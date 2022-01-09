ما جرى مع معلمة الدقهلية صادم ومؤلم؛ لأنه حوّل تصرفا شخصيا وهو «الرقص» إلى قضية عامة هدفها التشهير والإيذاء، وهو تصرف يقدم عليه البعض عادة فى الرحلات والأفراح والمناسبات السعيدة، وحتى الاحتفالات الانتخابية لم تخل من هذه الظاهرة.

رقصت السيدة فى رحلة ترفيهية خارج مؤسستها التعليمية بشكل تلقائى وسط زملائها، وهو عمل فى النور وليس فى السر مما أزعج بعض حملة رايات «التدين المغشوش» الذين اختاروا الشكل والمظهر على حساب الجوهر والمضمون.

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والمؤكد أن المعلمة التى تتمتع بسمعة طيبة واحترام كبير وقرارها بالاستقالة يؤكد ذلك، فهى لم تخطئ بحكم القانون ولم تقم بأى فعل فاضح يعاقب عليه القانون إنما ارتكبت عملا يفعله كثيرون، صحيح هناك ناس محافظة ومتدينة بحق لا تقبل الرقص فى أى مناسبة، وينتهى الموضوع عند هذا الحد لا أن تقوم بالتلصص على زملائهم وتصويرهم فى مناسبة خاصة، ونشر هذه الصور على الملء وعلى عموم الناس، فى تصرف فيه كثير من الرخص والتدنى.

نعم ما فعلته المعلمة ليس محل اتفاق من كل الناس، لكن ما يجب أن يكون محل اتفاق هو إدانة ومحاسبة كل من يقوم بهذا التشهير، وتحويل تصرف شخصى فى مناسبة خاصة إلى قضية رأى عام زائفة تحت مسمى حماية الدين.

لا أعرف تفسيرا سويا واحدا يعتبر أن تصوير سيدة أجنبية فى «كومبوند» انتصار لأى قيمة دينية أو أخلاقية، وتكرار ذلك مع معلمة الدقهلية، وقبلهما شهدنا مئات الحوادث المشابهة التى قام بها البعض تحت شعار «لأن الشعب المصرى متدين بطبعه»، واللافت أن هذا التدين كان يعنى فى السابق ثقافة وانفتاحا وحبا للعلم والتعلم، وليس التلصص والتشهير بحجة التدين كبديل لأى قيمة إيجابية أخلاقية أو سياسية، إنما على العكس كان محفزاً للعمل والسلوك الطيب والاهتمام بالشأن العام.

لقد تصور البعض أن التشهير بسيدة رقصت انتصار للفضيلة والأخلاق، فى حين لم نجد تلك النخوة والحماسة فى مواجهة فساد أو تحرش أو ظلم، أو آفة أو مشكلة اجتماعية واحدة، فلم نجد حملة للنظافة ناجحة وحقيقية باسم قيم الدين التى تحض على النظافة ولا أخرى ضد الرشوة والفساد، وباستثناء مواقف الأزهر المشرفة فى مواجهة قضايا التحرش الجنسى والتمييز بين المواطنين ودعم المواطنة، فإن كثيرا من الناس انشغلوا بالتشهير بخلق الله، وكأنه عمل «فضيل» فى سبيل الله.

علينا مواجهة ظواهر التشهير وتحويل المشاهد الخاصة إلى قضايا عامة يتلقفها الناس، والمؤسسات التعليمية عليها مواجهة مشاكل التعليم الكثيرة بدلا من الانشغال بتصرف فردى فى مناسبة خاصة.

من يجب محاسبته ومقاضاته وتوقيع أقصى العقوبة عليه هو من صور هذا الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى، وليس المعلمة.

*نقلا عن "المصري اليوم"