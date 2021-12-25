«كوفيد» من اللقاح إلى الدواء

العلم يتقدم بكثرة الأسئلة وإلحاحها وليس بكثرة الإجابات، منذ أن ظهر «كوفيد» والسؤال كان كيف نجعل هذا الفيروس لا يغرس أشواكه الخارجية على سطح الخلية ويلتصق بها؟ وكانت إجابة هذا السؤال هى الشغل الشاغل للعلماء مخترعى معظم اللقاحات، لكن تغيير السؤال ونقله من منطقة تحطيم وتعطيل أشواك الفيروس إلى منع تكاثره عن طريق تثبيط الإنزيم المسئول عن هذا التكاثر والاستنساخ، هذا التغيير كان بداية طريق اختراع دواء معالج لا لقاح واقٍ، ومن هنا كان سر الاهتمام بالدواء الذى تمت الموافقة عليه منذ يومين.

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحاً باستخدام طارئ لدواء Paxlovid من شركة Pfizer وهو عبارة عن أقراص nirmatrelvir وأقراص ritonavir، معبأة للاستخدام عن طريق الفم لعلاج مرض فيروس كورونا الخفيف إلى المتوسط (COVID-19) فى البالغين ومرضى الأطفال (12 سنة فما فوق ممن يزنون 40 كيلوجراماً على الأقل أو نحو 88 رطلاً) مع نتائج إيجابية لاختبار SARS-CoV-2 المباشر، والذين هم أكثر عرضة للتطور إلى COVID-19 الشديد، يتوافر عقار باكسلوفيد بوصفة طبية فقط، ويجب أن يبدأ فى أقرب وقت ممكن بعد تشخيص COVID-19 وفى غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض.

مادة اعلانية

Paxlovid غير مصرح به للوقاية قبل أو بعد التعرض لـCOVID-19 أو لبدء العلاج بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى بسبب أعراض COVID-19 الشديدة أو الحرجة، باكسلوفيد ليس بديلاً عن التطعيم للأفراد الذين يوصى بتطعيمهم ضد فيروس كورونا والجرعة المنشطة، يتكون Paxlovid من nirmatrelvir، الذى يثبط بروتين SARS-CoV-2 لمنع الفيروس من التكاثر، وritonavir، الذى يبطئ تكسير nirmatrelvir لمساعدته على البقاء فى الجسم لفترة أطول بتركيزات أعلى، يتم إعطاء باكسلوفيد على شكل ثلاثة أقراص (قرصان من نيرماتريلفير وقرص واحد من ريتونافير) تؤخذ معاً عن طريق الفم مرتين يومياً لمدة خمسة أيام، ليصبح المجموع 30 قرصاً، لا يُسمح باستخدام Paxlovid لمدة تزيد على خمسة أيام متتالية.

البيانات الأولية التى تدعم Paxlovid مأخوذة من EPIC-HR، وهى تجربة سريرية عشوائية مزدوجة التعمية، Paxlovid لعلاج البالغين الذين لا يعانون من أعراض فى المستشفى مع تشخيص مؤكد مختبرياً لعدوى SARS-CoV-2. كان المرضى بالغين بعمر 18 عاماً فما فوق ولديهم عامل خطر محدد مسبقاً للتحول إلى مرض شديد أو كانوا 60 عاماً أو أكبر بغض النظر عن الحالات الطبية المزمنة المحددة مسبقاً، لم يتلق جميع المرضى لقاح COVID-19 ولم يُصابوا سابقاً بـ COVID-19.

كانت النتيجة الرئيسية التى تم قياسها فى التجربة هى نسبة الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب COVID-19 أو ماتوا لأى سبب خلال 28 يوماً من المتابعة، وقد خفض Paxlovid بشكل كبير نسبة الأشخاص الذين يعانون من الاستشفاء المرتبط بـCOVID-19 أو الوفاة من أى سبب بنسبة 88٪ مقارنةً بالدواء الوهمى بين المرضى الذين عولجوا فى غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض والذين لم يتلقوا علاج COVID-19 العلاجى بالأجسام المضادة، فى هذه التجربة، تلقى 1039 مريضاً Paxlovid، وتلقى 1046 مريضاً العلاج الوهمى، ومن بين هؤلاء المرضى، تم نقل 0.8٪ ممن تلقوا Paxlovid إلى المستشفى أو ماتوا خلال 28 يوماً من المتابعة مقارنة بـ6٪ من المرضى الذين تلقوا العلاج الوهمى.

تشمل الآثار الجانبية المحتملة لباكسلوفيد ضعف حاسة التذوق والإسهال وارتفاع ضغط الدم وآلام العضلات. قد يؤدى استخدام Paxlovid فى نفس الوقت مع بعض الأدوية الأخرى إلى تفاعلات دوائية كبيرة محتملة، يجب توخى الحذر عند إعطاء باكسلوفيد للمرضى الذين يعانون من أمراض الكبد الموجودة مسبقاً، أو تشوهات فى إنزيمات الكبد أو التهاب الكبد، نظراً لأن Paxlovid يعمل جزئياً، عن طريق تثبيط مجموعة من الإنزيمات التى تكسر بعض الأدوية، فإن Paxlovid يمنع استخدام بعض الأدوية التى تعتمد بشكل كبير على تلك الإنزيمات فى عملية التمثيل الغذائى، يُمنع استخدام باكسلوفيد أيضاً مع الأدوية التى، على العكس من ذلك، تحفز بقوة تلك الإنزيمات نفسها، مما يؤدى إلى انهيار أسرع لنيرماتريلفير أو ريتونافير، حيث قد تترافق تركيزات منخفضة من نيرماتريلفير أو ريتونافير مع احتمال فقدان الاستجابة الفيروسية وتطوير المقاومة الفيروسية، لا يمكن بدء استخدام باكسلوفيد على الفور بعد التوقف عن تناول هذه الأدوية، لأن آثار تلك الأدوية تظل قائمة بعد التوقف.

للتعرف على تلك الأدوية المحظور تناولها مع هذا العلاج الجديد انظر هذا اللينك:

https://www.fda.gov/media/155050/download

لا ينصح باكسلوفيد فى المرضى الذين يعانون من قصور حاد فى الكلى أو ضعف شديد فى الكبد.

بالطبع ما زلنا فى بداية الطريق، لكن بالسؤال سيظل الأمل.

* نقلا عن "الوطن"