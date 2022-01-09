صينى للمرة الأولى!

القرار الذى اتخذته الصين قبل ساعات، وأعلنه وزير خارجيتها وانج يى خلال زيارته إلى كينيا، ينقل تواجدها فى القارة السمراء من مربع إلى مربع آخر، وينتقل بالمنافسة بينها وبين الولايات المتحدة على أرض القارة من خانة إلى خانة أخرى!.. وهو قرار يخصنا فى جانب منه كما سوف يتبين لنا، ويخص شرق إفريقيا كله لا منطقة القرن الإفريقى فى حدودها!.

فالوزير وانج قال إن بلاده قررت تعيين مبعوث لها فى منطقة القرن، وإنها ستدعو إلى مؤتمر من أجل السلام فى هذه المنطقة من العالم!.. أما منطقة القرن الإفريقى فهى المنطقة الواقعة جنوب شرق إفريقيا، وتضم الصومال، وجيبوتى، وإثيوبيا، وإريتريا، وكينيا، وتنزانيا، وتأخذ شكل قرن حيوان على الخريطة!.

مادة اعلانية

وأما لماذا ينقل القرار وجود الصين هنا من مربع إلى مربع، فلأن هذه هى المرة الأولى التى يكون لها مبعوث دولى إلى إفريقيا، وبالذات إلى شرقها الذى يتفجر بالصراع بسبب سد النهضة الإثيوبى، وبسبب الحرب الأهلية الدائرة داخل إثيوبيا نفسها، بين قوات إقليم تيجراى والقوات الحكومية!.

ولم يشأ الوزير الصينى أن يسمى مبعوث بلاده، ولكن من الواضح أن هذا المبعوث عندما يبدأ عمله سيدخل فى منافسة مع المبعوث الأمريكى جيفرى فيلتمان، الذى جرى تعيينه قبل عام تقريبًا، والذى ظل يروح ويجىء فى منطقة القرن الإفريقى مرة، وفى الشرق الإفريقى كله مرة ثانية، دون نتيجة من أى نوع، لا على مستوى ملف السد، ولا على مستوى حرب تيجراى!.

فهل يستطيع المبعوث الصينى الذى لا نعرف اسمه أن يحرك شيئًا فى المنطقة؟!.. وهل يمكنه أن يصل بمفاوضات السد المجمدة من ستة أشهر تقريبًا، إلى ما يقنع حكومة آبى أحمد فى آديس أبابا، بأن حصة مصر والسودان فى مياه النيل قضية عادلة؟!.

هذا ما سوف تقوله التجربة العملية عندما يبدأ مبعوث الصين عمله.. وهذا ما سوف يثبت ما إذا كان الصينيون أقدر من الأمريكيين فى قضية ساخنة مثل قضية السد، أم أن المبعوث الجديد سيروح ويجىء وفقط، وسيظل يدير القضية ولا يحلها كما فعل فيلتمان؟!.

تجربة المنطقة كلها، لا منطقة القرن الإفريقى وحدها، مع المبعوثين الدوليين ليست تجربة جيدة، ولم يحدث من قبل أن استطاع مبعوث منهم حل شىء فيها، ولكن لأنه المبعوث الصينى الأول من نوعه فربما يختلف.. وربما يحل ولا يظل يدير.

نقلا عن "المصري اليوم"