أخيرا أصبحنا داخل العام الجديد الذي سوف يبني على حصاد أعوام سابقة، وبعضها قديم كل القدم، ولكننا نعرف أن الزمان متصل. والثابت الآن هو أن الجائحة لا تزال مستمرة بعد أن ألقت في طريقنا بمتحور جديد لا يزال لغزا لم نفك أسراره. ومعنا أيضا ثلاثة أمور باتت تأخذ شكلا معتادا جديدا، اعتاد الناس على التعايش معها، وتأقلموا مع ظروفها أولها: جائحة كورونا، وثانيها: التعايش مع الإرهاب، وثالثها: أن الصين أصبحت قوة عظمى صاعدة تجعل العالم ثلاثي القطبية مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. ورغم ظهور المتحور الجديد تحت اسم أوميكرون فإن الانزعاج ناشئ من حقيقة أن الناس استقروا على التعايش مع أوضاع لفيروس عرفوا أصله وفصله، ولكنه الآن يدفعنا لكي نعتاد العودة إلى أصوله الجديدة. ودخلت قضية المناخ إلى الساحة الاستراتيجية والعلاقات الدولية بقوة خلال العقود الثلاثة الماضية باعتبارها قضية كونية تهدد مصالح دول العالم مجتمعة واستقرت في مصر لكي ينعقد مؤتمرها القادم. وبالإضافة إلى ذلك كانت قضية منع انتشار الأسلحة النووية قد زاد إلحاحها مع اختراق دول، ورفض أخرى، للاتفاقية الدولية في هذا الشأن. وبات ما يجمع تلك القضايا هو التأثير الكبير على الأمن الدولي في عمومه، وعجز أي دولة بمفردها عن التعامل مع القضية دون تعاون مع الدول الأخرى. الأصل في القضية هو أن التوافق الدولي جري علي أنه توجد في الدنيا خمس قوي دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي هي التي لها حق امتلاك السلاح النووي الذي يبيد الأرض، ولكن هذه القاعدة جري اختراقها من قبل الهند وباكستان وقبلهما إسرائيل، وأصبح علي العالم أن يواجه مرشحين جددا للاختراق كان في مقدمتهم إيران. عام ٢٠٢٢ هو عام المفاوضات والمساومة حول قضية تعقدت بين الانسحاب الأمريكي من الاتفاق في السابق، والعودة في الحاضر في عهد الرئيس بايدن، لكن الوضع لن يعود كما كان فإيران أصبحت أكثر تطورا من الناحية النووية خلال فترة انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب، فضلا عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بما مقداره ٦٠٪.

وبقدر ما أن مصر ٢٠٢٢ سوف تشهد ميراثا دوليا كبيرا للتعامل معه، فإنها في ذات الوقت سوف يكون عليها التعامل مع ميراث آخر في إقليم الشرق الأوسط بعضه للأسف يقع في الجوار القريب لمصر. وفي العموم فإنه بدءا من عام ٢٠٢١ تغيرت أمور كثيرة في خريطة الشرق الأوسط، ليس بتغيير حدود الدول، وإنما بتحولات عميقة تعيد ترتيب المصالح السياسية وسقوفها. ولعل أكثر هذه التغيرات ظهوراً تلك الحالة من الانسحاب الذي أجرته الولايات المتحدة من أفغانستان، والعراق. هذا الخروج من الإقليم، يقلب كثيرا من موازين القوى في المنطقة، والمرجح في العالم. ما يهمنا هو أن الدور الذي كانت تلعبه الدولة العظمى قد تراجع، وهي التي كان لها وجود وحضور في قضايا المنطقة كلها. وحتي العام المنصرم فإن المنطقة كان يعتريها توجهان: أولهما من ميراث ما كان يسمي الربيع العربي من أزمات وحروب أهلية وهذه لا تزال مشتعلة في اليمن وسوريا وإلي حد ما العراق ولبنان؛ وثانيهما توجهات نحو الإصلاح الجذري في الداخل، والسعي نحو التهدئة والتعاون في الخارج، كما ظهر في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وفي مبادرة الشام الجديد، وعودة التواصل بين دول عربية وقطر، والتهدئة والتفاوض مع تركيا. العام الجديد يبدأ بالنسبة لمصر وقد تولد القلق على أحوال نجم أولها عن فشل عقد الانتخابات الليبية في موعدها وما يترتب عليه من نتائج في الجوار الغربي القريب لمصر؛ وثانيها وفي نفس الإطار الجيوسياسي، وفي الجنوب يوجد في السودان توترات حادة بين المدنيين والعسكريين، وبينهما ومناطق الأطراف السودانية؛ وثالثها أن الانقسام التقليدي الفلسطيني بين حماس وفتح، والضفة الغربية وغزة، أخذ يدخل مرحلة جديدة مع التواصل بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل من خلال قناة وزير الدفاع الإسرائيلي مع الرئيس محمود عباس. ورابعها أن القضية الحيوية لمصر فيما يتعلق بمياه النيل لا تزال قائمة في مناخ أكثر تعقيدا نتيجة التعنت الإثيوبي والحرب الأهلية الإثيوبية.

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في كل ما سبق فإن مصر ٢٠٢٢ تدخل إلي الزمن بقدرات جديدة، وعناصر للقوة أكثر دعما واستعدادا وقدرة على التعامل مع إقليمها وعالمها. في العام ستشهد مصر استمرار عملية التنمية الجارية، وبمعدلات نمو أعلي في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة واللوجستيات والتوسع الحضري والتعليم والصحة والخدمات في عمومها. كما سيكون عام الافتتاحات الكبرى مما يمثل نقلة نوعية لمكانة مصر الإقليمية والدولية، حيث سيتم افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة والمتحف الكبير، بالإضافة إلى عدد من المدن الجديدة بعد أن كانت خاتمة العام المنصرم عرضا رائعا لعملية التحديث الكبرى لإقليم الصعيد. وبقدر ما كانت مصر تدعم مشروعها الخاص بالانتقال من النهر إلي البحر واقتراب المعمور المصري من أقصي أطراف الدولة، فإنه يستمر في نقل الدولة كلها من إدارة الفقر إلي إدارة ثروات البلاد الطائلة، وفك اختناقاتها التقليدية، سواء كان ذلك في مجال قطاع الأعمال العام، أو الاستثمارات العقارية غير المجدية والعشوائية. وبقدر ما يمثل العام اكتمال أعمال المرحلة الأولي من رؤية مصر ٢٠٣٠ بما كان فيها من مشروعات عملاقة للبنية الأساسية، فإنه سيمهد للمرحلة الثانية التي تصل بالدولة إلي عام ٢٠٢٥ حيث تدخل قضايا التعليم والمعرفة والقوة الناعمة بأشكالها المختلفة إلي دائرة التنفيذ، وكذلك وضع استراتيجيات حقوق الانسان والتنمية السكانية موضع التطبيق. وفي العموم فإن مصر ٢٠٢٢ سوف تفعل ما فعلته دائما، أن تواصل البناء من ناحية، وأن تتوقي الأخطار والمفاجآت من ناحية أخري.

نقلا عن "الأهرام"