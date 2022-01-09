المثقفون المصريون فى الكرملين

يبدو أن الرئيس جمال عبدالناصر شعر بقلق القادة السوفيت فى اجتماعه معهم، حين ذكر لهم الضغوط التى يتعرض لها لاستئناف العلاقات مع الولايات المتحدة. والواضح أنه تعمد إثارة هذا الموضوع لتيقنه من أن لديهم خلفية وافية عن الموضوع؛ المخابرات السوفيتية كانت نافذة ومخترقة الكثير من العواصم الغربية، وسفارتهم فى القاهرة كانت قوية، فضلًا عن سفارتهم فى كل من دمشق وبغداد. وكان عبدالناصر يُطلع القيادة السورية على كثير من الأمور ويستشيرهم بمنطق الأخوة العربية والمعركة الواحدة. وليس مستبعدًا أن كل ذلك بطريقة ما كان يصل إلى علم السوفيت، كان ذلك فى اجتماعه بهم يوم الخامس من يونيو ١٩٦٨.

كانت الإدارة الأمريكية منذ بداية ذلك العام قد بدأت تبعث بِرُسلها إلى مصر لاستعادة العلاقات، فوسّطوا الرئيس الصومالى، فضلًا عن رسل آخرين وصلوا القاهرة لهذا الغرض، وهناك داخل القيادة المصرية من كان مع هذا التوجه. ضرب عبدالناصر نموذجًا بزميله زكريا محيى الدين الذى نفهم من أقوال الرئيس أنه استقال لأنه أصر على عودة التعامل مع الولايات المتحدة.

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وكى يطمئن السوفيت ذكر لهم أن العمال والفلاحين- الأغلبية المطلقة- ليسوا مع هذا التوجه، وحدد أنصار هذا التيار بأنهم مجموعة المثقفين. راح بريجنيف يتساءل عن مدى سيطرة الدولة- عبدالناصر- على الصحافة والإذاعة والتلفزيون. هذا التحديد الدقيق من الرئيس يعنى أنه كان على دراية كاملة بما يدور فى أوساط المثقفين المصريين. لم يكن ما يدور متعلقًا فقط بإعادة العلاقات مع الولايات المتحدة، بل كان هناك تخوف شديد لدى قطاع لا يستهان به من تعمق علاقاتنا مع السوفيت، وكان هناك رأى بأنه يجب الدخول فى تفاوض مع إسرائيل.

وجيه غالى، الذى زار إسرائيل، لم يكن فى المغامرة التى قام بها بزيارة إسرائيل بعد هزيمة يونيو مباشرة، بعيدًا عن تصورات البعض هنا (يمكن مراجعة رواية نجيب محفوظ: المرايا).

وفى إطار «الهلضمة» السياسية والردح الإعلامى الفج ضد ثورة يوليو وحكم عبدالناصر، وهذا يختلف عن النقد العلمى والتاريخى للمرحلة كلها، جرى تصوير الثقافة المصرية على أنها كانت «موجهة».. «شمولية»، «محكومة بسيطرة اليسار»، خاصة الماركسى منه.. وبالفحص، يثبت عدم دقة ذلك.. كان اليمين بكل أطيافه حاضرًا وبقوة، لنتذكر أن كتاب حسين فوزى «سندباد مصرى»، صدر فى عهد الوحدة مع سوريا، وهو موجه بالكامل ضد هذا المشروع ويحذر من الانخراط فى القومية العربية، بل لا يتردد فى اعتبار العرب مستعمرين لمصر، مثل الفرس والهكسوس والعثمانيين والإنجليز؛ وطوال عهد عبدالناصر كان الإعلام الرسمى كله مفتوحًا أمام د.حسين فوزى، وشغل عدة مواقع رسمية، ليس هو وحده، بل غيره العديد.. توفيق الحكيم، الكاتب المدلل جدًا جدا لدى عبدالناصر، كان معاديًا لأفكار اليسار حتى بمعناه الواسع.. وهناك أحمد لطفى السيد والعقاد وعبدالرحمن بدوى وسليمان حزين، وليس انتهاء بالدكتور رشاد رشدى.

قال لى د. ثروت عكاشة إنه عرض منصب وكيل وزارة الثقافة للشؤون الخارجية على د. بدوى، فوافق، وبينما تتخذ الإجراءات الرسمية وصلت د.بدوى إعارة إلى جامعة بنى غازى فى ليبيا وسافر، قبلها كان بدوى مستشارنا الثقافى فى«بيرن» بسويسرا.

كان د. بدوى مبشرًا بالوجودية كما قدمها «كيركيجارد»، وهى تضرب بقوة ضد أفكار اليسار.. وكان د. زكى نجيب محمود يعرض الوضعية المنطقية، التى كانت خصمًا عنيدًا لأفكار كارل ماركس ومدرسته، كان د. زكى نجيب أول رئيس تحرير لمجلة «الفكر المعاصر»، التى كانت تصدرها وزارة الثقافة.

المؤكد أن هناك من ذهب ليحرّض الرئيس عبدالناصر ضد عباس العقاد، بزعم أنه يحارب الاشتراكية، فدافع هو عنه «إن كان العقاد يهاجم الاشتراكية، فإن طه حسين يدافع عنها».. وهكذا حسم الأمر وثبت أنه منتبه لمكائد بعض المثقفين ضد بعضهم الآخر.

كان العقاد يهاجم الماركسية والشيوعية وليس الاشتراكية، كان صاحب أقوى دفاع عن قانون الإصلاح الزراعى الأول سنة١٩٥٢ من خلال دراسة معمقة عن الإقطاع، نشرها فى مجلة «الكتاب» التى كانت «دار المعارف» تصدرها.. والمؤسف أن جامعى مقالات العقاد بعد وفاته تجاهلوا الكثير منها، خاصة ما يتعارض مع صورة العقاد التى أرادوها هم، وتتسق مع أهوائهم الخاصة وموافقهم هم وليس هو السياسية.

والسؤال هو: لماذا ذكر عبدالناصر المثقفين فى اجتماعه بالقادة السوفيت؟ وإذا كان رأى المثقفين على هذا النحو، فماذا عنه هو؟

واضح أنه أراد أن يضغط على السوفيت، وكان بارعا فى ذلك لتحقيق أكبر استفادة فى إعادة بناء قوة هجومية للجيش المصرى، وكأنه يقول لهم إما ما نطلبه أو البديل لكم مطروح علينا. لقد قال لهم بوضوح إن العرض الأمريكى عليه، عبر الرئيس الصومالى، تضمن مساعدته فى إعادة فتح وتشغيل قناة السويس وضمان أن تنسحب إسرائيل إلى مسافة٤٠ كيلومترا شرق القناة.. معنى إعادة تشغيل القناة ألا يكون هناك احتمال لنشوب حرب، كان رأيه أن المفتاح الإسرائيلى بالنسبة لشن حرب من هذا النوع فى يد الإدارة الأمريكية (يتأكد ذلك لنا الآن بالنسبة لإيران).

معنى وجود هذا التيار بين المثقفين وعدم اتخاذ إجراءات مضادة بحقهم- كما ألمح بريجنيف- ليس فقط إيمانه بهامش من الحرية للمثقفين، ولكن أيضًا أن الفكرة تدور فى رأسه.

الرئيس السادات فى كتابه «البحث عن الذات» أشار إلى خطاب عبدالناصر فى عيد العمال- أول مايو سنة٧٠ - حيث راح يخاطب الرئيس الأمريكى مباشرة عن دور أمريكا فى مسألة الحرب والسلام بالمنطقة.. لكن هناك خطابا سابقا وأشد أهمية، هو خطابه فى ذكرى ثورة يوليو ١٩٦٧، لأنه أول خطاب عام بعد الهزيمة.. هناك خطاب التنحى يوم ٩يونيو، لكنه مرتبط بقرار التنحى وملابسات الحرب.. خطاب٢٣ يوليو كان مختلفا، إذ إنه بعد قرابة شهرين من شن الحرب علينا، فكان أكثر تركيزا وأشد عمقا، إنه وثيقة كاملة، مثلًا استعمل تعبير«الهزيمة» لوصف ما جرى وليس فقط مصطلح النكسة.. فى هذا الخطاب راح يقارن بين الموقف الأمريكى فى ١٩٥٦ أثناء العدوان الثلاثى، ففى هذا الموقف ردع المعتدين وألزم إسرائيل بالانسحاب، وبين الموقف فى ٦٧ الذى كان مختلفًا تماما، حيث انحازت أمريكا إلى العدوان ومع المعتدى علينا.. هذا التحليل هو إقرار الحسم لموقف الرئيس الأمريكى أيزنهاور، وليس إنذار رئيس الوزراء السوفيتى وقتها بولجانين. تحرُّك بولجانين أعقب تدخل أيزنهاور ولم يسبقه، كما كان سائدًا وقتها فى الشارع العربى هذا التصريح العلنى من عبدالناصر، مؤداه أن الموقف الأمريكى هو الذى يحسم كل شىء بالنسبة لإسرائيل معنا. هذا ما سيعبر عنه السادات بعد ذلك بطريقته، إن ٩٩ بالمائة من أوراق اللعبة فى يد الولايات المتحدة.

الغريب أن كلمات القادة السوفيت مع عبدالناصر كانت تؤدى إلى هذا المعنى. بريجنيف يحدثه عن أنهم هم الذين اتصلوا بالرئيس جونسون فى الثانية صباحًا أثناء الحرب كى يضغطوا على إسرائيل وألا توسع نطاق عدوانها وتعبر إلى غرب القناة وألا تتجاوز الخطوط الحمراء وتدخل دمشق.. وهم.. وهم.. مفاد الكلام: إذا ثبت أن القرار والفعل بيد الولايات المتحدة، وهم يملكون التوسط لديها أو الضغط عليها، لم يكن ممكنًا أن تفوت عبدالناصر، سواء هو أو أعضاء الوفد، هكذا ملاحظة.

موقف عبدالناصر هنا مختلف تمامًا عن موقفه فى يونيو ٦٧، تحديدا حين زار الرئيس السوفيتى «نيكولاى بدجورنى» مصر، كانت الزيارة تعبيرا عن الدعم للموقف المصرى والعربى من العدوان،فضلًا عن الدعم الشخصى للزعيم الكبير.. فى تلك الزيارة، كما يتضح فى محاضر الاجتماعات مع القادة السوفيت، أن عبدالناصر رأى أن الجمهورية العربية المتحدة تعرضت للعدوان وهى بصدد رد العدوان، كانت قناعته أن الولايات المتحدة شاركت بطريقة أو بأخرى فى العدوان، ومن ثم لم يعد يجد مبررًا لبقاء مصر فى مجموعة عدم الانحياز، وعليه، فإنه يقترح الانسحاب من المجموعة وتعميق التعاون والعلاقات مع الاتحاد السوفيتى.. لكن الأخير لم يرحب بذلك الاقتراح وحبذ بقاء مصر فى عدم الانحياز.. كان يريدهم الانخراط أكثر فى إعادة تجهيز الجيش لخوض المعركة، لكنهم عوضوه فقط عن بعض الخسائر فى السلاح وبعض التدريبات، ثم راحوا يطرحون عليه مشاريع السلام والتباحث المباشر مع إسرائيل.

فى يونيو ٦٨، ذكر لهم أن عاما مضى على العدوان والشارع يطالبه بتحرير الأرض، وهو لم يلتزم بميعاد محدد أمام الشعب، لكنه يمكن أن يصبر ويتحمل عامًا آخر، ليس أكثر.. كل هذا وكوسيجين يقترح عليه مشاريع للسلام، فإذا كان الأمر على هذا النحو، فلا ضير من فتح قنوات الاتصال أو جس النبض مع الأمريكان، وسوف نجد ذلك بوضوح أكثر منذ وصول «نيكسون» إلى البيت الأبيض، وصولا إلى قبول مبادرة روجرز.. قناعته أن المفاوضات الدبلوماسية سوف تأتى ولكن بعد الحرب، وليس قبلها ولا بدونها.

* نقلا عن "المصري اليوم"