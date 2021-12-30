البهرَة الإسماعيلية.. مذهبٌ خارجَ السياسة

كان المشهد لافتاً للنظر، أن يملأ ممرات «إكسبو 2020 دبي» ثلاثة عشر ألفاً مِن أتباع فِرقة البهرَة، لاستقبال إمامهم الذي يُعرف بـ«الدَّاعي المُطلق»، ويُسمى أيضاً بالدَّاعي الفاطمي أو سُلطان البُهرة الثَّالث والخمسين. وضعت إدارة إكسبو حواجزَ كي يمرَ منها مع مُضيفه المفوض العام لإكسبو وزير التَّسامح والتَّعايش الإماراتي، وسط أتباعه القادمين مِن داخل الإمارات ومِن البحرين وعُمان والكويت، لغرض رؤيته، وهو حسب العُرف الإسماعيلي نائب إمامهم المستور، الطَّيب أبو القاسم (الإمام 21) حفيد المستعلي بالله بن المستنصر بالله، لذا عرفوا بالطّيبية.

غير أنَّ هذه النِّيابة لا شأن لها بالسياسة، فهؤلاء ولاؤهم السِّياسي إلى البلد الذي يقيمون به. ربما هناك مَن يقرن مرتبة الدَّاعي المُطلق بمرتبة الولي الفقيه المطلق، لكن الأمرَ مختلفٌ بينهما، فمهام الأول تتعلق بالعقيدة الدينية وإدارة شؤون الطائفة فقط، بينما الثَّاني يعد «حاكمية إلهية»، ولاية واجبة الطاعة سياسياً. مهام الداعي المطلق دينية واجتماعية، أي ما يخص سد حاجات الطائفة، عبر الأعمال الخيرية، المختلفة عن العمل الخيري المربوط بالعمل السياسي الحزبي، مثلما هو حال جمعيات الإسلام السياسي. أما الأموال التي يقوم الداعي المطلق بصرفها فعادةً تكون مِن «الخمس» الذي يدفعه الأتباع، وبينهم نسبة كبيرة مِن التجار الكبار.

تُصنف البُهرة فرقةً إسماعيليةً، أخذت الاسم مِن مفردة «التَّاجر» بالهنديَّة، فقد انصب اهتمامهم على التجارة، بعد الابتعاد عن السياسة كليةً، منذ انتهاء الدولة الصليحية باليمن، فكانت دولة إسماعيلية تتبع الحُكم الفاطمي، أشهر ملوكها الملكة أروى الصّليحي الملقبة بالحرة (ت: 532 هج)، وقد تمكنت من الحكم بعد مرض زوجها المكرم ثم وفاته، وحصل ذلك بدعم مِن الخليفة الفاطمي المستنصر (الهمداني، الصّليحيون والحركة الفاطمية في اليمن).

لكن بعد وفاة المستنصر بالله تفرعت الفاطمية إلى: المستعلية، أتباع المستعلي بن المستنصر، والدولة الصّليحية، التي منها البُهرة، ظلت مستعلية، والنزاريَّة وهم أتباع نزار بن المستنصر الذي سلبت منه الخلافة، وكان ولي عهد والده، لصالح أخيه الأصغر المستعلي، وحصل ذلك بوساطة خاله الوزير المتنفذ (المقريزي، اتعاض الحنفاء)، ومِن النزارية كان الأغاخانيَّة اليوم، وهم جماعة حسن الصَّباح (ت 518 هج) قديماً (غالب، أعلام الإسماعيلية)، الذين مارسوا الاغتيالات لأكثر من مئتي سنةً، ثم هدأوا واتجهوا إلى السلم والثقافة والعمران، في ما بعد.

أما المستعلية (البُهرة) فقد طلقوا السياسة والسلطة واعتمدوا التجارة، مثلما تقدم، حتَّى أخذوا اسمهم منها بالهند. بعدها حدث اختلاف بين المستعلية باليمن والمستعلية بالهند، فصارت الداوودية بالهند- ضيف الإكسبو منهم- والسُّليمانيَّة باليمن، وكلُّ له داعيه المطلق.

نشأت الإسماعيلية على الخلاف حول الإمامة الشيعية، فهؤلاء اعتبروا الإمامة بعد جعفر الصادق (ت: 148هج) لابنه الأكبر إسماعيل، ولأنه توفي في حياة والده، فرأيهم أن تنتقل إلى ولده محمد، ولا يجوز انتقالها مِن أخٍ إلى أخيه، وهذا ما أجازته الإماميَّة الاثني عشرية، أن انتقلت الإمامة برأيهم إلى أخ إسماعيل، موسى بن جعفر المعروف بالكاظم. نلاحظ أن الإسماعيلية النزارية لم تعد الحسن بن علي بن أبي طالب من أئمتها، فهي تبدأ بعلي ثم الحسين وحتى محمد بن إسماعيل. أقول: لا ضرر من اختلاف المذاهب، لكن الضرر الكارثي من ممارستها السياسة باسم الله أو الإمام، ومن اعتبار كل منها أنها على حق وغيرها على باطل، وبهذا تتحول إلى مشاريع حروب وكراهيات لا تنتهي.

نقلا عن "الاتحاد"