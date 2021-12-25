هل الفيس بوك مصدر ثقة؟

أظهر استطلاع أمريكى للرأى نشرته جريدة «واشنطن بوست» مؤخرًا، أن 72% من مستخدمى الإنترنت لا يثقون فى «فيس بوك»، وخصوصًا فى التعامل بمسؤولية مع معلوماته وبياناته، مضيفًا أن العينة التى ضمت جميع الأعمار ومختلف الأطياف اتفقت على أنهم لا يثقون فى خدمات وسائل التواصل الاجتماعى جميعًا. وبيّن الاستطلاع الذى أجرى فى نوفمبر أن 64% من العينة قالوا إن الحكومة الأمريكية يجب أن تفعل المزيد لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى.

الاستطلاع أظهر أن فكرة الثقة فى مواقع التواصل الاجتماعى، فى بلد مثل أمريكا، صارت محل شك، بل محل محاولة جديدة لإعادة النظر فيما تقدمه تلك الوسائل. وأظهر كذلك- بما لا يدع مجالًا للشك- أن المعلومات الآتية من مواقع التواصل غير مأمونة للبناء عليها، سواء فى المعارف العامة، أو فى استخدامها كمادة صحفية أو إعلامية.

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وأعتقد أننا هنا فى مصر مطالبون بإعادة النظر فيما تقدمه صفحات «فيس بوك» وأشقاؤها، التى صارت الآن مصدر المعلومات الوحيد لدى قطاعات كبيرة للغاية من المستخدمين، والكارثة أنها صارت كذلك مصدر معلومات كثير من العاملين فى المجال الإعلامى والصحفى، وخصوصًا اللاهثين وراء «التريند» لجذب المزيد من المشاهدات والمتابعين، ولكن على حساب مهنية مهدرة ومنطق ذهب مع الريح.. ليس بمنطق التضييق ولكن بمنطق إيجاد الوسائل الصحيحة للتعامل معها.

أعود للاستطلاع الأمريكى وأقول إن 56% من العينة المجتمعية المتباينة أكدت تأثيرات الـ«فيس بوك» السلبية عليهم، وهى نسبة كبيرة مقارنة بـ10% قالوا بتأثيراته الإيجابية، فيما أقر 33% بتأثيره المحايد (اللا إيجابى واللا سلبى)، ونسبة القائلين بالعواقب السلبية هى الكبرى كما نرى، وأظن أن النسبة ستتغير فى بلدان العالم الأخرى، وفقًا لطبيعة التعليم والوعى وغيرهما، وهو ما تستغله تلك المواقع فى التأثير الذى أحيانًا ما يكون مدفوعًا بشكل سياسى أو اقتصادى أو اجتماعى لصالح بعض الأشخاص أو السياسات، وهو ما رأيناه فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

دعوات التحذير من تلك المواقع لابد أن تُترجم إلى أفعال، وهناك بعض القوانين يمكن أن تصدر للحد من تأثيراتها السلبية، على ألّا تكون وسيلة تضييق إنما وسيلة تصحيح. أيضًا هناك تفاصيل دقيقة تخص حياة الناس وأفعالها وخصوصياتها، لابد أيضًا أن تكون فى الحسبان عند أى تشريع. كذلك أظن أنه على القائمين على صناعة الإعلام فى مصر، من أعلى مستوى وظيفى أو قيمة وصولًا إلى أصغر محرر تحت التمرين فى أى وسيلة إعلامية، أن يسعوا إلى ضبطٍ أكبر فيما يتعلق بمصادر المعلومات التى تستخدم فى عمل «فرقعة» إعلامية، والتى أحيانًا ما يفوق تأثير بعضها حد «الفرقعة» الحقيقية. وهذا دور يوجب على كل العاملين فى المجال إيجاد الوسيلة الصحيحة للتعامل مع هذه المخاطر.

نقلا عن "المصري اليوم"