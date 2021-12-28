أوهام الليبرالية الغربية مع إيران 

كتب المفكر الامريكي جون ميارشيمير والذي يعتبر من رموز مدرسة الواقعية الجديدة neorealism في العدد السابق لمجلة الفورين افيرز مقالا مطولا برهن فيه بالادلة والوقائع الخطأ او الوهم - كما اسماه - الذي اتبعته مختلف الادارات الامريكية منذ انتهاء الحرب الباردة في تبني سياسة الاشراك policy of engagement عبر اعادة دمج الصين مع المجتمع الدولي وتشبيك المصالح الاقتصادية والتجارية معها بناء على نظريات الليبرالية الجديدة neoliberalism والتي تعتقد انه كلما زاد التشابك في المصالح والانفتاح بين الدول كلما اختفت مساحة الصراع والصدام.

اما نظرية الواقعية الجديدة فتقوم على مبدأ ان كل دولة تسعى لتعزيز نفوذها وحماية نفسها من اطماع الاخرين وهذا الامر سيؤدي بشكل طبيعي لاحتمالية حدوث صدام بين الدول ذات الاطماع التوسعية او التي لديها اجندة ومشاريع تسعى لتحقيقها خارج حدودها، وافضل طريقة لتجنب الصدام ان تعزز الدولة من قوتها لتكون بذلك قوتها الرادع الاول امام اطماع الدول الاخرى، ومن هذا المنطلق يرى ميارشيمير ان الصين لديها خمس اضعاف الكثافة السكانية التي لدى امريكا وانها تبنت سياسات واصلاحات اقتصادية واسعة مما يعتبر مؤشر استباقي لتحدي زعامة امريكا للنظام العالمي كان يجب تبني سياسة ابطاء النمو الصيني بدل تشجيعه وتحفيزه وتسريع وتيرته كما فعلت الادارات الامريكية المتعاقبة.

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النمو الصيني حتمي كما يقول لكن الاشكالية في سياسات تعزيز وتسريع هذا النمو مما اخل بالتوازن العالمي اعتقادا من صناع القرار الغربي من اصحاب النظريات الليبرالية ان الصين ستتحول لصديق للغرب، منبهر بثقافتهم وقيمهم وستسعى لتقليدهم واتباعهم وستتحول الصين لديموقراطية على النمط والقيم الغربية، وهذا ما لم يحدث، بل اصبح النموذج الصيني يشكل اكبر تهديد للنموذج الغربي وللنظام العالمي، فعدم تبني سياسات توازن القوى balance of power وتبني سياسة الاشراك هو بحسب جون ميارشيمير قد يكون "أسوأ خطأ استراتيجي فعلته اي دولة في التاريخ الحديث كله، فلا يوجد اي مثال لدولة عظمى رعت وساهمت بنشاط في نهوض قوى منافسة وموازية لها".

وبالنسبة له ان التهديد الصيني الحالي اخطر بمراحل من التهديد الذي شكله الإتحاد السوفياتي في عز قوته بسبب قوة الصين الاقتصادية وعدد سكانه وتقدمه التكنولوجي مما خلق حالة جديدة من الحرب الباردة ممكن ان تتحول لحرب حارة في اي لحظة.

اما بالنسبة لنا فلا يمكننا ان لا نرى استمرار هذه الاخطاء الليبرالية في تبني السياسات الخارجية الفاشلة والتي غالبا ما يكون ثمن التعامل مع اثارها اكثر بكثير من كلفة اي سياسة اخرى كان ممكن تبينها للتعامل مع التهديدات والتحديات الناتجة من دول اخرى مثل ايران.

فعندما تبنت ادارة الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما سياسة الانفتاح والتقارب مع ايران من اجل اعادة ادماج ايران في النظام العالمي والتجارة الدولية كغيرها من دول تحترم القوانين الدولية عبر التفاوض على البرنامج النووي الايراني وتشجيع الدول والشركات الاوروبية للدخول والاستثمار في السوق الايراني الواعد واغرائهم بالفرص الاستثمارية ورفع العقوبات وضخ المليارات بعد رفع العقوبات كل ذلك من غير ان يغير النظام الايراني سلوكه ومن غير اي ضمانات لوقف انتهاك القانون الدولي وسيادة دول الجوار وعدم التوقف عن الاعتداء عليهم او تمويل الاخلال بأمن واستقرار حلفائهم.

النتيجة التي عايشناها في المنطقة هي ان النظام الايراني سرع من حجم ووتيرة انشطته المزعزعة للامن ودعم المليشيات العابرة للحدود وتدمير دول المنطقة والاستحواذ على مقدراتهم ولم يتحول لنظام مسالم وديع يحترم مبادي حسن الجوار ولا المشاركة في التنمية والتقدم ولا اصبح شريك في السلم والنظام العالمي وبالتأكيد لم تقل فرص الصدام كما يروج اصحاب النظرية الليبرالية.

وليس الخطأ في المبادئ التي بنيت عليها النظرية الليبرالية بل على العكس فيها مبادئ اساسية يجب العمل على تحقيقها ولكن الخلل في بنائها على ارضية من الاوهام ومن دون اي دعامات متينة يقوم عليها هذا البناء، واهم هذه الدعامات هو توازن القوى balance of power. ففقط عندما يكون هناك توازن (ايجابي) للقوى المعتدلة في اي اقليم ممكن البناء عليه وتوسعة المصالح المشتركة وتعزيز التشبيك في ما بينها.

التشابه بين ما حصل مع الصين وما قد يحصل مع ايران لا يقوم على افتراض ان ايران ممكن ان تكون قوى عظمى فهذا امر مستبعد وغير منطقي ولكن يقوم على اساس ان تعزيز امكانيات ايران ونفوذها وتسريع وتيرة نهوضها كقوى اقليمية سيكون له اثار سلبية كبيرة جدا على مصالح امريكا الاستراتيجية في المنطقة (ولا اقصد النفط فقط) وعلى حلفائها وقدرتهم على تعزيز هذه المصالح الحيوية (كما احتاجتهم اثناء الانسحاب الفوضوي من افغانستان) وبالتأكيد على النظام والاستقرار العالمي وبالتالي تكلفة التعامل مع قوى اقليمية مزعزعة للسلم والاستقرار وقادرة على ابتزاز والاضرار بمصالح القوى العظمى سيكون خطأ استراتيجي اكبر من قدرة امريكا للتعامل معه من دون تكلفة عالية قد يصعب عليها تحملها.

لكن مازال هناك مجال- ولو محدود - لاقناع الادارة الامريكية بفداحة هذه السياسة الخارجية على مصالحها وقدرتها على الحفاظ على هيمنتها للنظام العالمي اولا، وثانيا ستكون حتما لصالح تعزيز النفوذ الصيني وتحديه للنظام العالمي بزعامة امريكا المهددة. وبغض النظر عن مدى اقتناع الادارة الامريكية بهذا الطرح يجب علينا ذاتيا ان نعمل على تحقيق توازن القوى الرادع الذي يحقق لنا الامن والاستقرار الذي نحتاجه وبما يؤمن لنا مصالحنا التي نسعى لها.