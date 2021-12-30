سلاح الميليشيات في العراق ونظريّة ظهور المهدي

فيما يلوح مقتدى الصدر بنزع سلاح الميليشيات شرطاً للحوار مع الأحزاب الشيعية الخاسرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق، يسخر زعماء تلك الميليشيات من ذلك الشرط بطريقة تمزج الجد بالهزل، بحيث لا يقوى المرء على التعليق على أقوالهم خشية أن يُتهم بالعداء للمذهب.



ولكن لا بأس لو ذكرنا هنا قولاً للأمين العام لميليشيا "النجباء" يقول فيه "إن سلاح الفصائل سيبقى معها حتى تسليمه إلى صاحبه الشرعي والرسمي، وهو صاحب العصر والزمان"، والمقصدود هنا المهدي، الإمام الثاني عشر الذي يدعو الشيعة إلى تعجيل فرجه من أجل إقامة دولة العدل التي هي دولتهم، بالرغم من أن الخميني ضرب عرض الحائط بتلك العلاقة السلبية بين الشيعة والدولة، وأقام دولة بنظام شيعي في إيران.



وإيران ليست الدولة الأولى في التاريخ التي يحكمها الفقه الشيعي، بالرغم من أن ثقافة الشائعات الموجهة إلى الناس البسطاء تؤكد أن أتباع المذهب الشيعي حُرموا من السلطة منذ أكثر من أربعة عشر قرناً. وهو زعم باطل يُراد منه تمرير فكرة أن العراق، منذ ولادة دولته الحديثة في بداية عشرينات القرن العشرين حتى الاحتلال الأميركي عام 2003، كانت قد حكمته نخب سياسية تنتمي إلى المذهب السني، وهي فكرة تقول الحقيقة ناقصة. ذلك لأن العراق لم يشهد توزيعاً طائفياً للمناصب السياسية قبل عام 2003.



ما يعنينا هنا أن الميليشيات حين ترد على مقترح حلها بطريقة طائفية متشددة، فإنها تذكّر جمهورها بأنها وُجدت لتبقى. بقاؤها هو الضمانة الوحيدة لبقاء المذهب حياً. ولا علاقة لذلك الهدف باختفاء التنظيم الإرهابي "داعش" أو بانسحاب القوات الأميركية. وإذا ما كانت الميليشيات قد رفعت شعار المقاومة، فإن ذلك الشعار لن يكون حكراً على الموقف المناهض لبقاء القوات الأميركية في قواعد مغلقة، وهي ليست في حاجة إلى التحرك خارج تلك القواعد. فـ"المقاومة" بالنسبة الى الميليشيات العراقية هي أداة الوصل التي تجمعها بالمقاومة اللبنانية التي صارت مهنة رسمية لأتباع "حزب الله".



ومثلما احتوى "حزب الله" أجزاءً مهمة من الدولة اللبنانية، فإن الميليشيات العراقية مدت أذرعها لتستولي على الدولة العراقية. لقد صارت المقاومة عنواناً للنفوذ الإيراني في المنطقة. هناك "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن وحركة "حماس" في غزة أيضاً. في سياق ذلك المنطق، فإن المقاومة التي تعني الدفاع عن المذهب وحماية أتباعه ليس من اليسير إزاحتها من المعادلة السياسية ونزع سلاحها. ذلك أمر يمكن أن يُفرض بالقوة التي لا يميل المجتمع الدولي إلى تفعليها. حين تحدث حسن نصر الله، زعيم "حزب الله" عن المئة ألف مقاتل الذين ينتمون إلى المقاومة، فإنه كان يشير إلى أن أي حرب أهلية تقع سيكون النصر فيها محسوماً لها. ولكنه لم يكن مهتماً بمعنى أن يكون المرء منتصراً في حرب أهلية.



ذلك ما يطرحه المقاومون في العراق، بعدما هُزموا في الانتخابات الأخيرة. ليس من المناسب أن يكون المقاوم وفق الوصفة الإيرانية معارضاً. أي يُجرّد من مكتسباته ويفقد حصته من الغنائم ويفقد نفوذه الذي تنصاع له الدولة. "لقد حررنا العراق وعلى العراقيين أن يدفعوا ثمن ذلك الفعل إلى الأبد"، تلك كذبة يُراد من خلالها تزييف حقيقة أن القوات الأميركية هي التي أسقطت النظام السابق، وفتحت الحدود أمام الميليشيات التي أُنشئت في إيران، وفي الوقت نفسه أُتيحت للصدر فرصة تأسيس "جيش المهدي" الذي يعد أول جماعة مسلحة في العراق الجديد. فإذا كان الصدر قد سبق الأحزاب إلى المقاومة يوم كان الأميركيون يجوبون الشوارع، فإنها تسعى إلى أن تهزمه في السباق الطائفي الذي يخفي تحته نار حرب أهلية يمكن أن تشتعل، إذا ما شعرت الأحزاب المهزومة بأنها ستكون ضحية اللعبة الديموقراطية.



كل ذلك سيدركه الصدر، بعد أن تتبخر أحلام زعامته المطلقة، مستسلماً للخوف من إمكان أن تستعمل المقاومة رصيدها الطائفي في عزله عن قاعدته الشعبية التي لم تفك ارتباطها بثقافة العزلة الطائفية التي تم تكريسها عبر أكثر من ثماني عشرة سنة، شهدت مختلف أنواع التهديد المفتعل بإمكان أن تُسرق السلطة من الشيعة من قبل الطرف الذي خسرها. ولأن الصدر قد عبر عملياً في غير مناسبة عن نزعته الطائفية، فإنه سيفضل أن يكون سكوته عن سلاح الميليشيات ثمناً لاستمراره في الحكم شريكاً، لكن بأفضلية من يتنازل عن شيء من امتيازاته لآخرين لا يثق بهم، غير أن استمالتهم تضمن وحدة البيت الشيعي المزعومة.



لا يرغب الصدر في أن يكون هدفاً للطائفيين من أبناء مذهبه. وهو لن ينتظر أن يدخل الحرس الثوري الإيراني ممثلاً بإسماعيل قاآني على خط الخلافات، ليعرف أن سلاح الميليشيات في العراق هو واحدة من أهم المفردات الدفاعية التي تستعملها إيران في تحصين نفسها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. ولكن هل يعتبر تراجع الصدر عن شروطه في المواجهة هزيمة له بعد انتصاره المدوّي في الانتخابات؟



سيكون تخلي الصدر عن الاستحقاق الانتخابي، مهما كانت نسبته، بمثابة إلغاء لنتائج الانتخابات. حينها سيكون سلاح الميليشيات أو ما يُسمى بسلاح المقاومة هو سلاح الأغلبية الطائفية التي ستتحكم بمصير العراق إلى ما لا نهاية، والتي يُعبر عنها بـ"ظهور المهدي" في النظرية الشيعية.

*نقلا عن النهار