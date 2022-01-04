"الإقطاع التقني" وبروز الاحتكارات الرقمية

من دون عناء كبير أو حسابات، يمكن القول إن الرابح الكبير من هذه الجائحة الصحية التي يعيشها العالم منذ سنتين، ولا يبدو أنها ستنتهي قريباً، هو القطاع الرقمي. ومنذ ما قبل عصر الوباء تحولت الأنظمة الرقمية إلى جزء لا يتجزأ من كل مجالات الاقتصاد السياسي القائم والمهيمن دولياً.



تشكل عملية تبادل المعلومات الرقمية من خلال شبكات البيانات، قلب النشاط الاقتصادي والاجتماعي في نمط الانتاج الرأسمالي الرقمي. البيانات هي أهم سلعة هنا، وشبكة الويب العالمية هي البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي. ذلك أن الإنترنت هي العمود الفقري لكل عمليات تقديم الخدمات والتداول، سواء كان الأمر يتعلق بالأخبار، أو الاستماع إلى الموسيقى، أو مشاهدة الأفلام، أو الاتصال. أصبح الإنترنت ضرورياً، ليس فقط لعمل الاقتصاد بأكمله ولكن أيضاً للحياة الفردية، لأنه أصبح أكثر فأكثر العنصر الأساسي للانخراط في الحياة الاجتماعية.



ستعمل الرقمنة على تغيير المنافسة وتوزيع القيمة المضافة في شكل أساسي. على الرغم من أن الاتجاه والسرعة يتم تحديدهما غالباً من خلال المصالح الاقتصادية، إلا أن الفاعلين النشطين والسلبيين في الرقمنة غالباً ما يكونون غير منفصلين. لذلك، نحن بحاجة إلى معرفة أفضل للبنية التحتية والجوانب الأيديولوجية والتقنية للرأسمالية الرقمية وأشكالها الاقتصادية السائدة. كيف تتفاعل وكيف تفرض الابتكارات التكنولوجية؟ هل ستصبح الرأسمالية "مجتمعاً خالياً من التكلفة الهامشية"، كما يشرح عالم المستقبليات الأميركي جيريمي ريفكين ... هل سنحصل قريباً على أموال مقابل تغريداتنا؟



ومع ذلك، تظل الرأسمالية الرقمية قبل كل شيء رأسمالية، بكل الديناميكيات والتناقضات التي نعرفها. التطور التكنولوجي مع عمليات وتقنيات الإنتاج الجديدة ليس كافياً بعد لخلق ظروف إنتاج جديدة. لذلك يمكن أن يكون النقاش حول الرأسمالية الرقمية مضللاً من خلال الادّعاء أننا قد أنشأنا شيئاً مختلفاً نوعياً عن الرأسمالية التقليدية التي عرفناها منذ 250 عاماً. ستستمر الآليات الرأسمالية الأساسية في المستقبل للرأسمالية الرقمية. العمل المأجور، والأرباح، والملكية الخاصة، سوف تحتفظ السوق بأهميتها. في النهاية، سنحافظ على جوهر الرأسمالية، ولكن في شكل جديد. لكن المثير أكثر أن الرقمنة بوضعها الحالي، إذا لم تنظمها السلطة السياسية، ستزيد من حدة التناقضات الرأسمالية، حيث يوفر اقتصاد الشبكة الحوافز والفرص لتشكيل الاحتكارات. بل إن بعض الشركات في الاقتصاد الرقمي تعلن سنوياً عن حجم مبيعاتها الذي يتجاوز بكثير الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول.



أدى التطور الاقتصادي خلال الثلاثين عاماً الماضية إلى تقدم تكنولوجي هائل وتفاوتات شديدة. يمكن أن تؤدي تقنيات اليوم أيضاً إلى تأثيرات توزيعية إشكالية أخرى، حيث تقضي الأتمتة على الوظائف في الكثير من القطاعات، لا سيما في البلدان الصناعية والناشئة، وتعزز عدم المساواة بين الأشخاص ذوي المهارات العالية والمنخفضة المهارة، كما تعزز هيمنة الأفراد على الأسواق بأكملها. ولذلك، ترتبط قضايا التكنولوجيا والمساواة ارتباطاً وثيقاً. التكنولوجيا ليست جيدة ولا سيئة، إنها فقط توفر الفرص. ومع ذلك، فإن الوصول بتكلفة ميسورة إلى تقنيات الاتصالات الحديثة هو شرط لا غنى عنه للتنمية في القرن الحادي والعشرين.



من ناحية أخرى، يمكن لموجة جديدة من الأتمتة أن تلغي بالفعل الوظائف الروتينية، وبخاصة تلك المرتبطة حصراً بالموظفين من المستوى المتوسط، وليس فقط في الانتاج، ولكن أيضاً في مجال الخدمات والعمل الفكري. يتم تقليل قيمة المؤهلات، بينما يزداد الطلب على الآخرين، حيث تقدم المنصات عبر الإنترنت الآن خدمات فردية، والتي هي جزئياً مجزأة للغاية، ذلك أن الأشخاص المستقلين الذين يعملون بمفردهم يقدمون تقريباً أجراً بالقطعة، وغالباً ما يتم تعيين الموظفين في الشركات الصغيرة إلا عند الحاجة فقط، مع عقود غير منتظمة، وعلاقات عمل قصيرة الأجل مع ضعف الحماية الاجتماعية أو النقابية. لذلك يمكن أن يزداد انعدام الأمن الاجتماعي على نحو أشد سرعة، أي عدد الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين اجتماعي.



في الوقت نفسه، قد تفقد العمالة المنخفضة التكلفة، وهي أهم عنصر تنافسي في العديد من البلدان النامية، أهميتها قريباً: يبدو أن السعي وراء أتمتة قطاعات كاملة من الصناعة لا يؤثر فقط في هيكل أسواق العمل المحلية، ولكن يمكن أن يغير مرة أخرى جغرافية التجارة والاقتصاد. إذا أدت الأجور دوراً أقل أهمية في المستقبل، فسيصبح القرب من الأسواق أكثر أهمية مرة أخرى. حتى أن شركات غربية بدأت في العودة إلى بلدانها الأصلية لمعاودة عمليات الانتاج في مساحات انتاج مؤتمتة بالكامل تقريباً، بعد سنوات من نقل مصانعها لدول أخرى في آسيا وأفريقيا. لذلك فإن تأثر البلدان الناشئة والنامية سيكون بدرجة أكبر بآثار الرقمنة من البلدان الصناعية نفسها. فوفقاً لتقديرات البنك الدولي، يمكن أن تتعرض حوالي 70 في المئة من محطات العمل للتهديد من خلال الرقمنة في دول مثل الهند والصين.



كما تطرح الاحتكارات الرقمية العملاقة التي نشأت خلال السنوات الأخيرة إشكاليات أكبر من مجرد سوق العمل، حيث يمكن أن تؤدي إلى تحولات جيوسياسية جذرية. يسير تراكم القوة الاقتصادية جنباً إلى جنب مع التأثير السياسي: يمكن ملاحظة ذلك في كل من التأثير القوي لجماعات الضغط على العمليات التشريعية وفي الممارسات التجارية القاسية للمجموعات عبر الوطنية تجاه البلدان المختلفة، وهذا ما تفعله الشركات الرقمية الكبرى خصوصاً تحالف وادي السيليكون العملاق. ذلك أن عمالقة الويب يستفيدون بذكاء من الاختلافات بين اللوائح والتشريعات التنظيمية الوطنية المختلفة، وعلى سبيل المثال في السياسة الضريبية، والتحول إلى قوة سياسية عالمية تدافع عن قوانينها الخاصة. أما الجانب الآخر هو فك ارتباط الدولة، ليس فقط بالاقتصاد، ولكن أيضاً من مجالات التنظيم الأخرى، سواء كان ذلك من أجل المصلحة الذاتية أو لأنها لا تعرف كيفية التعامل مع الشركات متعددة الجنسية الكبيرة في مجال التكنولوجيا.



ويبدو أن ذلك الوصف الذي أطلقه الاقتصادي الفرنسي، المتخصص في التكنولوجيا، سيدريك دوراند، على الرأسمالية الرقمية من كونها "إقطاعية تقنية" قائمة على الريع والافتراس والسيطرة السياسية للشركات متعددة الجنسية، سيكون أكثر تعبيراً عن علاقات الإنتاج التي يسر نحوها هذا النمط من الانتاج الإفتراضي العالمي.

*نقلا عن النهار