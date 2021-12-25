كان الرحالة التشيكي ألويس موزيل نقيض لورانس العرب. هو كان يحرض العرب على البقاء مع الأتراك، بعكس لورانس الذي أشعل «الثورة العربية». وكان موزيل عالماً وأستاذاً في الجغرافيا، وتخصص لسنوات طويلة في عادات وتاريخ عرب الرولة، وصادق زعماءها وقاسمهم برد الصحراء القارس وحرّها المفزع، وبحث في المجاهل عن آبار المياه النادرة، وفي الظمأ شرب المياه التي تخرب جسد شاربها.

كتبت عن ألويس، الذي أعطي اسم «موسى»، من قبل. وحاولت من خلال كتابات الرحالة أن أقدم للأجيال المتتابعة صورة عن حياة الشظف البالغ الشدة التي عاشها الأسلاف. لكنني كلما قرأت موزيل مرة أخرى عثرت في نصوصه التدوينية البسيطة على صور إنسانية لا تجدها عند سواه.

من هذه الصور اثنتان لا تفارقان الذاكرة مهما كانتا قاسيتين. في الأولى يصف موسى مشهد افتراق الإبل عن صغارها عندما يعم الظلام مضارب الخيام، فتبدأ الصغار بالنحيب وتصاب الأمهات بنوع من الجنون وهي تبحث عنها. في مشهد آخر يصور رحالتنا أقصى حالات الحزن.

وسوف نترك له الرسم بالكلمات؛ حسب تعبير نزار قباني من قصيدته الشهيرة التي تحمل هذا العنوان:

«قبل رحيلنا سمعت ناقتين تنتحبان كلتاهما على ناقة صغيرة. بناء على الأوامر؛ ذبح دالي ناقة صغيرة، ضعيفة العظام، كانوا قد سمحوا لها بالرضاعة من ضروع أمَّين، حتى تعطي كلتاهما حليباً. لكن لأن دالي قاسي القلب، لم يبعد الناقتين؛ بل ذبح رضيعتهما أمام أعينهما. فقد وقفتا هناك فوق الضحية الصغيرة وهي تتلوى من سكرات الموت الأخيرة، وانتحبتا لهذا العمل القاسي الذي اقترفه هذا بحق محبوبتهما. كانت الأم الحقيقية تحاول أن تدفع الأخرى، تعضها، ثم تعود إلى ابنتهما وتلعق سيقانها وترفعها من ظهرها وتبكي بحرقة عندما كانت تعود لتستلقي على الأرض. وكانت الأم المرضعة تعود لتنتحب معها. وكلما كان دالي يبعدهما كانتا تعودان بسرعة من أقرب طريق.

وأخيراً سحب دالي بعضاً من جلد الناقة الصغيرة ودفن الجسم في الرمل. وتلك الجلدة وضعها على أنفي ورأسي الناقتين كلتيهما. عندئذٍ انجذبتا إلى رائحة صغيرتهما وتبعتا من ذبحها بإرادتيهما.

* نقلا عن "الشرق الأوسط"