحوّل إلى ثكنات ومعتقلات وملاجئ.

إننا ندرك أن حل الأزمة السورية لم يعد أمراً سهلاً، فالتدخلات العسكرية الدولية في سوريا جعلتها ممزقةً، وحولتها إلى مناطق نفوذ، وباتت معاناة السوريين في الداخل تزيد على معاناة اللاجئين في دول الشتات، وإهمال الحل سيزيد من قسوة المعاناة، ولا تملك الحكومة السورية الراهنة قدرةً على مواجهة الانهيار الاقتصادي وتداعياته الخطيرة في التفكك الاجتماعي وفي ما يواكبه من انهيار أخلاقي تتصاعد فيه أحداث العنف والجرائم، ويسيطر فيه الشعور بالإحباط على نفوس ملايين الشباب ويصير البحث عن الخلاص الفردي بديلاً عن رؤية الخلاص الجماعي.

* نقلا عن "الاتحاد"