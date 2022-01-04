يالطا.. أوديسا.. كامب ديفيد

فى كتابه «حديث المبادرة»، ذكر محمد حسنين هيكل أن رئيس الوزراء السوفيتى ألكساى كوسيجين أرسل إلى الرئيس جمال عبدالناصر سنة ١٩٦٦ يسأله الرأى فيما قام به كوسيجين من مصالحة وإحلال للسلام بين الهند وباكستان، ويقترح عليه أن يقوم بشىء مشابه بين مصر وإسرائيل ويحل السلام بينهما.. وفقا لرواية الأستاذ هيكل، فإن عبدالناصر لم يرحب بهذا الاقتراح ولم يتوقف عنده.

وطبقًا لمذكرات «أندريه بريماكوف»، رجل المخابرات السوفيتية فى سفارتهم بالقاهرة سنوات الستينيات، فإن القيادة السوفيتية اقترحت على عبدالناصر خلال أزمة مايو ٦٧ أن يلتقى ناصر سرًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلى ليفى أشكول فى الكرملين برعاية سوفيتية لبحث خفض التصعيد بين البلدين والدخول فى عملية سلام، وتحدد يوم ٢ يونيو لإجراء اللقاء، وأن ناصر وافق وكذلك أشكول، وسمعت نفس الرواية على قناة «روسيا اليوم» فى حوار مع المناظر لبريماكوف فى السفارة السوفيتية فى «تل أبيب».

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مذكرات بريماكوف ترجمها إلى العربية المترجم المتميز «نبيل رشوان»، وصدرت عن «المركز القومى للترجمة». جاء فى المذكرات أن عبدالناصر اعتذر وألغى الاجتماع قبل ٢٤ ساعة من حدوثه، أما نظيره فى تل أبيب فذكر أن الحكومة الإسرائيلية انزعجت من قبول عبدالناصر، لأنه بذلك يجهض الخطة التى كانوا انتهوا من وضعها، وأنهم تنفسوا الصعداء بمجرد اعتذار عبدالناصر.

بعض المصادر الروسية ذكرت أن الرئيس المصرى استشار قيادة سورية كبيرة، تصادف وجود صاحبها فى القاهرة يومها، وكان الرأى السورى هو الرفض، وأنه لو فعل ذلك لاتُهم بالخيانة، وقد سمعت من أحد المطلعين على هذا الملف أن نور الدين الأتاسى نفسه، رئيس سوريا وقتها، هو مَن استشاره عبدالناصر حين صدرت الترجمة العربية لمذكرات بريماكوف. استفسرت من السيد سامى شرف، سكرتير الرئيس عبدالناصر للمعلومات، خاصة أن جريدة «الأهالى» قامت بنشر ذلك الجزء من المذكرات التى ورد فيها ذكر تلك الواقعة، وكانت إجابته حرفيًا: «أول مرة أسمع هذا الكلام»، وأضاف - متعه الله بالصحة - «لا علم لى بهذا الأمر».. وعلى غير عادته لم يشأ أن يستطرد فى الحديث.

المفاجأة أنه فى الخامس من يونيو سنة ١٩٦٨، أثناء اجتماع عبدالناصر والوفد المصرى فى الكرملين مع القادة السوفيت، عاود كوسيجين اقتراح سنة ٦٦ بتفاصيل أكثر على عبدالناصر، كان رأيه أن المفاوضات بين ناصر والإسرائليين يمكن أن تتم عبر «جونار يارنج».. يقيم ناصر فى منزل، والإسرائيليون فى منزل، ويارنج فى منزل ثالث بينهما، ثم باجتماعات ومفاوضات مكوكية يمكن أن يتحقق السلام، وهنا عرج على قصته مع «أيوب خان» الرئيس الباكستانى ورئيس الوزراء الهندى «شاسترى»، وكان كل منهما لا يستطيع التحدث مع الآخر، ومع ذلك حدث الاتفاق طبقا لمحضر الاجتماع، قال رئيس الوزراء السوفيتى: «كنت أعيش فى أحد المنازل، وفى منزل آخر يعيش شاسترى، وأيوب خان يعيش فى منزل ثالث»، ويضيف قائلًا: «كنت أجلس عند أحدهم لمدة ٦ساعات، وعند الآخر لمدة ٦ساعات، وبذلك تكون المفاوضات أكثر إنتاجية».

لا أعرف لماذا اختار كوسيجين نموذج الهند وباكستان فى تلك اللحظة، هل لأن العملية تمثل نجاحًا للسياسة السوفيتية وله - هو - شخصيًا؟!. كان الاتحاد يرفع شعار السلام فى العالم، ويتبنى مجلس السلام العالمى فى مواجهة الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة.. كان النجاح السوفيتى يتبدى هنا، رغم العلاقات الوثيقة التى تربط باكستان والهند بالغرب: بريطانيا والولايات المتحدة تحديدا.. المعنى أنه رغم الصداقة أو التحالفات بين البلدين ودول الغرب، فإن الذى سعى إلى السلام بينهما وحققه هم السوفيت وليسوا الأمريكان.

هل اختار كوسيجين هذا النموذج لأن مشكلة الهند وباكستان برزت سنة ١٩٤٧ مع قرار تقسيم الهند، وهو نفس العام الذى شهد صدور قرار التقسيم فى فلسطين بفارق ستة شهور، وكان السكان المسلمون طرفًا فى الأزمتين، ورغم هذا وصلت الأولى إلى حل، وإن ظلت بعض الأمور عالقة، بينما قضية العرب وإسرائيل لم تصل إلى حل، بل تزداد تعقيدًا؟!.

باختصار، هل هى رسالة لعبدالناصر بأن يحذو حذو أيوب خان المسلم، وشاسترى رئيس وزراء الهند، صديقة ناصر، خاصة فى تأسيس دول عدم الانحياز؟

لم يكن كوسيجين يتفاخر ولا من هواة أحاديث الذكريات، هو مهندس ورجل عملى، ليس مشغولًا بالتنظير، لذا ينتقل مباشرة فى الحديث إلى ما يريد قوله أو طرحه على عبدالناصر، قال: «سيكون من الممكن الاستعانة بيالطا أو أوديسا، أو مكان آخر، ويمكن القيام بذلك بمساعدة يارنج»؛ ويرد عبدالناصر فورًا بالرفض: «لا ينبغى للمرء أن يظن أن شعبنا ساذج؛ سوف يفهم الجميع على الفور أن هذه مفاوضات مباشرةً مع إسرائيل».

وحتى لا يفهم الأصدقاء أنه يرفض السلام ذاته ويصر على الحرب قال: «أما بالنسبة للأمم المتحدة والمفاوضات هناك، فهذا أمر مختلف، الجميع ممثل فى هذه المنظمة: إسرائيل ونحن».

لم ييأس كوسيجين من رد عبدالناصر، فقدم اقتراحًا بديلًا أقل من معاهدة السلام، ذكر نصًا: «قل لى ما إذا كان يمكنك إبرام وثيقة مشتركة وليست معاهدة سلام، بل إعلان لإنهاء حالة الحرب؟».

وراح يشرح تجربة الاتحاد السوفيتى مع اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك لم يتم توقيع معاهدة سلام بين موسكو وطوكيو، يقول كوسيجين: «وقعنا على إعلان مشترك لإنهاء حالة الحرب، وفى هذا الإعلان حددنا نحن واليابانيون وجهة نظرنا»، باختصار لا معاهدة سلام وقعت «لكن حالة الحرب انتهت»، ثم يواصل كوسيجين القول: «كيف يبدو لكم هذا الوضع؟.. هل يمكن أن يكون مناسبًا، باعتبار أن هذا إعلان وليس معاهدة سلام؟».

والواضح أن عبدالناصر أراد إغلاق هذا الملف نهائيًا بإعادة التأكيد على ما سبق له قوله: «إننا مستعدون لإنهاء حالة الحرب وفق قرار مجلس الأمن»، هو يقصد هنا القرار ٢٤٢ لسنة ٦٧، الذى لم يعد يذكر الآن فى خضم أحداث وتطورات عديدة ومتباينة.

بالتأكيد، كان عبدالناصر يدرك تماما أن ما يطرحه رئيس الوزراء السوفيتى هو موضع اتفاق كل القادة السوفيت الذين يجلس معهم، لذا نراه يخاطب كوسيجين بالقول فيما يشبه التنبيه أو التحذير من خطورة ذلك الاقتراح على صورته- صورة الاتحادفى العالم العربى-: «إذا أحضرت الإسرائيليين إلى يالطا أوأوديسا، فإن كل العرب سيكرهونك لأنك جمعت العرب والإسرائليين معًا».

بعد ذلك، يتحدث وزير الخارجية محمود رياض عن جولاته الدولية والمطالبة بتنفيذ القرار الأممى ٢٤٢، لكن إسرائيل تصر على تجاهل القرار ورفض الانسحاب. وذكر رياض أنه قال فى حديث تليفزيونى، أثناء رحلته إلى الدول الإسكندنافية: «إننا مستعدون للتفاوض مع ديان»، ثم راح بريجنيف يواصل النقاش فى هذا الأمر بطريقة أخرى وأقل مباشرة من كوسيجين.

تركيز القادة السوفيت على مسألة السلام مع إسرائيل بمختلف الطرق يعنى أنهم لا يحبذون الحرب ولا يريدون لها أن تتجدد فى المنطقة.. وحيث إنهم المصدر الرئيس لتسليح الجيش المصرى وكذلك الجيش السورى، فضلًا عن جيوش كل الدول العربية التى تصر على الحرب، فهذا يعنى أنها لن تقدم لهم السلاح الذى يمكّنهم من خوض حرب.. مع مصر قدموا أسلحة دفاعية تُمكن المصريين من التصدى للهجوم عليهم داخل حدودهم وليس شن هجوم على إسرائيل، مثلًا حائط الصواريخ كان لمنع الطيران من اقتحام المجال الجوى المصرى غرب القناة، أما شرق القناة فكان يغطى ١٥كيلومترًا فقط. ومن الواضح أن عبدالناصر كان يدرك ذلك جيدًا، لذا راح يضغط عليهم بطرق مختلفة.

ومن المهم التذكير بأن السيد أنور السادات، رئيس مجلس الأمة، كان عضوا بالوفد المصرى وحضر تلك الجلسة واستمع إلى اقتراح كوسيجين كاملًا بكافة تفاصيله.

ولعلها مفارقة تاريخية أو هى إحدى حالات «دهاء التاريخ »، التى حدثنا عنها الفيلسوف الألمانى العظيم فريدريش هيجل، ذلك أن اقتراح كوسيجين سنة ٦٨ سوف يتحقق بعد عشر سنوات، أى سنة ٧٨، ليس فى المدينة السوفيتية الشهيرة أوديسا ولا فى يالطا، بل فى منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة.. وبدلًا من رعاية القيادة السوفيتية والمكتب السياسى للحزب الشيوعى أو إشراف صاحب الاقتراح ألكساى كوسيجين، تمت برعاية وحضور الرئيس الأمريكى جيمى كارتر، وإشراف البيت الأبيض. وذهب مجد صناعة السلام إلى الولايات المتحدة والحزب الديمقراطى تحديدا، بما عزز دورها ومكانتها فى الحرب الباردة، وبدت أمريكا راعية السلام، وبدا السوفيت رعاة الأنظمة والدول التى لا تريد السلام.

نقلا عن "المصري اليوم"